Brýle pro letošní sezonu? Poletí stejná barva obrub i čoček

BRNO Hitem letošní módní sezony budou jednobarevné brýle, tedy takové, jež mají stejnou barvu obrouček i čočky. Takové brýle vypadají jemně a rafinovaně, uvedla na přednášce na brněnském veletrhu Opta nizozemská odbornice na módní trendy a módu Ellen Haeserová. Zatímco loni byly trendy brýle v zářivých barvách, letos má být hit fialová. Následovat má také karamelová a další odstíny hnědé a nadále setrvává bílá jako tradiční barevný doplněk.

Hitem letošní módní sezony budou jednobarevné brýle, tedy takové, jež mají stejnou barvu obrouček i čočky. Takové brýle vypadají jemně a rafinovaně, uvedla na přednášce na brněnském veletrhu Opta nizozemská odbornice na módní trendy a módu Ellen Haeserová. Zatímco loni byly trendy brýle v zářivých barvách, letos má být hit fialová. Následovat má také karamelová a další odstíny hnědé a nadále setrvává bílá jako tradiční barevný doplněk.



Tvarový vzhled brýlí bude letos velmi různorodý. „Každý si může vybrat, co se mu hodí a líbí,“ poznamenala Haeserová. Alternativou ke kulatým a hranatým brýlím přicházejí oválné s masivními obroučkami. „Je to móda hlavně pro mladé,“ uvedla Haeserová.

Protikladem budou brýle zcela bez obrouček v hranatých tvarech a skla budou připojena na obroučkách bez šroubů. „Je to úplně nová vlna, která zasáhne sluneční i dioptrické brýle,“ řekla Haeserová.

Sedmdesátky ohlásí návrat, vrátí se i odklápěcí sklíčka

Retro vlna přijde ze 70. let, jedná se o hranaté velké brýle. Módní budou také pro muže brýle s odklápěcími skly, tedy se dvěma čočkami. Jednou z módních vln bude proniknutí vzhledu sportovních brýlí do módních, vyznačují se poměrně nízkými zrcadlovými čočkami.



Mnohé módní brýle jsou drahé, připustila Haeserová, proto je důležité vysvětlil zákazníkovi, proč to tak je, co si kupuje za materiál a s jakým podílem ruční práce.

Zmínila stejně jako na veletrzích Styl a Kabo, že lidé by měli přemýšlet, co a proč si kupují, a neměli by hromadit módní věci v šatníku, protože módní průmysl je po ropném největším znečišťovatelem planety. „Snažím se na to myslet a při svých prezentacích apelovat, aby zákazníci, výrobci i obchodníci přemýšleli. Myslím, že například ještě hodně uslyšíme o firmě, které vyrábí brýle z plastu, který je rozložitelný na běžném kompostu,“ řekla Haeserová.