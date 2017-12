Celníci mají další dva psy vycvičené na vyhledávání bankovek

HEŘMANICE Celní správa získala další dva psy vycvičené na vyhledávání pašovaných bankovek, má jich tedy už pět. Sloužit budou na mezinárodních letištích v Praze a v Brně.

„Oba belgičtí ovčáci, fenka Buggy a pes Leo, tam minulý týden úspěšně završili tříměsíční výcvik,“ informoval vedoucí kynologického centra Celní správy v Heřmanicích u Frýdlantu Jiří Dušánek.



Celní správa má v současné době 64 psů vycvičených na vyhledávání drog, léků, cigaret, bankovek, zbraní a střeliva a také vzácných zvířat či slonoviny. Výcvik psů na vyhledávání bankovek je poměrně nový. Na jejich odhalování se celníci zaměřují stále více v souvislosti s praním špinavých peněz a financováním terorismu. Prvního psa pro vyhledávání bankovek kynologové v Heřmanicích vycvičili v roce 2013, mají už za sebou řadu úspěchů. Nejvíce pašovaných bankovek psi odhalili na letišti v Praze a největší záchyt byl 2,5 milionu korun při domovní prohlídce ve spolupráci s policií.

Psi v Heřmanicích cvičí kynologové i pro celníky z jiných zemí. „Právě o kategorii vyhledávání bankovek je mezi celními kynology z ciziny enormní zájem,“ uvedl Dušánek. V posledních letech podle něj vycvičili služební psy pro Rusko, Izrael, Řecko či Peru.

Při výcviku používají v Heřmanicích metodu, která je založená na pozitivní motivaci psa, bez nátlaku a dominance psovoda. „V praxi to znamená, že psa postupně a nenásilně vedeme k tomu, aby sám přišel na to, že se vyplatí soustředit se na zájmový pach, v našem případě bankovky. A vyplatí se mu to proto, že za to dostane odměnu, o kterou hodně stojí - pamlsek nebo třeba míček či pešek,“ uvedl instruktor výcvikového střediska Celní správy Martin Kobrč, který měl kurz na vyhledávání bankovek na starosti.

Psi se učí vyhledávat větší množství bankovek, protože limit na přepravu je 10 000 eur (256.000 Kč) za rok na osobu. Peníze vycítí díky pachu barev, který je na bankovkách. „Protože na celém světě mají licenci na tato speciální barviva pouze dvě firmy, není pro nás složité tento pach psům vtisknout a v podstatě nezáleží, jakou měnu pro výcvik využíváme,“ dodal Dušánek. Při výcviku podle něj používají sice pravé, ale znehodnocené bankovky.