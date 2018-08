V Petrohradě omylem postavili sochu skotskému chemikovi. Spletli si ho s architektem města

PETROHRAD/PRAHA Petrohrad, svého času hlavní město Ruska, chtěl připomenout památku lidí, na jeho vzniku podíleli. Jenže nyní, po sedmi letech od vztyčení sochy, si místní všimli, že na místě zřejmě místo francouzského architekta stojí socha skotského chemika s podobným jménem.

Kdysi carské město tak chtělo připomenout muže, kteří ho kdysi pomáhali budovat a do jeho dnešní podoby se výrazně promítli.



V sousoší šesti mužů sedících u stolu, které bylo odhaleno v roce 2011, měl být připomenut i francouzský architekt Jean-François Thomas de Thomon, který k historické podobě města přispěl hned několika novoklasicistními stavbami. Jenže kvůli podobě jmen a nepřesnosti internetových zdrojů nyní u stolu s ostatními zřejmě nesedí De Thomon, ale skotský fyzik Thomas Thomson.

Научный сотрудник нашего музея Кирилл Постернак выяснил, что автор скульптуры с петербургскими зодчими вместо архитектора Тома де Томона изобразил шотландского химика Томаса Томсона.

Оказалось, в 2011 году автор взял изображение из статьи на «Википедии».https://t.co/XsuVziMro7 pic.twitter.com/VN8QmXAEDj — Музей Архитектуры (@schusevmuseum) 17. srpna 2018

„Byl jsem hlavním umělcem celého projektu a jsem za vše zodpovědný,“ řekl Alexander Taratynov, vedoucí sochař projektu. Uvádí také pravděpodobnou příčinu nešťastné záměny. Fotka Thomase Thomsona totiž je na encyklopedickém serveru Wikipedia u stránky architekta De Thomona, ze které měl sochař čerpat.

„Informace k projektu byly samozřejmě vyhledány na internetu. Jak už si ale správně povšimli naši nadšenci do historie, došlo k očividné chybě,“ kaje se Taratynov, který sochu zpracoval pro ruský energetický gigant Gazprom.

Thomson neměl s Ruskem nic společného, výměna se ale nechystá

Zda hodlají Gazprom nebo správa města chybu v sousoší napravit, ale obě strany odmítají komentovat. Pokud o to bude požádán, je však Taratynov připraven okamžitě zjednat nápravu.

„Já jako autor jsem připraven sochu odstranit a nahradit ji jinou,“ dušuje se sochař. Vyzývá ale také ke kontrole veřejně dostupných zdrojů. „Navrhuji obrátit pozornost k nespočetným zdrojům informací, otevřených zdrojů, internetových zdrojů, které šíří chybné obrázky a informace, a zeptat se těch lidí, proč to dělají. Často pak umělci končí jako jejich rukojmí,“ řekl Taratynov.

Odhalení v Petrohradě naopak pobavilo vedení univerzity v Glasgow, se kterou je skotský chemik spojován. Ta označila nechtěnou poctu „význačné osobnosti“ jako vítanou.



„Nechť je to příležitost, abychom s největší radostí nabídli další informace o profesoru Thomsonovi každému, koho to v Petrohradě zajímá,“ vzkázali do Ruska z Glasgow.