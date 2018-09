Britská vláda chce zakázat prodej energetických nápojů dětem

LONDÝN Britská vláda chystá zákaz prodeje takzvaných energetických nápojů s vysokým obsahem kofeinu. Vztahovat by se měl na děti a mladistvé, kteří by si nápoj chtěli koupit v Anglii. Skotsko, Wales a Severní Irsko si v této oblasti určují vlastní pravidla. Podle agentury Reuters se britská vláda, která dnes oznámila zahájení veřejné konzultace k tématu, obává negativních dopadů pití energetických nápojů na veřejné zdraví.

„Tisíce mladých lidí pravidelně konzumují energetické nápoje, často proto, že se prodávají levněji než (jiné) nealkoholické nápoje. Budeme se proto radit o zákazu prodeje energetických nápojů dětem,“ uvedla premiérka Theresa Mayová v prohlášení, podle kterého dospívající lidé v Británii vypijí o padesát procent více energetických nápojů než jejich vrstevníci ve zbytku Evropy.



Britská vláda se proti obezitě a dalším chorobám spojeným s vysokým příjmem cukru snaží bojovat dlouhodobě. Letos v dubnu například v zemi vstoupila v platnost daň na slazené nápoje.

„My všichni jsme zodpovědní za ochranu dětí před výrobky, které poškozují jejich zdraví a vzdělání, a víme, že nápoje překypující kofeinem a často i cukrem se stávají běžnou součástí jejich stravování,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví pro veřejné zdraví Steve Brine. Učitelé podle něj spojují pití energetických nápojů i se zhoršeným chováním dětí ve školách.



Vláda nyní zahájila dvanáctitýdenní proces veřejné konzultace, během kterého bude chtít zjistit názory na zákaz energetických nápojů, především pak na to, do jakého věku by je nesměly děti kupovat. Jako možnost nabízí vláda limit do šestnácti či do osmnácti let. Vládní zákaz by se dotkl prodeje pouze v Anglii. Další části Spojeného království - Wales, Skotsko a Severní Irsko - mají možnost stanovit si v této oblasti vlastní pravidla.

Pokud by zákaz nabyl platnosti, nesměly by se v Anglii dětem a mladistvým prodávat nápoje s obsahem kofeinu vyšším než 150 miligramů na litr. Některé řetězce prodej těchto nápojů dětem mladším 16 let již nyní z vlastní iniciativy regulují.

Agentura Reuters uvedla, že takzvané energetické nápoje mají vysoký obsah kofeinu, ale také cukru a řada studií prokázala spojitost jejich konzumace s obezitou a dalšími onemocněními. Pití energetických nápojů podle studií citovaných agenturou AFP souvisí mimo jiné s bolestmi hlavy, břicha či hyperaktivitou u dětí.