Americký týden módy nabídl nový pohled na záporáky filmů Disney

NEW YORK Největší fanoušky a fanynky Disneyho již dlouho mají možnost si koupit modní doplňky a oblečení s oblíbenými princezny: od svatebních šatů až po šperky a spodní prádlo. Na všechno dokonce existují speciální návrhy schválené Disneym zvlášť pro každou hrdinku. Ale temná strana příběhů zůstávala ve stínu až do letošního roku, kdy modní značka The Blonds uvedla novou kolekci, která se jmenuje Disney Villians, neboli Záporáci Disney.

Značka The Blonds je známá především díky tvůrčím projektům s Rihannou nebo Nicki Minaj. Letos se na New York Fashion Week v rámci přehlídky pro jaro a léto 2019 rozhodla ukázat obrácenou stranu kouzelného světa a nabídla divákům zajímavou kolekci Disney Villians ve spolupráci se studiem Disney. Přehlídky se zúčastnili i speciální modní hosté, jako například Paris Hilton nebo legenda Youtube Patrick Starrr.

„K tomuto nápadu nás inspirovali vlastnosti samotných postav. Často nepochopení záporáci jsou ve skutečnosti impozantní a tajemné, a líbilo se nám, že můžeme vzít tyto jejich vlastnosti a udělat z nich hrdiny našeho příběhu,“ popsal novou přehlídku tvůrčí ředitel a spoluzakladatel značky David Blond.



Cruellu De Vilovou z filmu 101 dalmatinů ztvárnila americká mediální hvězda Paris Hilton a na pódiu se ukázala s černobílými vlasy a malým psem v náručí. Make-up umělec a youtuber Patrick Starrr byl oblečen za Uršulu z Malé mořské víly, a dalšími známými postavičkami, které se objevily během přehlídky, byly Zloba neboli Maleficenta z pohádky o Šípkové růžence a také Zlá královna z animovaného filmu Sněhurka a sedm trpaslíků.

Podle návrhářů z The Blonds záporné hrdinky Disneyho mají nejlepší styl a zajímavější osobnost právě kvůli tomu, že patří ke světu temných kouzel. A aby přehlídka Disney Villians vypadala podle představ fanoušků, tvůrci věnovali velkou pozornost filmům společnosti, originálním postavám a jejich oblečení.



„Styl záporných hrdinů pohádek je kultovní a inspiroval nás už od dětství a v průběhu celé kariéry. Příležitost spolupracovat s Disneym a vytvářet tuto kolekci je pro The Blonds naprostý sen,“ dodali tvůrci.