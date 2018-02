Alkohol zpomaluje reakce na svahu, říká lékař

Zhoršení neurosvalové koordinace, špatné hodnocení nenadálé situace, přeceňování sil i nárůst agresivity, to mohou být důsledky „několika drinků“, vysvětluje Petr Popov, primář Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

LN Existuje jasná souvislost mezi konzumací alkoholu a úrazy při zimních sportech?

Sjezdové lyžování je stejně jako snowboarding fyzicky náročná činnost, vyžadující výbornou neurosvalovou koordinaci, což alkohol narušuje. Samozřejmě záleží na zdatnosti konkrétního lyžaře či snowboardisty, terénu či počasí, ale obecně platí, že člověk pod vlivem alkoholu reaguje hůře než střízlivý, což se projevuje i při minimálních dávkách. Obecně platí, že konzumace alkoholu při jakémkoliv sportu – a při zimních sportech obzvláště – je rizikový faktor pro vznik zranění. K úrazům pak dochází častěji a současně mají vážnější následky.

Pravidla chování na sjezdových tratích 1. Ohled na ostatní: Lyžař nebo snowboardista nesmí ohrožovat nebo poškozovat jiného.



2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy: Musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Jízdu musí přizpůsobit svým schopnostem, terénu, počasí, sněhu i hustotě provozu.



3. Volba jízdní stopy: Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.



4. Předjíždění: Předjíždět se může seshora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.



5. Vjíždění a rozjíždění: Kdo chce vjet do sjezdové tratě nebo se po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů.



6. Zastavení: Lyžař nebo snowboardista se nesmí zbytečně zdržovat na úzkých nebo nepřehledných místech. Když upadne, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.



7. Stoupání a sestup: Kdo stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.



8. Respektování značek: Lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.



9. Chování při úrazech: Je povinností každého poskytnout první pomoc.



10. Povinnost prokázání se: Účastník i svědek úrazu jsou povinni prokázat své osobní údaje.

Zdroj: Mezinárodní lyžařská federace FIS

LN Proč tomu tak je?

Alkohol působí několika způsoby. Pod jeho vlivem má člověk horší odhad situace, hůře odhaduje vzdálenost i rychlost, a současně hůře koordinuje pohyby svého těla. Alkohol zhoršuje schopnost koncentrovaně provádět určitou činnost. Navíc alkohol mění to, jak vnímáme sami sebe. Pod jeho vlivem máme sklon přeceňovat své síly a naopak podceňovat přítomná rizika. Současně máme větší sklony chovat se agresivně. Mezi typické rizikové situace patří například ty, kdy se k sobě na sjezdovce přiblíží dva lyžaři. Ten, který je pod vlivem alkoholu, velmi pravděpodobně zareaguje později a už nemusí být schopen udělat úhybný manévr, aby se druhému bezpečně vyhnul. Výsledkem může být kolize s vážnými následky.

LN Dát si grog nebo svařák „na zahřátí“ je ale na horách běžné.

To je další rozšířený omyl. Právě s konzumací alkoholických nápojů v zimě se pojí další riziko, které si návštěvníci hor obvykle neuvědomují. Po vypití takového nápoje má člověk skutečně pocit tepla a zdá se mu, že se zahřál. Tento pocit je ale dočasný a velmi klamný. Alkohol krátkodobě způsobuje roztažení a větší prokrvení periferních cév. Tím ale dochází k většímu výdeji tepla a člověk se paradoxně o teplo připraví o to rychleji. Organismus na to zareaguje tak, že stáhne krev zpět do středu, aby ochránil životně důležité orgány, což člověk bohužel nevnímá a uvědomí si to až ve chvíli, kdy už dochází k omrzlinám.

LN Pít alkohol „na zahřátí“ má tedy přesně opačný efekt?

Ano, s konzumací alkoholu se pojí riziko prochladnutí. Lidé mají pocit tepla, odstrojí se, i když se pohybují celý den venku, kde je chladno, což ale nevnímají. Pod vlivem alkoholu roste riziko prochladnutí, vzniku omrzlin a poškození organismu chladem. Navíc různé teplé míchané nápoje s alkoholem lidé vnímají jako „méně nebezpečné“ a paradoxně pak pijí rizikověji.

LN Jak to?

Dát si grog lidé obvykle neberou, jako kdyby vypili „panáka“ rumu, byť přijmou stejné množství alkoholu. Čaj s rumem je něco „na zahřátí“. Podobně jako u jiných míchaných nápojů lidé nakonec přijmou větší množství alkoholu, protože jej tak „necítí“. Pokud se navíc alkohol kombinuje s nealkoholickým nápojem obsahujícím kofein, což jsou jak kolové nápoje, tak silný černý čaj, dojdekmaskování účinků alkoholu. Člověk pak subjektivně nemá pocit podnapilosti či opilosti. Tento stav se popisuje jako střízlivá opilost.

LN Je možné určit „bezpečnou dávku alkoholu“ pro lyžaře a snowboardisty?

Pokud se věnuji sportu a zejména takovému, kde mohu ohrozit ostatní, je bezpečné množství alkoholu nula. Lze to přirovnat k řízení automobilu – ani to pod vlivem alkoholu zkrátka není bezpečné.

LN Umíte si představit, že by lidé na sjezdovce byli testováni, zda nejezdí pod vlivem alkoholu?

Ano, sám jsem zastáncem těchto opatření. V zahraničí to funguje a lyžaři i snowboardisté jsou na to zvyklí. Počítají s tím, že na sjezdovku se pod vlivem alkoholu nesmí, vědí, že jinak jim hrozí okamžité vykázání a vysoké pokuty. Často jsou právě Češi v zahraničí v lyžařských střediscích potrestáni, protože konzumaci alkoholu nevnímají jako riziko a pravidla poruší. Přitom alkohol jednoznačně zvyšuje riziko vážných úrazů, které mohou skončit i úmrtím. Lidé přitom jezdí na hory, aby si odpočinuli a nabrali síly.

LN Relaxaci si ale řada lidí neumí představit bez alkoholu.

Pak je důležité pít zodpovědně, tedy odložit konzumaci alkoholu na dobu, kdy je to relativně bezpečné. To znamená pít nikoliv během sportovního výkonu ani bezprostředně po něm, protože alkohol zhoršuje regeneraci a zpomaluje doplňování minerálů. Vhodnější je jít ze sjezdovky na chatu, dát si sprchu, chvíli odpočívat a alkohol nechat na večer.

LN Večer s alkoholem může být náročný, a tak člověk může ráno cítit kocovinu. Kdy následně může znovu na sjezdovku?

Lyžovat nebo se věnovat snowboardingu v kocovině je extrémně nebezpečné. Nejenže člověk může mít relativně vysokou hladinu alkoholu i po mnoho hodin, zvlášť pokud se pilo dlouho a hodně, ale ještě je jeho organismus vyčerpaný vlivem dehydratace a ztráty minerálů. Lepší je jít s někým, kdo na mě dohlédne, na procházku v bezpečném terénu, kde mě nic neohrožuje a nemohu zabloudit. Dobrý je tedy mírný, fyzicky nenáročný pohyb na čerstvém vzduchu a doplňování tekutin bez alkoholu. Pokud mě bolí hlava, je vhodnější dodržovat klidový režim.