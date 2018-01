Brýle, kontaktní čočky či laserová operace. Co je nejlepší?

Zrak je naším nejdůležitějším smyslem, díky němu přijímáme z okolí přes tři čtvrtiny všech smyslových podnětů. Kvůli přirozenému stárnutí či vrozeným vadám ale naše oči někdy potřebují pomoc. Tu mohou poskytnout brýle, kontaktní čočky, anebo laserová operace. Každá však má své výhody a nevýhody. Pokud i vás trápí vada zraku a přemýšlíte nad její korekcí, zvažte, která z pomůcek či metod je pro vás nejvhodnější.

Již od 13. století zlepšují kvalitu lidského života brýle. V dnešní době se z nich stal módní doplněk, brýle dokonce nosí i lidé bez očních vad. Jejich výhodou je snadné používání a díky speciálním plastovým materiálům také nízká hmotnost i se silnými čočkami.

Kompenzují vidění na všechny vzdálenosti, mohou mít antireflexní vlastnosti či samozabarvovací skla ochraňující před škodlivým UV zářením, ale také chrání oči před vniknutím cizích tělísek, ať už prachu nebo třeba hmyzu. Brýle opatřené antireflexní vrstvou pro eliminaci nepříjemných odlesků by měli využívat například řidiči, ale i lidé pracující s počítačem. Oko díky tomu není tolik namáháno a vidění je jasnější a ostřejší.



Na druhou stranu, brýle s vysokými dioptrickými hodnotami, a tím pádem silnými skly, mohou být těžké a nepohodlné. Obtěžující je také jejich zamlžování při přechodu z tepla do zimy a obráceně. Nepraktické je jejich využití při sportu, ať už při lyžování, míčových hrách nebo třeba plavání. Komfortní nejsou ani v situacích, kdy si chcete číst nebo sledovat televizi a ležíte na boku. A například na multifokální brýle, tedy na čtení i na dálku zároveň namísto střídání dvou různých brýlí, se zase obtížně zvyká.

„Speciálně muži si v 80 procentech případů na multifokální brýle nezvyknou. Naši pacienti, muži i ženy, si také stěžují, že se jim při větší fyzické aktivitě hýbe prostor a mívají při ní bolesti hlavy. Stěžují si i na neustálou potřebu vyměňovat multifokální brýle za speciální brýle určené k práci s počítačem,“ uvádí primářka Oční kliniky DuoVize Praha Lucie Valešová.

Čočky potřebují čisté ruce

V roce 1955 vytvořil tým profesora Otto Wichterleho první měkký polymer pro výrobu kontaktních čoček. Po desítkách let inovací jsou na trhu k dostání čočky nejrůznějších druhů. Stejně jako brýle dokážou i tyto malé a prakticky neviditelné pomůcky korigovat celou řadu problémů s viděním. Jejich hlavní výhodou oproti brýlím je nezkreslené periferní vidění, neboť kontaktní čočky pokrývají celou oblast oční rohovky. Na rozdíl od brýlí netrápí kontaktní čočky ani zamlžování.

Nevýhodou je naproti tomu přinejmenším počáteční diskomfort při jejich nasazování. Pojí se s nimi navíc i důležitost dodržování správné hygieny. „Přestože jsou kontaktní čočky měkké, stále je to cizí tělísko, na které oči reagují. Příčinou diskomfortu jsou nejčastěji sezónní alergie, nečistoty, prach, přílišné horko nebo suchý vzduch, ale i ztráta tekutin a větší spotřeba kyslíku při sportu,“ uvádí optometristka Veronika Halíková. Oči se mohou zdát čočkami chráněny, avšak výsledky laboratorních stěrů ukázaly, že pod čočkami se nejčastěji vyskytují stafylokoky, streptokoky a pseudomonáda. Množí se zde především kvůli překračování doby doporučeného nošení či nedůsledné hygieně.

Velký rozdíl díky malému zákroku

Lidé trpící oční vadou se však nemusí spoléhat pouze na pomoc brýlí nebo kontaktních čoček. „Již více než dvacet let se provádí refrakční laserové operace, jejichž spolehlivost dokazuje přes 35 milionů operací provedených do roku 2010 po celém světě,“ uvádí MUDr. Radan Zugar, primář Očního centra Praha.

Díky pokročilým metodám a vývoji technologií lze operačním zákrokem vyřešit téměř jakoukoli refrakční vadu. V současnosti nejmodernější metodou je odstranění nejen dioptrií, ale i šedého zákalu tzv. femtosekundovým laserem. Princip laserové korekce dioptrií spočívá v úpravě tvaru oční rohovky takovým způsobem, aby výsledný obraz byl přesný a ostrý. Laser přitom dokáže pracovat uvnitř rohovky bez toho, aby ji jakkoli porušil.

„Operovat lze krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus, vetchozrakost a další vady. Mezi nejčastější oční operace u pacientů ve věku od 18 do 40 let patří právě laserové odstranění dioptrií. Věk zde ale není rozhodující podmínkou, zákrok podstupují i pacienti mladší 18 let, stejně jako ti, jejichž oční vada není stabilní a narůstá,“ vysvětluje Lucie Valešová.

Výhodou laserové operace je nejen rychlost samotného zákroku, který trvá pouze v řádu minut, ale i následné rekonvalescence. Po operaci již není zapotřebí nadále nosit brýle nebo kontaktní čočky. Zrak se díky zákroku opět vrátí do skvělé kondice a bude spolehlivý a ostrý ve kteroukoliv denní i noční dobu. Opadávají také starosti za zamlženými brýlemi nebo nákupem kontaktních čoček. Laserová operace však není vhodná za každé situace – podstoupit ji nesmí pacienti s celkovým onemocněním, například diabetem. Pro oči s vadou nad -10 dioptrií či nad +5 dioptrií je zase vhodnějším řešením implantace nitrooční čočky.