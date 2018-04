Anestezie u domácích mazlíčků. Je potřeba se bát?

Bojíte se, že váš pes nebo kočka bude po kastraci nebo jiném operačním zákroku v celkové anestezii malátný nebo po narkóze prospí celé odpoledne?

Kvůli anestezii klienti často váhají, jestli má jejich zvířecí miláček podstoupit kastraci nebo jinou nutnou chirurgickou operaci, stomatologický zákrok či třeba jen větší diagnostické vyšetření, které vyžaduje sedaci zvířete.



Kvalitu poskytované veterinární péče posouváme neustále dopředu. Proto používáme šetrnou inhalační anestezii, která poskytuje větší bezpečí při, kastraci jiném operačním výkonu, či při složitém diagnostickém vyšetření zvířecího mazlíčka.

Základem bezpečné anestezie Safety+ je celková monitorovaná inhalační anestezie, která je šetrnější a bezpečnější pro pacienta než jiné typy anestezie. Každý pacient je během zákroku rutině napojen na monitoring základních životních funkcí, na kterém sledujeme EKG, dechovou a srdeční frekvenci, saturaci organizmu kyslíkem, výdechový CO2, pulz a tělesnou teplotu pacienta v jícnu. Jednotlivé parametry jsou monitorovány v pětiminutových intervalech, u kritických pacientů po každé minutě. V průběhu úkonu pacient dostává přesně dávkovanou infuzi infuzomatem, abychom zajistili cirkulaci tělních tekutin a vyvarovali se poklesu tlaku krve.



Součástí je také pre-anestetické krevní vyšetření, ze kterého veterinární lékař zhodnotí zdravotní stav pacienta a případná rizika, která by mohla být spojena s anestezií.

Kastrace a jiné chirurgické operační výkony

Včasným chirurgickým zákrokem můžeme v řadě případů předcházet dalším zdravotním komplikacím zvířete. Např. včasným odstraněním nádoru můžeme předejít vzniku metastáz, preventivní kastrací mladých fen problémům s nádory mléčné žlázy apod.



Odstranění zubního kamene

Pravidelné odstraňování zubního kamene prováděné v inhalační anestezii je především pro starší zvířata naprosto nezbytné. Při jeho absenci nebo nepravidelnosti se bakterie z úst zvířete mohou rozšířit do krevního řečiště a pak mít negativní vliv zejména na srdce, ledviny a játra.

Akutní stomatologické ošetření

Zvíře bez stomatologického ošetření může trpět zbytečnými bolestmi kvůli například zlomenému zubu, zubnímu kazu nebo resorpční lézi na zubech.

Pro většinu chirurgických zákroků a náročnějších diagnostických postupů je celková inhalační anestezie nezbytná pro bezpečnost a pohodlí zvířete. Jedinou výjimkou je kastrace kocoura, kde si vzhledem k jednoduchosti operačního výkonu vystačíme s injekční anestezií. U náročnějších výkonů však injekční anestezie nemusí být vždy bezpečná.



Jak často se setkáváte s komplikacemi v průběhu anestezie?

I když některé, především starší anesteziologické protokoly mohou obsahovat jistý prvek rizika, jsou komplikace z důvodu anestezie poměrně výjimečné. Studie ukázaly, že riziko úmrtí kvůli anestezii je u zdravých domácích zvířat asi jen 1 ke 2000. U zvířat, která trpí nějakým onemocněním, se toto riziko zvyšuje na hodnotu 1 k 500. Je to tedy jen 0,05 až 0,2 % pacientů. Jednotlivá veterinární pracoviště se však mohou lišit anesteziologickými protokoly.

Je proto důležité, aby klient vždy před operací nebo plánovaným zákrokem v anestezii obdržel informaci, jaký anesteziologický protokol veterinární lékař použije. Moderní veterinární pracoviště používají inhalační anestezii a pacienta mají během zákroku připojeného na přístroje, které monitorují jeho životní funkce. Tím je zajištěna jeho vyšší bezpečnost během operace.

Nemůže být zvíře příliš staré na anestezii?

Věk není nemoc. Proto by sám o sobě neměl být omezením pro operační nebo diagnostický zákrok. Vždy je však potřeba pečlivě vyhodnotit prospěch a rizika zákroku. Před uvedením zvířete do anestézie se však doporučuje provést pre-anestetické vyšetření krve. Provádí se kvůli získání informace o funkci jednotlivých orgánů u zvířete. Díky tomu může veterinární lékař zvážit rizika anestezie a vybere její vhodnou formu. Vyšetření je zvlášť doporučováno u starších zvířat ve věku nad 6 let, u kterých je větší riziko orgánových poruch, a dále u pacientů menších než 5kg. Během anestezie je pacient zaintubovaný pomocí endotracheální kanyly a má zavedenu intravenózní kanylu, přes kterou jsou mu podávány nitrožilní tekutiny pomáhající udržovat krevní tlak během anestezie a, v případě potřeby, další léčiva zajišťující bezpečnost zákroku.