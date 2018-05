Archeologové chtějí zkusit pravěké cestování. Poplují na Krétu v dlabaném člunu

HRADEC KRÁLOVÉ Archeologové a nadšenci z Hradce Králové chystají na květen a červen příštího roku třetí námořní plavbu v dlabaném člunu. Zhruba devítimetrové plavidlo vyrobené z jednoho kusu kmene stromu, takzvaný monoxyl, bude replikou člunu starého více než 8000 let.

Trasa dlouhá 400 kilometrů povede Egejským mořem z řeckého poloostrova Attika na ostrov Kréta. Expedice nazvaná Monoxylon III naváže na námořní výpravy v dlabaných člunech z let 1995 a 1998. Oznámil to mluvčí expedice Jiří Junek.



„Hlavním cílem cesty je posunout o něco dál historické poznání a ověřit možnosti primitivních dřevěných lodí monoxylů při šíření raných zemědělských populací ve Středomoří,“ uvedl Junek. Expedice Monoxylon III nebude podle něj výletní plavbou, ale náročným počinem, který bude klást velké nároky na celou posádku. Při pádlování by se měli ve člunu střídat dvě jedenáctičlenné posádky.

Expedice chce ověřit cestování v době kamenné

Expedice by chtěla ověřit to, že se lidé ve střední a mladší době kamenné mohli na člunech přepravovat mezi ostrovy, a to i na velké vzdálenosti. Trasa povede na Krétu přes řetězec ostrovů. Poslední úsek z ostrova Santorini na Krétu dlouhý přes 100 kilometrů bude podle archeologů významný pro ověření vzdáleností při šíření zemědělství ve Středomoří, například při osídlování Kypru, překonání Jaderského moře či šíření obsidiánu mezi Sicílií a pobřežím Tuniska.



Člun výpravy je již vysekaný a bude opět podobný neolitickému plavidlu, které bylo v roce 1994 objeveno v jezeře Bracciano u Říma. Právě díky tomuto nálezu je nejlépe prokazatelným typem lodi oproti člunům koženým nebo rákosovým, které svými výpravami popularizovali například norský cestovatel a badatel Thor Heyerdahl nebo expedice Papyrella 1988.

Zatím poslední expedice Monoxylon II v roce 1998 vedla trasu devítimetrového člunu západním Středomořím a téměř výhradně se držela pobřeží Itálie, Francie, Španělska a Portugalska. Mořeplavci při ní urazili asi 800 kilometrů. První expedice v roce 1995 přepádlovala 300 kilometrů přes ostrovy napříč Egejským mořem na člunu o délce šest metrů.