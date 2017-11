Antikoncepci věří čím dál méně žen. Jak se ale chránit jinak?

Počet prodaných balení tabletek hormonální antikoncepce rok od roku klesá. Stále více žen tvrdí, že „tu chemii brát nebudou“. Jak se ale nejlépe chránit proti nechtěnému těhotenství?

Ještě před deseti lety se pilulky hormonální antikoncepce hřály na výsluní ženské přízně. Dnes je ale vše jinak. Z pilulky, kterou bez obav užívalymladé dívky i zralé ženy, se stal strašák. Nemalá část žen, jež užívaly hormonální antikoncepci v tabletách i celé roky, dnes tuto metodu opouští. Aco víc, tvrdí, že by ji nikdy nedoporučily ani svým dcerám.



Rozhodování o tom, jakou antikoncepci si vybrat, se ale nevyhnou. „Ženy mají před sebou zhruba 35 let života, kdymohou otěhotnět, a to každý měsíc,“ konstatuje gynekolog Christian Fiala, který ve Vídni vytvořil Muzeum antikoncepce a interrupcí. Podle něj ta „pravá“ metoda ale může být různá i pro jednu ženu v průběhu jejího života. Třeba pilulky, které vyhovovaly mladé dívce, už nebudou sedět matce dvou dětí.

Cena a spolehlivost U různých metod hormonální antikoncepce pak konečnou cenu ovlivňuje marže lékárny, a tak se cena za tříměsíční balení může lišit i o několik set korun. V případě bariérových metod, jako je mužský a ženský kondom, jsme vycházeli z ceny za běžně dostupné malé balení po 3–5 kusech. Cenově přívětivější jsou větší balení, ať už prodávaná za akční ceny v obchodních řetězcích, nebo v sexshopech po 50 či 100 kusech. Cena za měsíční používání byla vypočtena z průměrně dvou souloží týdně, tedy osmi pohlavních styků měsíčně.

Pokles zájmu o antikoncepční tabletky ukazují i čísla. V roce 2007 bylo podle údajů Státního ústavu pro kontrolu léčiv do Česka dodáno 3,49 milionu balení. V roce 2015 bylo u nás prodáno pouze 2,61 milionu balení. Klesá i počet žen, které po hormonální antikoncepci sahají. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) to v roce 2007 bylo celkem 1,38 milionu žen. Drtivá většina z nich volila právě pilulky kombinované hormonální antikoncepce, jež obsahují estrogen i progestin. V roce 2015 ale užívalo hormonální antikoncepci pouze 1,06 milionu žen a je možné, že tento počet bude i nadále klesat.



Česko patří v otázce antikoncepce k liberálním zemím, a tak je u nás k dispozici celá řada metod. I proto u nás došlo k výraznému poklesu počtu interrupcí. Podle analýzy ÚZIS právě dostupnost „lékařem řízené antikoncepce“, což jsou zejména různé formy hormonálních přípravků, stojí za poklesem potratovosti. Na konci 80. let bylo v Československu provedeno takřka stejné množství interrupcí, jako bylo narozených dětí. V posledních letech se však ročně rodí okolo sta tisíc dětí a je provedeno na 20 tisíc interrupcí.

Implantát pouze v zahraničí

Jednotlivé antikoncepční metody se liší jak tím, jak dlouho působí a jaký je mechanismus zabránění početí, tak tím, zda je nutná konzultace s lékařem. Důvod pro konzultaci s odborníkem je jednoduchý – hormonální antikoncepce ovlivňuje organismus ženy, a pokud je zvolena špatně, může se objevit řada zdravotních problémů.

Na druhé straně „lékařem řízená antikoncepce“, tedy tabletky hormonální antikoncepce, nitroděložní tělíska, uvolňující hormony, či třeba vaginální kroužek, uvolňující hormony, jsou při správném použití velmi spolehlivé. Platí tu přímá úměra: čím častěji musí být určitá metoda používána, tím klesá její spolehlivost. Žena například zapomene vzít si pilulku.

