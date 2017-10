Americké halloweenské princezny ustupují akčním hrdinkám. Vzorem je Wonder Woman

NEW YORK Během letošního Halloweenu budou ve Spojených státech patrně otevírat dveře menšímu počtu princezen, které vystřídají akční hrdinky, napsala agentura Reuters.

Měsíce po historickém pochodu žen ve Washingtonu a uprostřed sexuálního skandálu hollywoodského filmového producenta Harveyho Weinsteina, který spustil lavinu obvinění ze sexuálního obtěžování pod heslem „#MeToo“ (já taky), se Halloween 2017 stává v USA další platformou, kde ženy a dívky chtějí ukázat svou sílu.



A přestože některé průzkumy stále uvádějí, že druhým nejoblíbenějším kostýmem pro děti je princezna, letos podle internetového vyhledávače Google uživatelé nejčastěji sháněli kostým akční hrdinky Wonder Woman.

Hrdinka ze Star Wars Rey, soběstačná mladá žena, která dokáže přežít navzdory všem nástrahám osudu, se podle americké Národní federace obchodníků dostala do první desítky nejprodávanějších ženských halloweenských kostýmů pro letošní rok.



A na internetu se objevila také řada tipů, jak přetvořit na halloweenský kostým růžovou čepici, jež se stala symbolem protestů po zvolení Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta. Za práva žen, jichž se Trump některými svými výroky necitlivě dotkl, se 21. ledna sešel více než milion lidí ve Washingtonu, Los Angeles a dalších městech světa.

„Rok nebo víc trvající skandály kolem sexuálního obtěžování posunuly názory lidí ohledně toho, čím se chtějí stát na Halloween,“ řekla profesorka psychologie Barnard College Tovah Kleinová.

Princezna, nebo bojovnice?

„Kostýmy dětem dodávají sílu - cítí se silné, neporazitelné, schopné bojovat za spravedlnost. A nyní dívky díky Wonder Woman a dalším postavám přijímají tuto svou silnou stránku,“ dodala.



To dokazuje i devítiletá Abby z Maplewoodu v New Jersey, která zvedá světelný meč v kostýmu hrdinky Rey. „Když jsem Rey, cítím se statečnější,“ říká Abby, která v předchozích letech vždy chtěla na Halloween kostým princezny. „Rey se mi líbí víc než princezny. Je tvrdá. Bojovná. Pomáhá spoustě ostatních lidí přežít,“ dodala Abby, jejíž rodiče si nepřáli zveřejnit její příjmení.

Halloween v letošním roce bude slavit více než 179 milionů lidí ve Spojených státech, kteří za něj utratili rekordních 9,1 miliardy dolarů (asi 200 miliard korun). Největší část z této sumy šla právě na kostýmy, uvedla federace obchodníků.

Jistě, feminismem ovlivněné halloweenské kostýmy nejsou ničím novým. Ale v letošním roce mají speciální odezvu. Trumpovo chvástání o tom, kam všude ženám sahal, a které sám později označil za „tlachání v šatně“, se dostalo na veřejnost, když se v roce 2016 během jeho předvolební kampaně objevilo video z roku 2005.

Letos se rozjelo zmíněné hnutí #MeToo, i když sám Weinstein popírá, že by měl sex s kýmkoli, kdo s ním nebyl svolný. „Silné feministické ideály, dívčí síla, politické hnutí - to vše tlačí Wonder Woman na špičku nejžádanějších letošních kostýmů pro dívky,“ řekla AnnaMarie McConnellová, viceprezidentka rozvoje produktů a značek Ricky’s NYC, obchodu, který mimo jiné nabízí i halloweenské kostýmy.