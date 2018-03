Arktické jaro začíná o 16 dní dříve než před deseti lety

WASHINGTON Přestože ve velké části Evropy oddálil začátek letošního jara příliv mrazivého sibiřského vzduchu, američtí vědci přišli se zjištěním, že začátek arktického jara nyní nastává o 16 dní dříve, než před deseti lety. V článku publikovaném dnes na webu časopisu Scientific Reports poukazuje tříčlenný tým výzkumníků na to, že dopad globálního oteplování je tím markantnější, čím více je na sever.

Autoři výzkumu své závěry vyvodili z teplotních záznamů a 743 předchozích studií zkoumajících načasování různých milníků v ročním životním cyklu rostlin a zvířat, jako jsou migrace u ptáků či rozkvět květin. Čím severněji bylo položeno sledované místo, tím výraznější posun v kalendáři v posledních letech nastal.



Například u Los Angeles se konec zimy zrychlil v uplynulé dekádě jen o jeden den, zatímco v Arktidě je to o více než dva týdny, vysvětluje deník The Guardian. Teploty v polárním regionu rostou oproti světovému průměru dvojnásobným tempem, což vede k rychlému zanikání tamních ledových polí. Podle autorů výzkumu je nově zjištěný posun příchodu jara trojnásobně větší, než co naznačovaly dřívější studie.



„Jaro přichází dříve a Arktida zažívá větší posun jara než místa s menší zeměpisnou šířkou,“ konstatoval vedoucí vědeckého týmu a polární ekolog Kalifornské univerzity ve městě Davis Eric Post.

Oteplování bylo podle The Guardian obzvláště patrné v posledních týdnech. Na nejseverněji položené meteostanici Grónska byla letos rtuť teploměru nad nulou dohromady 61 hodin, což je více než trojnásobek předchozího rekordu. Podle dánských meteorologů byly tuto zimu v centrálním arktickém regionu teploty o čtyři stupně nad průměrem.