Zubními kazy trpí skoro všichni Češi, dospělí i děti. Amalgámové plomby končí

Problém s běžnými amalgámovými plombami není ani tak zdravotní jako spíše ekologický. Rtuť, která je v nich obsažena, se totiž uvolňuje do životního prostředí třeba tehdy, když člověk zemře a jeho tělo je spáleno v krematoriu.



Evropský parlament proto rozhodl, že od července 2018 nebude možné používat takzvaný míchaný amalgám u dětí, těhotných a kojících žen. Tento výplňový materiál se připravuje přímo v ordinaci. Od ledna 2019 se zákaz rozšíří na užití amalgámu u všech pacientů. Současně přibývají další pravidla pro práci s amalgámem pro stomatology. Cílem změny evropské legislativy je postupně ukončit používání rtuti v průmyslu a dalších odvětvích a najít ekologičtější varianty. Před otázkou, jak nahradit více než sto padesát let používaný amalgám, stojí i české zdravotnictví.

Uklidňování pacientů

Amalgám obsahuje slitiny mědi, cínu, stříbra a rtuti, které jsou či ve větším množství mohou být toxické. To ovšem neznamená, že by lidské zdraví mohly plomby zásadně ohrozit. „Je třeba si uvědomit, že evropská regulace pro používání rtuti je ekologická, nikoliv zdravotní,“ upozorňuje ve svém prohlášení Britská asociace dentistů s tím, že pacienti, kteří už mají amalgámové zubní výplně, nemusí mít obavy. Pokud jejich výplň „dobře drží“, není důvod ji měnit.

Amalgám, nebo „bílé“ plomby? Zdravotní pojišťovny plně hradí: Zdravotní pojišťovny plně hradí: Nedózovaný amalgám Slitina rtuti a dalších kovů, nejčastěji stříbra, cínu a mědi. Připravuje se až v ordinaci, při míchání se může rtuť odpařovat. Plomba je odolná a trvanlivá. Nepůsobí esteticky, protože původně stříbrné výplně zešednou až zčernají. Od ledna 2019 bude jeho používání zakázáno.

Příklady plomb, které si pacient zpravidla platí sám: Dózovaný amalgám Na rozdíl od nedózovaného amalgámu se plomba v ordinaci připravuje z materiálů v uzavřené kapsli, proto se při jeho míchání neodpařuje rtuť. Výplň z něj je trvanlivá, zvládne i méně pečlivou dentální hygienu. Nevypadá hezky. Do roku 2030 má být jeho používání zakázáno. Cena jedné výplně se pohybuje ve stokorunách. Samopolymerující výplně Levnější materiál s časově náročným zpracováním. Nedá se probarvit a leštit, zachytává se v něm pigment, a tak mění barvu. U předních zubů jej hradí zdravotní pojišťovny. Cena jedné výplně se pohybuje okolo tisíce korun. Shutterstock / šk Fotokompozitní výplně Směsi pryskyřice, keramiky a dalších materiálů, které tuhnou až po ozáření lampou. Materiál je méně odolný než amalgám, je však hezčí. Vyžaduje od pacienta dobrou dentální hygienu. Jedna výplň stojí od několika set do několika tisíc korun. Inlaye a onlaye Náhrady části zubní korunky z keramiky nebo kompozitních pryskyřic, které se vytvářejí vyfrézováním pomocí 3D technologie. Neviditelně opraví část zubu. Jsou velmi odolné a trvanlivé. Náhrada části zubu vyjde na několik tisíc korun. Amalgám je levný a snese velkou zátěž. Vzhledem k šedé až černé barvě, kterou po čase používání plomba získá, však nevypadá hezky.

„Zubní amalgám je považován za bezpečný, cenově dostupný a trvanlivý materiál, který byl použit k obnově zubů u více než 100 milionů Američanů,“ informuje zase na svém webu Americká asociace dentistů, největší americké sdružení, jehož členy je 161 tisíc stomatologů.



Amalgám je levný, trvanlivý, a pokud je výplň dobře vytvořená, snese i velkou zátěž. Na druhé straně v zubu drží jen mechanicky a vzhledem k šedé až černé barvě, kterou po čase používání původně stříbrná plomba získá, nevypadá moc hezky.

Ve stomatologii se používají dva typy amalgámů ke zhotovení zubních výplní. První, takzvaný nedózovaný, se připravuje přímo v ordinaci a plně jej hradí zdravotní pojišťovny. Druhým typem je dózovaný amalgám, u nějž je rtuť a prášek v uzavřené kapsli. Je dražší a pojišťovny plomby z něj nehradí.

Plně hrazená výplň bude

„Stále trvá ujištění ministerstva zdravotnictví, že vždy bude jedna varianta ošetření zubního kazu plně hrazená pojišťovnou tak, aby byla dostupná pro všechny pacienty,“ uklidňuje Tom Philipp, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění. Jak tato varianta ale bude konkrétně vypadat, není ještě jasné.

Podle informací Svazu zaměstnaneckých pojišťoven České republiky nyní probíhají jednání mezi zdravotními pojišťovnami a Českou stomatologickou komorou o možné náhradě pro děti do 16 let a těhotné a kojící ženy.

„Větší změna by měla nastat od 1. ledna 2019, kdy by i pro zbytek pacientů platil zákaz použití nedózovaného amalgámu. Zde by asi nejlepším řešením byla náhrada takzvaným dózovaným amalgámem, tedy namíchaným již ve výrobním závodě. To by však zřejmě představovalo značný nárůst nákladů a výsledek zatím nelze předjímat,“ vysvětluje Ladislav Friedrich, prezident Svazu zaměstnaneckých pojišťoven ČR.



Výměna amalgámu, který se míchá v ordinaci, za amalgám předem připravený by ovšem znamenala nárůst nákladů na stomatologickou péči, a tak se nedá předem odhadnout, jak jednání dopadnou. „Vždy by však nějaká základní zubní výplň měla být hrazena plně z veřejného pojištění,“ dodává Friedrich. Pokud ovšem pacient chce jinou výplň než plně hrazenou, musí zaplatit její plnou cenu, pojišťovna mu neuhradí ani její část.

Nevýhody „bílých“ plomb

Jak uvádí Česká stomatologická komora, každý rok v Česku zubaři zhotoví 6,5 milionu amalgámových plomb. Zdravotní pojišťovny za ně zaplatí více než 1,5 miliardy korun. „Pojišťovna hradí ošetření zubního kazu definitivní výplní nedózovaným amalgámem v celém rozsahu, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu,“ říká Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Za určitých podmínek už nyní pojišťovny hradí „bílé“ plomby. Týká se to ale jen předních zubů, a to řezáků a špičáků. U všech ostatních zubů si nyní pacient buď zaplatí „bílou“ plombu sám, nebo si nechá dát plombu amalgámovou. Vybrat vhodný výplňový materiál není snadné. Záleží na věku a zdravotním stavu pacienta, jeho finančních možnostech a také na tom, jak dobře či špatně zvládá domácí péči o své zuby.

Svou roli hraje i zkušenost a zručnost konkrétního zubního lékaře. To vše dohromady rozhoduje také o „trvanlivosti“ zubní výplně, tedy o tom, za jak dlouho bude pacient muset do zubařského křesla usednout znovu a opět absolvovat ošetření, které si často platí ze svého.

Jistá rizika mají i „bílé“ plomby, byť na první pohled nemusí být zřejmá. Nevydrží tolik jako amalgám, jejich zhotovení je náročné, což zvyšuje jejich cenu, a hlavně vyžadují dobrou dentální hygienu ze strany pacienta.