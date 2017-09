Autoimunitní onemocnění jako prokletí moderní doby

Přestože máme vakcíny na mnohé zákeřné nemoci a proti dalším je vědci vyvíjejí, na některá onemocnění je medicína jednoduše krátká, pouze zmírňuje příznaky. Ačkoliv se v poslední době nejčastěji skloňuje rakovina, prokletí dnešní doby číhá i v jiných onemocněních – autoimunitních.

Na první pohled se některé autoimunitní nemoci mohou zdát banální. Například s alergiemi se setkáváme na každém kroku. Problém však spočívá v tom, že na mnohé z těchto nemocí se těžko hledá skutečně účinný lék. S drtivou většinou z nich se jedinec musí potýkat celý život.



O co jde?

Autoimunitní onemocnění jsou zákeřná, útočí totiž zevnitř. Tělo si začne myslet, že mu jeho vlastní buňky škodí, a začne na ně skrze imunitní systém útočit. Proč se tak děje, to vědci dodnes nedokázali přesně určit. Jisté je, že autoimunitní nemoci postihují až třikrát častěji ženy než muže.

Vzácné choroby Autoimunitních onemocnění je mnoho, údajně více než 100, a některé jsou opravdu vzácné. Avšak takovou myasthenii, tedy nemoc postihující nervosvalový přenos, můžete vidět běžně. Poznáte ji podle výrazně pokleslých očních víček. Autoimunitní hepatitidou pak můžete trpět, pokud jste nedoléčili některou běžnou nemoc, anebo když jste dlouhodobě vystaveni velkému psychickému tlaku. Již několikrát zmíněná psychická pohoda je u autoimunitních onemocnění jedním z nejdůležitějších faktorů.



Ženský imunitní systém je totiž dokonalejší, zároveň ale náchylnější k podobným neduhům. Celkově postihují autoimunitní choroby zhruba 5 až 7 procent populace. Zejména severní Evropa a Severní Amerika zaujímají přední příčky co do jejich výskytu, v České republice postihují řádově desítky tisíc lidí.



Náchylnost ke konkrétním nemocem nelze zcela rozpoznat. Například u alergií nebo lupénky hraje určitou roli dědičnost. Vliv na onemocnění má i životní prostředí a životospráva. Podle některých odborníků dochází k poruše imunitního systému skrze někdy až přehnanou starost o to, abychom se náhodou nenakazili nějakou nemocí. Přestože tato teorie nebyla potvrzena, je dokázáno, že na autoimunitní onemocnění mohou mít vliv právě poruchy antigenů vzniklé modifikací z léků, například antibiotik. Určitý vliv pak může mít také očkování.

Podle odborníků jsou viníky některých autoimunitním onemocnění i hormony. Především ty pohlavní mají údajně vliv na vznik revmatoidní artritidy. Ženy mohou mít problém i při užívání hormonální antikoncepce. Vůbec nejnovějším objevem je pak ten, že autoimunitní onemocnění v těle podporuje a řídí specifický druh B lymfocytů. Ty se objevují celkově ve větším množství u starších žen než u mladších žen a mužů celkově.

Léčba existuje, ale…

Bohužel, podobně jako u rakoviny, šance na úplné vyléčení zatím neexistuje. Pomocí nesteroidních antirevmatik, kortikosteroidů nebo imunosupresiv lze však příznaky nemocí potlačit. Průlomem je použití cílené biologické léčby, u které se experti setkávají se skvělými výsledky – například u pacientů s Crohnovou chorobou.

Účinným doplňkem, navíc s méně výraznými vedlejšími účinky než klasická léčiva, bývá přírodní léčba. Spolu s ní je ale nutné dodržovat zdravý životní styl a pohybovat se v čistém prostředí, ideálně v přírodě. Vědci z oxfordské univerzity navíc přišli s důkazem, že na výskyt autoimunitních onemocnění a některých druhů rakoviny má vliv i nedostatek vitaminu D, proto je vhodné do jídelníčku zařadit rybí maso nebo vaječné žloutky. Důležitý je také pravidelný pobyt na slunci, avšak s dostatečnou ochranou kůže s pomocí opalovacích krémů.

Alergiků přibývá

Také trpíte při sekání trávy? Zjišťujete, že už nemůžete jíst stejné ovoce a zeleninu jako dříve, protože se vám dělá zle? Kýcháte? V tom případě jste na tom stejně jako další třetina všech Čechů – a každým dnem jich neustále přibývá. Potíž je v tom, že lékaři v podstatě nemohou přijít na to, proč.

Léčba běžně dostupnými léky pomalu přestává působit, účinnější léky zase bývají drahé. Jedno je ale jisté – s alergií se musíte naučit žít až do konce života, proto si dávejte pozor nejen na to, co jíte (a to i na stopové množství), ale také kde se pohybujete a jaké přípravy na sebe aplikujete. Konkrétně u léčby alergií se nedoporučuje dopomáhat si přírodní cestou. Některé bylinky jsou totiž příliš agresivní a mohly by alergii ještě zintenzivnit.



