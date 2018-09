Až polovina prvních infarktů končí smrtí, říká kardiolog

Většina Čechů se svým životním stylem doslova zabíjí. Závažnost problému si uvědomí, až když mají nenávratně poškozené zdraví, říká docent Jan Piťha, kardiolog z Laboratoře pro výzkum aterosklerózy pražského Institutu klinické a experimentální medicíny.

LN Která onemocnění způsobená vysokým cholesterolem české pacienty zatěžují nejvíc?

Říkáme jim srdečně-cévní onemocnění a jedná se ponejvíce o uzávěry srdečních tepen, tedy především srdeční infarkty, uzávěry mozkových tepen, tedy mozkové mrtvice, a uzávěry tepen dolních končetin – tedy ischemickou chorobu dolních končetin. Zmíněná onemocnění stále mají na svědomí téměř polovinu úmrtí v České republice. Tepenné uzávěry se přitom ani nezačnou tvořit, pokud je hladina cholesterolu velmi nízká.

LN Jak je možné, že ve věku 55 let trpí zvýšeným cholesterolem v krvi 85 procent populace? To žijeme opravdu tak nezdravě, nebo tělo v určitém věku ztrácí schopnost „špatný cholesterol“ odbourávat?

Záleží na definici zvýšeného cholesterolu, ale i podle mírnějších kritérií se stále jedná o řádově desítky procent populace. Většinou je příčinou kombinace vrozených předpokladů a toho, jak se chováme, což je také často odkoukané od našich rodičů. Takže jasná odpověď je, že většina z nás skutečně nežije zdravě, což má za následek, že nakonec nežije vůbec, či částečně živoří následkem srdečně-cévních onemocnění. A nutno dodat, že si za to většinou můžeme sami.

LN Vysoký cholesterol se nevyhýbá ani mladým lidem, kteří k tomu mají rodinné predispozice. Co to pro ně znamená?

Jedna z častých čistě vrozených poruch látkové výměny tuků skutečně postihuje tyto jedince již od narození. Nazývá se učeně familiární hypercholesterolémie a způsobí často i několikanásobně vyšší hodnoty cholesterolu než u okolní již tak nepříliš vzorné populace. Srdeční infarkt ve 20 až 30 letech zde není vzácností. Podezření máme u jedinců, u nichž se v rodině vyskytovala srdečněcévní onemocnění v časnějším věku, tedy pod 50 až 60 let. Je důležité měřit jim hladinu cholesterolu, dále by neměli kouřit, přibývat na váze a měli by mít dobrý krevní tlak. Většinou musí také užívat léky na snížení cholesterolu, který je někdy až astronomicky vysoký.

LN Věnujete se i výzkumu v této oblasti. Jaké jsou trendy?

Hlavním vývojem jsou stále striktnější doporučení k co nejnižším hladinám nebezpečného cholesterolu, především u vysoce rizikových osob. Tento cholesterol nazýváme LDL, původně jsme jej doporučovali snižovat pod 2,5 milimolu na litr krve, později pod 1,8 mmol/l, nyní pod 1,3 mmol/l. Možná bude jednou právě LDL cholesterol spolu s kouřením rizikovým faktorem, u kterého bude platit pravidlo absolutní nuly.

LN Nyní byl i v Česku zaveden nový lék. Proč je zatím předepisován jen lidem, jimž nezabírá jiná léčba? Myslíte, že by v budoucnu mohl nahradit současné léky statiny?

Takzvané inhibitory PCSK-9 jsou v současnosti ohromným průlomem v léčbě nejen vysokého cholesterolu, ale především srdečněcévních onemocnění. Dosavadní studie s těmito léky dopadly tak dobře, že je již nyní můžeme podávat. Nicméně statiny určitě zůstanou hlavní oporou v naší léčbě i nadále, tedy jistě nebudou nahrazeny. Jak statiny, tak inhibitory PCSK-9 fungují na úrovni jaterní buňky, kterou přinutí odebírat větší množství LDL částic z krve, a tím výrazně snižují hladinu „zlého“ LDL cholesterolu. Účinkují však mírně odlišným mechanismem a tím se mohou doplňovat. Významným rozdílem je, že inhibitory PCSK-9 se aplikují podkožně jednou až dvakrát za měsíc, zatímco statiny se užívají denně ve formě tablet. Inhibitory PCSK-9 jsou také výrazně dražší, i proto je zatím lze podávat pouze pacientům v nejvyšším riziku srdečně-cévních příhod, kteří splňují i další podmínky, například jasně prokázanou nesnášenlivost statinů.

LN Berou si pacienti k srdci varování lékařů, že pokud okamžitě nezmění životosprávu a nezhubnou, bude s nimi brzy amen?

Většina z nás bohužel zareaguje, až když příroda nějakým zdravotním malérem naznačí, že něco děláme špatně. Přitom až polovina prvních srdečních příhod způsobených vyšším cholesterolem končí rychlou smrtí postižených, dříve než je možné jim pomoci skvělými technologiemi, které můžeme téměř denně obdivovat ve sdělovacích prostředcích a které v části populace budí neoprávněné naděje ve všemoc medicíny, jež nás zachrání, ať se chováme sebehůř.

LN Neměli by si lidé, kteří například odmítají přestat kouřit či držet předepsanou dietu, léčbu platit?

Úvahy o placení léčby či zvyšování pojistného kuřákům, lidem s nadváhou a dalším se často objevují. Nejsem příznivec kouření ani nadváhy, ale ani restriktivních opatření. Nebezpečí určitého sociálního inženýrství či zcela neoprávněné a často nekorektní kontroly našich spoluobčanů-pacientů je podle mého názoru příliš velké. Lékaři spíše přemýšlejí, jak pomáhat, vzdělávat a varovat, ne jak trestat.