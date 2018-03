Brexit způsobil realitní boom. Mladí Britové narychlo shánějí nemovitosti ve Francii

EYMET Městečko Eymet na jihozápadě Francie je mezi Brity oblíbené už dlouho, i tak ale vývoj z posledních měsíců mnohé zaskočil. Obec se středověkým opevněním a asi 2600 obyvateli zažívá příval britských zájemců o koupi nemovitosti. Začal nečekaný boom v předvečer brexitu a zejména mladí Britové se touží přestěhovat, než bude pozdě, napsal deník The Guardian.

„Je to šílené, prostě šílené,“ řekla místní realitní makléřka Terrie Simpsonová. „Chodí za námi lidé, kteří doslova říkají: ‚Přijeli jsme na týden a do odjezdu bychom chtěli mít dům.‘ Chtějí všechno vyřešit, usadit se, začít si vytvářet nárok na trvalý pobyt. Mají pocit, že čas jim běží. Je tady lhůta,“ popisuje rodilá Britka, která se do departmentu Dordogne přestěhovala před 16 lety.



Na začátku každého roku si společně s kolegy v realitní kanceláři Agence Eleonor stanovují roční prodejní cíle. Ke konci února zjistili, že letošní prodeje už překročily 30 procent vytyčené mety. Před referendem o odchodu Británie z EU Simpsonová kritizovala „naprostou absurdnost a absolutní pitomost“ celého procesu, nyní ale dodává, že z profesionálního hlediska si nemůže stěžovat. „Minulý měsíc jsme otevřeli novou pobočku v Bergeracu. Za první týden prodala tři domy,“ řekla.

Simpsonová je jednou ze čtyř stovek Britů žijících v Eymetu, který je dlouhodobě oblíbený u ostrovanů pro svoji zvlněnou krajinu. Ti oceňují i to, že tam často svítí slunce a přitom není úplné vedro. Bydlení v okolí Bergeracu teď hledá se svou partnerkou Ellou také odborník na online zabezpečení z hrabství Sussex Tom Campbell. Jejich cílem je obdržet ve Francii povolení k pobytu do 29. března příštího roku, kdy Británie opouští unii.

Brity láká pevninská Evropa

„Takhle bychom měli být v pořádku,“ řekl Campbell. Ten má pocit, „jako by se všichni Britové, kteří kdy chtěli bydlet v pevninské Evropě a nic pro to neudělali, najednou probudili a řekli si: ‚Když to neudělám teď, pak už se to nestane nikdy. Nebo to aspoň bude sakra těžší‘“.



Nával potenciálních kupců registruje také makléřka firmy Guyenne Immobilier Jane Fraserová-Bryanová. „Slovo přetíženost není dostatečné. Přicházejí k nám lidé s hotovostí připravení okamžitě koupit. Úroveň zájmu je možná 20násobná oproti normálu. Zimy jsou tu většinou tak klidné, že na tři týdny kolem svátků zavřeme. Tentokrát jsme měli jen tři dny volna,“ popsala aktuální situaci.

Nedaleko Eymetu si nedávno vyhlédla dům také ilustrátorka Lisa Reynoldsová z Birminghamu. Nastěhovat se chce během léta, aby stihlo její nejstarší dítě nastoupit na základní školu. „Cítíme, že jsme pod určitým tlakem. Ano, je tady obrovská nejistota. Ale léta sem jezdíme, mluvíme o tom. Brexit mě neskutečně štve, ale přinutil nás učinit rozhodující krok. V jistém smyslu jsem za to vděčná,“ řekla.

Pokud přechodné období brexitu vstoupí v platnost tak, jak bylo tento měsíc domluveno, britští občané zamýšlející stěhování za hranice vlasti a občané EU uvažující o přesunu do Británie by měli mít na tento krok čas do prosince 2020.