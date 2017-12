Ať barvy neblednou. Jeden barevný prvek vás rozsvítí a život s vráskami

Stáří je krásné, tvrdila vždy nedávno zesnulá herečka Květa Fialová. Stáří samo o sobě není ostudné, ale má mnoho průvodních jevů zavánějících ostudou, zamýšlí se Vladimir Nabokov v nové knize česko-španělské spisovatelky Moniky Zgustové Revolver v kabelce. O tom, že být zralého věku, ale zároveň zůstat šik dá zabrat, už Čekstajl psal, ale hodí se to občas připomenout.

Přes veškerou oslavu mladistvého stáří v podobě elegantně stárnoucích hvězd, jako je Helen Mirrenová, nějak módní domy a řetězce zapomínají na propracovanou módu pro starší a pokročilé. Oběma pohlavím hrozí, že pokud se snaží následovat trendy, stanou se z nich ti, kdo odmítají uznat věk a honí ztracená léta. V případě dam třeba v minisukních. Že, paní Macronová? U pánů se můžeme setkat třeba s ultra slim džíny, kde se pak do mysli vkrádá citát z Dívčí války Františka Ringo Čecha: Mladé křehuličky zachtělo se stárnoucímu holoubkovi. Že, pane exprezidente Klausi?



Mužům pak jednoznačně hrozí, že „zpáprdovatí“. Jako jedinou vhodnou barvu začnou uznávat odstíny šedivé, boty se začnou svým tvarem a vzezřením blížit legendárním důchodkám.

U dam se vyšší věk vyznačuje příklonem k béžové. A ta podle jedné z ikon amerického showbyznysu ve zralém věku Sue Kreitzmanové, autorky populárních kuchařek, zabíjí. Proč? Protože dokonává snahu řady starších lidí stát se tak nenápadnými, aby náhodou nebyli na obtíž, že skutečně společensky zmizí dřív, než jejich život skončí.

Když už jsme narazili na rodinu Klausovu, právě cestou béžové se vydala paní Livia v den voleb. A byť Čekstajl si dovolí tušit, komu vhodila svůj hlas, a zároveň si toto rozhodnutí nedovolí hodnotit, troufá si říct, že módní volba nebyla šťastná.

Pouzdrové šaty mají optimální střih i délku pro dámu jejího věku i postavení velvyslankyně. Ale právě jejich „bezbarvost“ tvoří už smutně věkem diktovaný, rezignovaný základ outfitu. Pokus se z toho vymanit se odehrává v kombinaci několika zdobných prvků. A i tady vkus nakonec prohrává. Chanelovsky střižené sáčko je klasika. Zdobí jej pruh látky se safari vzorem, který je pro tuto sezonu (bohužel) příznačný. Kdyby tím „tunění“ outfitu skončilo, fajn. Přidává se ale ještě obří ozdobná brož a pro paní Livii tak typický šál přes jedno rameno. Až to působí jako nějaký africký kroj. Nejen pomyslnou korunu tomu nasazuje pruh látky ve vlasech, který by seděl spíše biomatce… a to je snad falešný, falešný levičácký postoj, ne?

Čekstajlu nejde o to posmívat se paní Livii. Ale víme, že to umí o mnoho lépe. V Karlových Varech vynesla střihově střízlivou rumělkovou róbu, která jí minimálně deset let na věku ubrala. Volební model jí naopak nelichotivě na věku přidává.

A co z toho plyne? To, že vám je 60 nebo 70 plus, neznamená, že barvy vašeho oblečení musejí vyblednout do nenápadných odstínů. Ne, nemáte vypadat jako pestrobarevný papoušek – to nechte mladým a rozjíveným. Ale jeden výrazný barevný prvek vás rozsvítí a život s vráskami bude veselejší.