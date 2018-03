Biologický lék očekávají lékaři příští rok, říká dermatoložka

Kortikosteroidů se lidé bojí zbytečně. Lékaři je předepisují na ekzémy na krátkou dobu. Pro dlouhodobější léčbu existují jiné léky, říká profesorka Jana Hercogová, předsedkyně České akademie dermatovenerologie.

LN Přicházejí pacienti s ekzémy včas k dermatologům?

Je to stejné jako u jiných častých kožních nemocí. Na jedné straně jsou pacienti „poučeni“ z internetu, sami radí, jak chtějí být léčeni, ale na druhé straně nechápou, že se ekzém sám neztratí, že neexistuje stoprocentní léčba, která by je zbavila obtíží navždy. Důvodem je genetický základ onemocnění.

LN Může se třeba nepřiměřená reakce na chlad a smog projevit i u lidí, kteří jinak žádnými kožními neduhy netrpí?

Zevní prostředí ovlivňuje všechny, ale pokud nemáme atopickou dispozici a chováme se rozumně, naše kůže si do určité míry poradí. Je vybavena mechanismy, které zaručují její obnovu. Kůže atopiků má ale vrozeně narušenou kožní bariéru, je v důsledku toho snadněji přístupná působení negativních vlivů zevního prostředí.

LN Jak se o takto bolavou pokožku starat?

Základem péče o atopickou kůži, která je suchá a svědí, je zabránit zbytečnému vysušování a podráždění kůže a nasadit trvalou hydrataci. Atopik by měl vědět, že má používat mycí prostředky s přísadou olejů, nekoupat se, ale sprchovat ve vlažné (nikoli horké ani studené) vodě, po sprchování nanést na kůži hydratační krém. Toto je třeba opakovat několikrát denně, navíc i po zpocení, neboť kůži atopiků dráždí vlastní pot. Pacient by měl vypozorovat, co mu vadí, a pokud to lze, vyhnout se tomu. Většinou se jedná o některé potraviny, pobyt v konkrétních místech, práce v horkých provozech, pobyt venku v sezoně pylů a podobně. Osobně lituji děti s ekzémem, které ve škole po hodině tělocviku nemají možnost osprchování a ošetření kůže. Zvláště pokud je tělocvik ráno a musejí vydržet celý den zpocené.

LN Když jsou projevy ekzému opravdu akutní, sahají lékaři ke kortikosteroidům. Ty však mají vedlejší účinky. Proč se od nich neustoupilo?

Kortikosteroidy jsou základem léčby ekzému, využívají se pro své protizánětlivé a protisvědivé účinky. Mohou však mít nechtěné dopady. Celkové vedlejší účinky v případě léčby pomocí místních kortikosteroidů obvykle nehrozí, protože účinná látka se může z kůže vstřebat do krevního oběhu, jen když je místní lék používán na velkou plochu těla a na porušenou kůži. Nežádoucí následky se projeví, když pacient používá místní kortikosteroid dlouhodobě a na stejné místo. Potom se v místě aplikace ztenčuje kůže, jsou na ní vidět prosvítající cévy, může na ní nadměrně růst ochlupení. Pokud se kortikoid v krému nebo masti používá na obličej, může vzniknout takzvaná periorální dermatitida. Když se aplikuje kolem očí,může nastat až poškození zraku. Proto byly vyvinuty nové léky, které k atrofii kůže nevedou a jež lze používat dlouhodobě, dokonce preventivně před dalším vzplanutím ekzému. V praxi je používáme už více než deset let. Jsou to dva léky, z nichž pimekrolimus je určen pro děti od dvou let a takrolimus pro děti od dvou let a dospělé.

LN To už je docela dlouhá doba od uvedení. Dočkají se pacienti někdy i dalších nových léků?

Nová léčiva k terapii atopického ekzému se vyvíjejí. Dobrá zpráva je, že v příštím roce bychom se mohli dočkat biologických léků, které jsou ale určeny pro pacienty s těžkým ekzémem.

LN Oba zmíněné nové léky podle informací na internetu hradí pojišťovny jen při promazávání v oblasti obličeje a krku. Kolik si mají pacienti připravit peněz, když je chtějí použít i na jiné části těla?

Přesně takto to není. Záleží na tom, jak pacient toleruje místní aplikaci kortikosteroidu, zda je tato léčba dostatečně účinná a podobně. Pimekrolimus a takrolimus jsou určeny zejména na tenkou kůži, lze jimi ale léčit ekzém na kterékoli části těla. Také se používají v různých režimech a na různě těžký ekzém. Pimekrolimus je určen pro mírný a středně těžký ekzém, takrolimus pro středně těžký a těžký ekzém. Vedle léčby akutního vzplanutí onemocnění se oba preparáty používají i dlouhodobě v intervalu dvakrát týdně u nemocných, u nichž dochází často k recidivám onemocnění. Problémy s úhradou jsou, ale záleží na spolupráci nemocného se svým kožním lékařem. Tyto léky totiž nemůže předepsat nikdo jiný.

LN Příručky o ekzémech doporučují být v zimě co nejvíce venku, ovšem ve vhodném oblečení, aby se člověk nezpotil. Na trh přicházejí nové funkční materiály. Jsou ku prospěchu ekzematiků, nebo je nejlepší vrstvit bavlněné oblečení?

Ani bavlněné oblečení nemusí být optimální, důležité je, aby nedráždilo, tedy aby do kontaktu s kůží přišla hladká bavlna nebo hladké vlákno moderních materiálů – ty, pokud odvádějí pot, jsou vhodné. Navíc se dnes vyrábějí speciální oděvy pro atopiky s antibakteriálními přísadami, například stříbrem.