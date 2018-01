Milované embéčko končící britské velvyslankyně je na prodej. Začíná na 30 tisících

PRAHA Končící britská velvyslankyně Jan Thompsonová před návratem do vlasti prodává své milované embéčko. Legendární tuzemský automobil, v němž křižovala nejen pražské ulice, nabízí v aukci. Vyvolávací cena je 30 tisíc korun, výtěžek půjde na charitativní účely.

„Bylo to těžké rozhodování zanechat milované embéčko v České republice. Ale patří sem, do Česka, tady prožilo svých prvních 50 let života,“ informovala Thompsonová v pátek ráno na facebookovém profilu Britského velvyslanectví v Praze.



Bleděmodrý model, v němž ambasadorka po Česku jezdila, pochází z roku 1968. Jan Thompsonová jej koupila v roce 2013 a byla jeho druhou majitelkou.



“Přestože bude těžké se ho vzdát, ráda bych ho nabídla v charitativní aukci,“ dodala vzápětí. Celý výnos z prodeje podle jejích slov připadne nadaci Sue Ryder, jež pečuje o seniory.

Thompsonová upozorňuje, že hledá pro své embéčko dobrý domov. Prosí tak, aby se do něj zapojili jen ti, kteří se o něj dobře postarají. Aukce vozidla začíná na 30 tisících korun.



Zájemci o koupi mohou své nabídky zasílat od páteční 12. hodiny polední do středy 10. ledna na emailovou adresu prague.reception@fco.gov.uk.

Velvyslankyně oficiálně ukončí své působení v čele britské ambasády v Praze v pátek. Vystřídá ji kariérní diplomat Nick Archer, který v minulosti působil mimo jiné na ambasádách v Jordánsku, Norsku, Maltě a Dánsku nebo jako asistent osobního tajemníka následníka britského trůnu prince Charlese.



Velvyslancem Velké Británie v české metropoli se tak po 17 letech stane muž. Do Prahy dorazí Archer příští týden. Oficiálně se funkce ujme až poté, co předá prezidentovi Miloši Zemanovi na Hradě pověřovací listiny.

„Češi jsou skvělí“

Thompsonová vedla velvyslanectví čtyři a půl roku, během nichž proslula svými originálními koníčky. Kromě jízdy v legendární Škodě 1000 MB s diplomatickou poznávací značkou, hrála také v amatérském divadelním souboru specializujícím se na hry Williama Shakespeara a pečovala o dvě kočky z útulku.

Britská velvyslankyně Jan Thompsonová s jednou ze svých dvou koček.

Je též fanynkou fotbalu a věnovala se sportovnímu tanci u tyče. V oblibě měla rovněž chození po horách, vystoupala například na Kilimandžáro.



Končící velvyslankyně, která dříve působila v televizi BBC, se s Čechy rozloučila již před Vánoci ve videu, při jehož tvorbě se se svým týmem nechala inspirovat romantickou komedií Láska nebeská. V kultovní scéně snímku předseda britské vlády tančí na píseň Jump (For My Love) ve svém sídle v Downing Street.

„Byly to úžasné čtyři roky... ale teď mne nechte říct... protože jsou Vánoce... a na Vánoce můžete říkat pravdu... pro mě jsou Češi skvělí... a všem vám přeji... Veselé Vánoce,“ vzkázala Thompsonová českým občanům prostřednictvím nápisů na cedulích. Posléze předvedla totožný tanec jako premiér ze zmiňovaného filmu.