Crohnova choroba

Crohnova choroba neboli ulcerózní koltitida je totiž poměrně vzácná, přesto velice vážná, a její výskyt se začíná zvyšovat. Nejčastěji postihuje tenké střevo, napadá ale i ostatní části trávicího traktu. Vědci si lámou hlavu nad tím, jak vlastně tato nemoc vzniká. Mezi rizikové faktory pravděpodobně patří užívání antibiotik, kouření, užívání hormonální antikoncepce a špatné stravovací návyky. Právě ty hrají důležitou roli při léčbě, je totiž nutné dodržovat takzvanou bezezbytkovou dietu. Tedy takovou, při níž ve střevech nezůstávají zbytky zanechávané například potravinami bohatými na vlákninu.

Lupénka neboli psoriáza

Podle České Akademie dermatovenerologie trápí lupénka až 250 tisíc Čechů, z toho 70 tisíc trpí těžkou formou. „Pacienti s lupénkou jednoznačně musí přesně vědět, jakým způsobem se stravovat a tělo vyživit, jak organismus pravidelně detoxikovat a jak zacházet se stresem. Všichni by si měli dát pozor na svou hladinu vitamínu D a zároveň s tím přistoupit k řešení podstaty vzniku nemoci,” říká MUDr. Jan Vojáček, vedoucí lékař pražské kliniky celostní medicíny Endala.

V České republice je nejběžnější možností léčba kortikoidy, ty jsou ale u některých pacientů agresivní a z dlouhodobého hlediska proto nepřijatelné. Zlepšení pak pomáhá tzv. celostní přístup, který se zaměřuje na lidské tělo jako celek a postihuje tak veškeré možné aspekty ovlivňující fyzické i psychické zdraví člověka. „Říkáme, že kůže je zrcadlem naší duše. Troufnu si říci, že na téměř všechny kožní choroby má psychika obrovský vliv. Často říkám svým pacientům, že bez pozitivního přístupu k léčbě a důvěry ke svému lékaři téměř nemá smysl tuto léčbu zahajovat,“ říká dermatoložka MUDr. Anna Jiráková, Ph.D.

Bezlepková dieta

Alergie na lepek neboli celiakie je chronické autoimunitní onemocnění tenkého střeva, které v Česku postihuje zhruba jednoho člověka ze 200. Jeho původ je nejčastěji dědičný, přestože spouštěčem může být fyzická či psychická zátěž. Situace celiaků bývala složitá, protože kvůli bezlepkové dietě museli utrácet vysoké částky za jídlo bez mouky. To však bylo nejen drahé, ale navíc nebylo příliš chutné. V posledních letech ale celý svět zažívá boom bezlepkových potravin, a to i u lidí, kteří jinak běžně potraviny s obsahem lepku mohou konzumovat. Bezlepkové potraviny totiž bývají lehčí a lépe stravitelné, jsou proto skvělé například při detoxu nebo dietě.

Vyléčit celiakii nelze, nejlepší léčbou je skutečně striktní dodržování bezlepkové diety. V případě obtíží může pacient po konzultaci s lékařem přejít na léčbu kortikoidy, která ale nemusí být vhodná pro všechny. Přírodní alternativou je bylina zvaná puškvorec obecný, která navíc pomáhá i proti nadýmání či při onemocnění žláz.

Roztroušená skleróza

Nemoc, která postihuje centrální nervový systém skrze dosud neznámý virus, se projevuje u každého pacienta odlišně. Především se týká mladších lidí mezi 20 a 40 lety a projevuje se nadměrnou únavou, depresemi, třesem, poruchami vidění, a dokonce i dočasným či trvalým ochrnutím. U Moniky stačila mírnější injekční léčba, u lidí s vyvinutějším stádiem je však zapotřebí kombinace hned několika druhů léčby, včetně psychoterapeutické. Proti roztroušené skleróze ale můžeme preventivně bojovat i sami. Výborný je k tomuto účelu rybí olej, ginko biloba a také navýšení příjmu vitamínů C, E, D a B-Komplexu.



Revmatoidní artritida

Revma je poměrně běžný termín. Mnoho lidí už ale neví, že se primárně nejedná o onemocnění kloubů, nýbrž imunitního systému. Postižené buňky totiž napadají kloubní výstelku. Proč se tak ale děje – podobně jako u jiných autoimunitních nemocí – stále nevíme. Léčba ale probíhá podobně, převážně pomocí kortikosteroidů.

Mnoho lidí si myslí, že na klouby stačí užívat speciální doplňky stravy, které vídají v reklamách. Opak je ale pravdou. „Dlouhodobý efekt perorálně požívaných, volně v lékárnách dostupných preparátů na klouby nebyl vědecky prokázán. Dobrý efekt má užívání nesteroidních antirevmatik. Jedná se však pouze o tlumení projevů onemocnění, a ne o léčbu kauzální, s řadou nežádoucích účinků na trávicí systém,“ upozorňuje MUDr. Petr Neoral, zástupce vedoucího pro artroskopické operace a sportovní traumatologii FN v Olomouci. Vhodným doplňkem léčby jsou přírodní přípravky jako olej ze sibiřské jedle bělokoré nebo šťáva z aloe. Velkou nadějí je pak aplikace biologické léčby.