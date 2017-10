Čechoameričan uspěl ve světě velkých automobilek. ČVUT dal 22 milionů

Dar ve výši milion dolarů, tedy 22 milionů korun, dostala Fakulta strojní ČVUT v Praze od svého bývalého absolventa – autora počítačového simulačního programu, který používají čtyři z pěti světových automobilek.

To, že student, který ve svém životě dosáhl ekonomického úspěchu, dá finanční dar škole, na níž získal své vzdělání, je celkem běžné třeba v USA. Zato vzácné v Česku. Možná tedy nepřekvapí, že dar strojní fakultě, zatím největší od soukromého dárce na celé ČVUT, předal její bývalý student– Čechoameričan.

Thomas a Tomáš

Thomas Morel se narodil za druhé světové války v USA českým rodičům, kteří se tam uchýlili. V rodném listu tedy má jméno Thomas. Když se pak vrátil do Československa, používal jméno Tomáš. Pod ním v roce 1965 absolvoval strojní fakultu ČVUT v Praze. Když roku 1968 začal studovat na Illinoiském technologickém institutu v Chicagu, opět přešel k anglickému pravopisu. Ve Spojených státech už zůstal.

„Z ČVUT jsem si přinesl velice dobré základy, které se mi při studiu v Americe hodily, řadu českých zkoušek mi uznali,“ pochvaluje si ještě teď. V rámci diplomové práce se podílel na aerodynamickém návrhu pro rekordní vozidlo s raketovým motorem nazvané Blue Flame (Modrý plamen), které v roce 1970 vytvořilo na solných pláních v Utahu pozemní rychlostní rekord, protože dosáhlo rychlosti 1001 km/h. Tenhle rekord vydržel nepřekonaný třináct roků.

Thomas Morel ještě získal doktorát a začal pracovat ve výzkumných laboratořích automobilového koncernu General Motors. Tehdy se zabýval aerodynamikou vozidel a zpracoval také nové metody konstrukce aerodynamických tunelů. „Později jsem přešel na vývoj motorů, ty mi přišly mnohem zajímavější – probíhají v nich chemické reakce, převody tepla, proudění...“ vypočítává.

Připouští také, že práce ve velké korporaci ho přestávala bavit. „Velká firma nedá člověku jen tak snadno možnost dělat inovace, začalo to pro mě být omezující, a tak jsem odešel,“ popisuje. V roce 1983 spoluzakládal vlastní firmu a od roku 1994 je prezidentem jiné společnosti, kterou si sám založil – Gamma Technologies.

Testování v jednom balíku

Firma se šesti desítkami programátorů a analytiků vytvořila a provozuje počítačový program nazvaný GT-Power, později přepracovaný na GT-Suite. Původně sloužil k modelování automobilových motorů, dnes se používá na modelování vlastností celého vozidla.

Program vlastně umožňuje „postavit“ automobil přímo v počítači a vyzkoušet jeho vlastnosti – fungování motoru, propojení převodů, chladicí systém, proudění pod kapotou, efektivnost využití paliva i co nejlepší využití odpadního tepla.

Vše je komplikováno tím, že automobilky dnes vyvíjejí vozy s hybridním pohonem, tedy současně se spalovacím motorem a elektromotorem, které se vzájemně doplňují. Když se vylepší parametry jednoho motoru, nemusí to znamenat, že to prospěje i návaznosti na druhý motor. Počítačové testování napomáhá k tomu, aby se vzájemná souhra všech komponentů vyladila, a to ještě dřív, než se začnou montovat drahé funkční modely.

„Když se venku podíváte na silnici, prakticky pro každé auto, které uvidíte, jeho konstruktéři v některém stadiu vývoje používali náš program,“ hodnotí Thomas Morel.

Fakulta pro praxi

V roce 1996 se Thomas Morel na odborném kongresu v Praze setkal s vědci ze strojní fakulty ČVUT a začali spolupracovat. „V současné době probíhají velké změny v pohonných jednotkách vozidel a naše fakulta se na tomto vývoji využitelném v praxi podílí,“ říká profesor Jan Macek, proděkan fakulty pro vědeckou a výzkumnou činnost.

Studenti při tom pracují i s programem GT-Suite, který škola používá díky akademické licenci. Spolupráce s doktorem Morelem přinesla škole zahraniční kontrakty na výzkumných programech automobilek, jako jsou Volkswagen, Daimler Chrysler, Renault, John Deere, i s výrobci turbodmychadel.

Před pár dny škola dostala zmíněný milion dolarů. Děkan fakulty, profesor Michael Valášek, při převzetí daru oznámil, že fakulta se zavazuje přispívat k daru ze svých prostředků, aby se zvětšil jeho dosah. Dvě třetiny z daru půjdou na fakultní výzkum, třetina je určena přímo pro studenty. Na jejich cesty na kongresy, ale také na vylepšení studentské formule – závodního monopostu se spalovacím motorem, který provozují a stále vylepšují zdejší studenti.

V ulicích se nezávodí

Podpora studentskému závodnímu automobilu je možná tak trochu sentimentálním návratem do doby, kdy se Thomas Morel podílel na vývoji vozidla Blue Flame. Jinak však uvažuje o běžných automobilech: „Rekordní a závodní vozy nás přece v ulicích vozit nebudou,“ říká.

„Spalovací motor se stále zdokonaluje. Za tu dobu, co jsem v oboru, se pořád říká, že už je na hranicích svých možností, ale stejně se každý rok zase o něco vylepší, je účinnější, má menší spotřebu, méně zplodin,“ hodnotí. Budoucnost však už vidí v elektrickém pohonu, v závislosti na tom, jak budou dále klesat ceny baterií.

Mezistupněm budou zřejmě hybridy, které propojují spalovací a elektrický motor, což zmenšuje spotřebu a přitom vylepšuje účinnost provozu. Předpokládaným cílem pak budou elektromobily, poháněné samozřejmě elektřinou z obnovitelných zdrojů, tedy úplně bez nechtěných zplodin.

A jak konstatuje, přestává platit, že kdo chce jezdit autem, musí mít svoje vlastní. „Už nyní klesá podíl soukromých automobilů ve prospěch vozů sdílených více lidmi, a tento trend zřejmě poroste,“ říká o světě, v němž budou jako konstruktéři pracovat i ti studenti, kterým jejich studium vylepší jeho dar strojní fakultě.