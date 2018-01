Amalgám v ústech vám neublíží. Ani po letech

Máte zuby opraveny „obyčejnými“ šedými výplněmi a zvažujete, jestli je nevyměnit? Česká stomatologická komora uklidňuje pacienty. Amalgám je bezpečný, i když máte výplně z něho staré desítky let.

Některé zubní ordinace ve své inzerci uvádějí, že pacientům, kteří mají v ústech amalgámové výplně, hrozí řada nemocí. „Věděli jste, že amalgámovou výplň tvoří z padesáti procent rtuť? Rtuť patří mezi toxické kovy a i její nejmenší množství způsobuje závažné poškození lidského organismu,“ stojí na webových stránkách jedné takové ordinace, která nabízí „šetrné a bezpečné“ odstranění amalgámových výplní.



Pod heslem „stop amalgámu“ tvrdí, že údajně desítky vědeckých studií prokazují, že uvolňování rtuti z amalgámových výplní vede ke zhoršení nebo vzniku řady závažných onemocnění. Odkazy na konkrétní vědecké práce ale chybějí.

Používá se víc než 150 let

Různé inzeráty na odstranění amalgámových výplní se v poslední době objevují častěji. Hlavní argument, jenž v nich zaznívá, je právě údajná zdravotní nebezpečnost tohoto způsobu ošetření zubních kazů. Navíc od letošního roku je v zemích EU zakázáno používání amalgámových výplní u těhotných žen a u dětíamladistvých do 16 let. V budoucnu se tento zákaz dále rozšíří. Cílem změny evropské legislativy je postupně ukončit používání rtuti v zubním amalgámu do roku 2030.

I proto se někteří lidé obávají toho, že by jim amalgámové zubní výplně mohly poškodit zdraví. Amalgám obsahuje slitiny mědi, cínu, stříbra a rtuti, které jsou bez ohledu na vzájemný poměr samy o sobě toxické. To ovšem neznamená, že by lidské zdraví mohly plomby zásadně ohrozit.

„Zubní amalgám je považován na bezpečný, cenově dostupný a trvanlivý materiál, který byl použit k obnově zubů u více než 100 milionů Američanů,“ informuje na svém webu Americká zubní asociace, největší americké sdružení zubních lékařů, které sdružuje 161 tisíc stomatologů. Jejím cílem je také poskytovat informace veřejnosti o dentálním zdraví.

Za bezpečný považuje zubní amalgám řada významných institucí a organizací, včetně přísného amerického Úřadu pro potraviny a léky (FDA), který dohlíží na bezpečnost a kvalitu léků a zdravotnických materiálů v USA.

Amalgám se pak ve stomatologii používá více než 150 let a má několik zásadních výhod. Je levný, trvanlivý, a pokud je dobře výplň vytvořená, snese i velkou zátěž. „Amalgám je používán, protože jej lze zhotovit v kompromisní, nikoliv však ideální kvalitě poměrně rychle a levně. Amalgám toleruje drobné chyby ošetřujícího lékaře a do určité míry i horší hygienu pacienta,“ vysvětluje docent Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory.

Na straně druhé se amalgám neváže se zubními tkáněmi a v zubu „drží“ mechanicky, což nutí lékaře odstranit více tkání, tedy i zdravých. Vzhledem k šedé až černé barvě, kterou po čase používání původně stříbrná plomba získá, nevypadá právě esteticky, protože se výrazně barevně liší od okolních částí zubu.

Vyměnit výplně kvůli zdraví? Není důvod

Podle prezidenta České stomatologické komory se pacienti, kteří už mají amalgámové výplně v ústech, nemusí obávat. „Chybí důkazy o nebezpečnosti amalgámu,“ uklidňuje docent Šmucler. Stejná prohlášení směrem k pacientům pak vydala i Britská dentální asociace s tím, že pacienti, kteří už mají amalgámové zubní výplně, nemusí mít obavy. Pokud jejich výplň „dobře drží“, není důvod ji měnit. „Je třeba si uvědomit, že evropská regulace pro používání rtuti je ekologická, nikoliv zdravotní,“ upozorňuje ve svém prohlášení odborná společnost.

Jestliže máte v ústech amalgámové plomby, nemusíte se obávat o své zdraví. Amalgám sice není tím „nej“ materiálem používaným ve stomatologii, ale jeho velkou výhodou je trvanlivost. Je tedy možné mít takové výplně v ústech i několik desítek let. To ale nic nemění na tom, že by každý měl pravidelně dvakrát ročně chodit na preventivní prohlídky. Při této kontrole je možné zhodnotit i stav amalgámových výplní, a pokud by se uvolnily či například praskly, lze je vyměnit za nové. Je pak na dohodě mezi pacientem a stomatologem, jaký výplňový materiál zvolí.