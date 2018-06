Angína, rýma, bolesti. Klimatizace potřebuje kontrolu, vyhněte se základním chybám

Stále více lidí bojuje v létě s angínou, nepříjemnou rýmou a bolestmi. Jak to? Pomocí klimatizace se bránili přehřátí, jenže udělali některou ze zásadních chyb.

Víme, že klimatizace může prospět, anebo naopak přinášet problémy, pokud ji máme v zaměstnání, v automobilu anebo doma. Už méně často si uvědomujeme, že nejzákeřnější může být o dovolené, protože kvůli ní můžeme onemocnět už v průběhu cesty.



Z poslední dovolené u moře se poučil i Miroslav Bakovský z Litvínova: „Cestoval jsem do Chorvatska autobusem. Už v Čechách bylo horko, takže jsem jel jen v triku a kraťasech. Klimatizace nad mým místem však měla ulomený uzávěr, takže jsem ji nemohl vypnout. Hned po příjezdu do hotelu jsem lehl s horečkou a moře jsem si užil až těsně před odjezdem,“ vzpomíná na nepříjemnou zkušenost. Letos jej čeká cesta letadlem. „Už jsem se poučil, takže si beru do letadla mikinu a dlouhé kalhoty. Raději ať je mi chvíli vedro, než zase přijít o dovolenou,“ říká.

Pravidla správného používání klimatizace Pravidla správného používání klimatizace Rozdíl mezi klimatizovaným prostorem a venkovní teplotou by neměl překročit 4–5 °C. Celá klimatizační jednotka musí být pravidelně čištěna. Nenechte klimatizaci foukat přímo na sebe. I klimatizovanou místnost je nutné větrat – přinejmenším ráno a večer. Ve voze ji vypněte už dvacet minut před očekávaným dojezdem. Lidé s astmatem, chronickými dýchacími obtížemi a oslabenou imunitou by si ji neměli pouštět vůbec.

I když budou cestující na nástrahy klimatizace myslet, je lepší se na případné zdravotní potíže vybavit. Kapky do nosu a nějaký přípravek proti nachlazení najde každý v domácí lékárničce, stačí je přibalit s sebou.



Lidé mířící do exotických krajin by měli myslet na to, že v tamních hotelech a obchodních centrech klimatizace běží neustále.

„Teplota ve společných prostorách hotelů a nákupních centrech je často nastavena centrálně pod 20 °C, přestože se všeobecně ví, že klimatizovaná teplota by měla být maximálně o pět stupňů nižší než teplota venkovní. Proto je užitečné mít s sebou vždy ještě jednu vrstvu oblečení,“ radí epidemiolog Rastislav Maďar. Je lepší si pětkrát svléci a obléknout svetřík než tělo několikrát během dne vystavit teplotnímu šoku. Ten je totiž nejkratší cestou k onemocnění.

Pokud se však obyčejné nachlazení, které zpravidla doprovází nepříjemná rýma, změní až v angínu, návštěva lékaře je nutná. Účinnou léčbou je totiž nasazení antibiotik. Pokud je to jen trochu ovlivnitelné, je důležité nastavit klimatizaci tak, aby nefoukala přímo na člověka. Ať už v automobilu, nebo v místnosti.

Pozor na krk a ramena

„Nejnáchylnějšími partiemi při nadměrném působení klimatizace jsou krční páteř, oblast ramen, ale také bederní páteř a křížová oblast. Chladný vzduch by rozhodně neměl foukat přímo na tělo, jinak hrozí zatuhnutí nejenom šíjových, ale třeba také obličejových svalů. Nadměrný chlad pak může způsobit také bolest hlavy. Problémy s krční páteří mohou dále způsobovat i vystřelování bolestí do celých horních končetin a do hlavy,“ říká Michaela Tomanová, primářka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí.

Proud vzduchu by měl směřovat spíše nahoru nebo do volného prostoru, v autě pak k nohám a ke stropu. Primářka Tomanová také důrazně varuje, že pokud na bolestivé problémy způsobené ofouknutím klimatizací nijak nereagujeme, mohou se z akutních potíží stát i potíže chronické.

Suché oko v moderní budově

Se suchým vzduchem z klimatizace se pojí další problém, a to syndrom suchého oka.

„S touto poruchou se velmi často potýkají lidé pracující v moderních klimatizovaných budovách. Potíž je zejména v tom, že v takových prostorách tráví většinou dlouhé hodiny sledováním obrazovky počítačů. Komplikace pak způsobuje nejen suchý vzduch, ale zejména snížená frekvence mrkání. Při zvýšeném soustředění během čtení a práce na počítači totiž mnohem méně pohybujeme očními víčky. A tím dochází k většímu odpařování slzného filmu z povrchu otevřeného oka a ke špatnému zvlhčování, což může vést až k nepříjemným pocitům,“ vysvětluje Lucie Valešová, primářka oční kliniky DuoVize.

I tomuto neduhu lze snadno předejít, a to používám takzvaných umělých slz, tedy kapek, které oči zvlhčují. A nutné je samozřejmě zvlhčovat i vzduch v místnosti. V kancelářích už je celkem obvyklé používat zvlhčovače vzduchu. Kdo jej nemá k dispozici doma, stačí do prostoru, například před okno, pověsit namočené a vyždímané prostěradlo. Důležité je však místnosti pravidelně větrat, i když je venku opravdu horko. Nejlepší však samozřejmě je větrat v noci, kdy je i venkovní teplota snesitelná.

Údržba nutná

Lidé stále ještě podceňují i pravidelnou údržbu klimatizace. „Pokud se filtry nečistí, stává se z nich líhniště bakterií a plísní, které následně vzduch rozfoukává do okolí. S vodou chlazenou klimatizací je i specificky spojena takzvaná legionářská nemoc. Ta je známa už od sedmdesátých let 20. století. Bakterie Legionella se uvolňují do vzduchu a u starších chronicky nemocných osob mohou způsobit život ohrožující zápal plic. Problém může nastat i u dětí, jejichž dýchací cesty jsou úzké, nebo například u astmatiků,“ upozorňuje epidemiolog Rastislav Maďar.

Samozřejmostí by mělo být i pravidelné čištění klimatizace v autě, a to nejlépe hned po zimě. Pokud jste tak dosud neudělali, dejte si závazek, že to stihnete před odjezdem na dovolenou. Bakterie a plísně z nevyčištěné klimatizace se s jejím každým zapnutím rozfoukávají do vzduchu, což vede právě ke zdravotním potížím.