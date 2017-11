Bylinky i česnečka. 6 tipů, jak vyzrát na nachlazení

Podzim udeřil v plné síle a to znamená jediné: podlitým očím a odřeným nosům zdar. Možná by to ale tentokrát nemuselo být tak hrozné. Připravili jsme pro vás několik ozkoušených rad a tipů, které vás vyštípou i z těch záludnějších viróz. Navíc bez chemie, a tím pádem i bez nežádoucích účinků. A když už dojde na léky, poradíme, jak se nepředávkovat antibiotiky.

Vsaďte na domácí léčiva

Bolí vás v krku tak, že máte problém polknout? Ještě než půjdete do lékárny, zkuste se doma podívat do spíže. Jedním z nejlepších přírodních léčiv je totiž česnek, v jakékoliv podobě. „Je to výborný prostředek jak na prevenci, tak při akutních příznacích nachlazení, protože patří mezi tzv. přírodní antibiotika,“ říká MUDr. Pavla Koželuhová z Plzně.

Klasická česnečka při rýmě uvolní dýchací cesty a umí zmírnit bolest v krku i další příznaky nachlazení díky dezinfekčním vlastnostem česneku. A aby polévka správně pálila, přidejte rozdrcený česnek až po dovaření.



Dalšími zázračnými potravinami jsou cibule a med a skvěle fungují dohromady. Cibule nakrájená na jemné plátky a zalitá medem do půl hodiny uvolní léčivé silice a vytvoří sirup, který zmírňuje dráždivý kašel, rozpouští hleny a dezinfikuje. Med navíc přebije ostrost cibule, takže sirup chutná i dětem. Léčivé a dezinfekční účinky mají i některé další ingredience, které používáme v kuchyni – zázvor, křen nebo obyčejná sůl. Tu lze v ředěném roztoku kloktat a utnout tak šíření infekce v jejím zárodku.

Všemocné bylinky

Učíme se to už v mateřské školce a léčivou sílu bylinek potvrzují i lékaři. „Bylinné čaje nebo sirupy by měly tvořit základ v léčbě běžných nachlazení – doporučuji jitrocel, bez černý, lípu, šalvěj, rakytník, echinaceu, lichořeřišnici, lišejník islandský a další. Existují jak ve formě sypaných čajů a sirupů, tak tinktur,“ vysvětluje Koželuhová. Jitrocel působí pozitivně proti kašli a zahleňování, květ černého bezu snižuje horečku. Šalvěj lékařská má protizánětlivé, antivirotické i antibakteriální účinky. Platí u ní ale, že se nesmí užívat ve větším množství.

Imunitu podporují rakytník, echinacea, šípek, ale také lichořeřišnice, která má kromě spousty vitamínů a minerálů výborné antibiotické účinky.

Bylinky můžou být prospěšné i jinde než v čaji. Tymiánový krém umí uvolnit ucpané dutiny nebo zahleněné průdušky. Slabý roztok Tea Tree oleje lze kloktat nebo natírat kolem nosních dírek, kde také pomáhá zklidnit nosní sliznici a hojí podrážděnou kůži. Olej se také dá nakapat do koupele a podobně jako ten eukalyptový uvolňuje horní cesty dýchací. A samozřejmě můžete použít i koupelové soli a bylinné pěny.

I kosmetika umí léčit

Znáte to sami, občas přijdete domů, nos jako bambule a všechno je špatně. A přitom si můžete účinně ulevit eukalyptovou koupelí. Může znít jako klišé z časopisů pro ženy, ale věřte, že horká vana plná voňavých bylinek skutečně umí uvolnit bolavé tělo i ucpaný nos a povzbudit unavenou mysl. Dokonce kvůli tomu ani nemusíte vyplenit svůj bylinkový záhon. Stejně účinně fungují i vybrané druhy kosmetiky. Speciální sady koupelových solí, olejů a pěn, které obsahují výtažky z eukalyptu a máty, rozehřejí organismus, usnadní dýchání a uleví od nepříjemných příznaků rýmy stejně dobře jako nosní sprej. Pokud nemáte vanu, nezoufejte. Existují i sprchové pěny a gely přímo na nachlazení. A pak už se jen s čajem zachumlat do peřin.

Dejte šanci homeopatikům

Ne každý homeopatikům věří, ale řada lidí na jejich účinky nedá dopustit. Jejich léčivá síla pramení z přírody, neobsahují žádnou chemii a dají se v případě potřeby kombinovat s ostatními léky. „Homeopatika jsou dobře dostupná, cenově přijatelná a prakticky bez nežádoucích účinků. Já sama je ve své praxi často používám,“ uvádí lékařka.

Existují homeopatika podporující imunitu, která lze v zimní sezóně užívat preventivně. A když už dojde na nemoc, třeba kašel, můžete to brát asi takto: Stejně si nějaký sirup k jeho léčbě pořídíte. Proč tedy nezkusit ten homeopatický?

Vyhněte se zbytečným antibiotikům

Dost možná už jste sami několikrát za zimu odešli od lékaře s antibiotiky, přitom ne vždy byly potřeba. Doba jde ale vpřed a díky domácímu CRP testu nyní máte možnost odhalit, jestli máte angínu nebo jen chřipku, během několika minut a v pohodlí domova. Z kapky krve test zjistí hladinu C-reaktivního proteinu. „Podle obsahu CRP v krvi můžeme poměrně přesně rozlišit mezi bakteriálním onemocněním, které je nutné přeléčit antibiotiky, nebo jiným, nejčastěji virovým původem onemocnění,“ vysvětluje doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., ze Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

Podobně funguje i test na zánět močových cest. Infekce může ze začátku vypadat nevinně, objeví se třeba jen pálivá, řezavá bolest, ale s domácím testem máte do minuty jistotu, jestli postačí urologický čaj, nebo bude nutná léčba medikamenty.

Dopřejte si odpočinek



Zalézt při nachlazení na celý den do postele se bohužel v dnešní době moc nenosí. Možná je ale načase tento přístup přehodnotit. Bez odpočinku totiž nepomáhají ani léky od doktora. „Klid na lůžku a dostatečný, plnohodnotný spánek je při léčbě zcela zásadní. Dokonce i rýma díky kvalitnímu odpočinku odezní mnohem rychleji. Je to ověřeno staletími – spánek jako metodu léčby prosazoval už Aristoteles ve 4. stol př.n.l.,“ vysvětluje lékařka a varuje: „Při nedodržení klidového režimu hrozí přetížení imunitních mechanismů a řada možných komplikací – např. zápal plic, průdušek, zánět srdeční nitroblány či poškození kloubů. A také se nemoc šíří dál,“ uzavírá Koželuhová.