Alergiky trápí pyl z břízy, teplo a sucho situaci zhoršuje

JIHLAVA Pyl z břízy a dalších stromů trápí v těchto dnech alergiky nejvíc. Za vysokou koncentraci pylů v ovzduší může teplé a větrné počasí. V důsledku razantního nástupu teplého počasí všechno vykvetlo najednou, upozorňuje alergoložka Romana Kochrdová.

Podle Kochrdové způsobuje silné alergické reakce v těchto dnech nejen pyl, ale také velká prašnost. „Alergiků máme na jaře v ordinacích vždycky hodně, letos ale všechno vykvetlo najednou,“ řekla lékařka. Je to náraz, který podle ní alergici nemohou zvládnout běžnými léky.



Potíže alergiků i astmatiků připomene v úterý Světový den alergií a astmatu, který připadá vždy na první květnové úterý.

Pacienty Romany Kochrdové nejvíc trápí zahlenění, záněty očí, škrábání v krku. „Občas jsou stavy takové, že na to běžné léky nezabírají, a nelze je pokrýt jednou tabletou. Musí se to kombinovat různými kapkami, spreji, inhalátory. A ani tak to třeba není odpovídající. Spojuje se to s únavovým syndromem. Lidé jsou ospalí, malátní, otrávení,“ popsala lékařka.

Na Vysočině funguje od roku 1997 měřicí stanice Pylové informační služby. Spravuje ji jihlavské pracoviště Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Podle jeho pracovníka Jana Hofmana odpovídají hodnoty z Vysočiny celorepublikové situaci. Bříza je nyní pylový dominant v celé republice.

„Je pro ni typický ostrý vrchol,“ poznamenal Hofman. „Rychle rozkvete a zase rychle odejde,“ dodal. Rychlost kvetení podle něho závisí na teplotě. Horské oblasti mohou mít vrchol posunutý až o týden oproti Brnu nebo Praze, kde bříza vykvete daleko dřív, řekl Hofman.

Sedmnáct let sledoval Zdravotní ústav koncentraci pylu v Havlíčkově Brodě. Od roku 2015 ji měří přímo v Jihlavě. Údaje poskytuje Pylové informační službě, za kterou zodpovídá brněnský lékař Ondřej Rybníček. Aktuální informace je možné dohledat na webu pylové služby. Funguje od roku 1992 a v současnosti její databázi plní údaje z asi deseti měst v České republice.