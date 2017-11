Americká restaurátorka našla na Van Goghově obraze lučního koníka

WASHINGTON Nezvyklého vetřelce našli zaměstnanci muzea v Kansas City, když dali pod mikroskop jeden z obrazů holandského malíře Vincenta van Gogha - ve vrstvě malby zůstal uvězněný luční koník. O přítomnosti vysušeného hmyzího skeletu přitom neměl během uplynulých 128 let nikdo ani tušení, informovala agentura AFP.

Na zbytky drobného, hnědavého hmyzu narazila restaurátorka Nelson-Atkinsova muzea umění Mary Schaferová, když studovala obraz olivovníků (Olive Trees).



Obraz v kansaském muzeu patří do série olivovníků tvořené asi 18 plátny, která Van Gogh namaloval v roce 1889 ve francouzském Saint-Rémy-de-Provence, kde byl na svou vlastní žádost přijat do psychiatrického centra v klášteře svatého Pavla. Zemřel v následujícím roce.

„Snažila jsem se především pochopit různé vrstvy malby a to, jak byla vytvořena. A díky tomu jsem narazila na část těla toho drobného koníka,“ řekla. „Skutečnost, že jsme našli toto malé překvapení v podobě lučního koníka je zábavný způsob, jak se na Van Gogha podívat z nového úhlu pohledu.“ Tento nález odkazuje na umělcův zvyk malovat v plenéru, kde bylo často dost větrno. Na mokré barvy na plátně se mu tak neustále lepil prach, tráva či hmyz.



„Z těch čtyř obrazů, co dostaneš, jsem musel sebrat dobrou stovku a možná ještě víc much, a to nemluvím o prachu a písku,“ postěžoval si Van Gogh v dopise, který v roce 1885 napsal svému bratrovi Theovi.

Pokud ale jde o smrt koníka, který se stal součástí nesmrtelného díla, Van Gogh je nevinen. V okolí koníka nejsou v malbě znatelné žádné známky pohybu. To naznačuje, že už byl mrtvý, když ho patrně závan větru přilepil na plátno.