V Česku ale na rozdíl od jiných evropských zemí není dostupný podkožní implantát, který se zavádí na pět let. Tomuto implantátu v Česku chybí registrace, takže se k nám vůbec nedováží. Pokud ale žena žije v zahraničí, například v Německu nebo v Irsku, může si jej nechat zavést tam. Cena implantátu i se zákrokem je 150 až 200 eur (až cca 5000 korun).



To, že klesá počet žen užívajících hormonální antikoncepci v tabletách, může mít více příčin. Jednak se pro mateřství rozhodují ženy, jež užívaly pilulky třeba od svých 16 let a teď naopak touží po tom, aby otěhotněly. Pak je tu část žen, jež během let změnily svůj životní styl a mnohdy i požadavky ohledně antikoncepce. A pak samozřejmě proměna vnímání hormonální antikoncepce ve společnosti.

Hledání přirozeného ženství

„Ve své praxi se často setkávám s ženami, které cítí, že ve svém životě potřebují změnu. Hledají samy sebe, přemýšlí, co v životě vlastně chtějí, a přestat užívat hormonální antikoncepci, kterou braly mnoho let, je pro ně jedním z kroků na této cestě,“ popisuje psycholožka a psychoterapeutka Jana Březinová, která vede soukromou praxi v Praze 5.

Spolu s hledáním sama sebe pak přichází i potřeba navštěvovat různé semináře či kurzy zaměřené na „hledání ženství“. Jejich součástí mohou být také lekce o „přirozené antikoncepci“, tedy jak využít faktu, že žena je plodná pouze několik dní v měsíci.

Další možností jsou pak kurzy zaměřené právě na tyto metody antikoncepce postavené na sledování změn ženského těla během menstruačního cyklu.

Hlavně bez hormonů

Pokud žena z nějakého důvodu nemůže nebo nechce používat hormonální antikoncepci, má několik možností. Tou nejjednodušší, ale při častém používání také nákladnou metodou jsou kondomy. Na trhu jsou i speciální, bezlatexové, v biokvalitě, či dokonce pro vegany. Také existují speciální kondomy pro ženy, ty ale nejsou tolik rozšířené a ve srovnání s mužskou ochranou stojí o dost více.

Výhodou prezervativů je, že chrání i před pohlavními chorobami, proto se hodí při sexu s partneremnejisté sexuální minulosti. Jenže jejich spolehlivost už není zcela ideální. Při používání v reálných podmínkách otěhotní během roku až 20 žen ze sta. Ještě méně spolehlivé jsou pak spermicidy.

Vůbec nejspolehlivější metoda je pak sterilizace, tedy operace s definitivním výsledkem. O sterilizaci může v Česku požádat každý dospělý člověk starší 21 let. Musí si však zákrok uhradit a také je nutné počítat s tím, že operace není provedena hned. Zákon vyžaduje 14denní lhůtu „na rozmyšlenou“, aby bylo zaručeno, že člověk nebude svého rozhodnutí později litovat. „Ve srovnání s minulostí jde ale o zjednodušení. Dříve lidé, kteří chtěli sterilizaci, museli před komisi, což bylo velmi nepříjemné. Dnes se už tomuto vyhnou,“ vysvětluje urolog a sexuolog Marek Broul, zástupce primáře Kliniky urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Cena tohoto zákroku je zhruba osm až 15 tisícumuže a 10 až 20 tisíc u ženy.

Pro případ, že používaná antikoncepce selže, což je nejčastěji tehdy, když danou metodu člověk chybně použije, existuje ještě krajní řešení v podobě pilulek „po“. V Česku, na rozdíl od sousedního Polska, je tzv. postkoitální antikoncepce volně prodejná v lékárnách bez nutnosti mít recept od lékaře.

Další možností je pohotovostní služba v nemocnici. Tyto tablety stojí zhruba 300 až 500 korun a lze je použít až 120 hodin od nechráněného pohlavního styku. Čím dříve je žena užije, tím je spolehlivější. Vzhledem k vysoké dávce účinných látek ale není vhodná k pravidelnému užívání.