Cena pro talentované. Zlatý oříšek dostaly letos mimo jiné dvě handicapované děti

PRAHA Čtyři dívky, stejný počet chlapců, jedna školní třída a chlapecká taneční skupina získaly cenu Zlatý oříšek za rok 2017. Vítěze 19. ročníku soutěže pro talentované děti od šesti do 14 let ve čtvrtek novinářům představili pořadatelé. Mezi oceněnými je například zrakově postižená dívka, která vyniká v kreslení, nebo chlapec s protézou na noze, který se věnuje několika sportům.

Čtrnáctiletá Marie Jansová od malička kreslí profily a karikatury, ačkoli vidí jen na jedno oko a špatně na blízko. Bavit jí to začalo v šesti letech. „Všichni se mě ptali, jak, ještě si ze mě dělali srandu, tak jsem se chtěla trochu předvést,“ uvedla v rozhovoru s ČTK.



Své nadání Marie rozvíjí ve školním výtvarném kroužku, kde se deváťáci připravují na přijímací zkoušky na střední školy. Sama chodí do osmé třídy. Přiznává, že je to pro její zrak někdy náročné. „Někdy si musím při kreslení odpočinout, protože když máte obraz, který se klepe před očima, tak si musím trochu pomáhat,“ vysvětlila.

‚Školu mám vybranou, ale nepřijímají zrakově handicapované,‘ říká jedna z výherkyň

Po ukončení základní školy by chtěla jít na grafickou střední školu. „Mám vybráno, ale je problém, že oni nepřijímají zrakově handicapované,“ řekla. Doufá, že vítězství ve Zlatém oříšku ji v tom pomůže. Nejvíc by se jí líbilo podílet se na výrobě animovaných filmů. Každý rok vytváří kalendář na určité téma a za své kresby dostala již několik různých cen.

Stejně starý Vít Špalek vyniká navzdory svému postižení ve sportu. Narodil se s vývojovou vadou, a má proto protézu na pravé noze. Přesto od osmi let hraje stolní tenis, lyžuje a jezdí na kole. Jeho snem je vyhrát paralympiádu. Před rokem se stal reprezentantem handicapovaných stolních tenistů.

Ze sportovců si cenu odnesl také dvanáctiletý Mikuláš Rudolf Cogan a desetiletá Denisa Pecháčková. Mikuláš je držitelem tří žákovských rekordů v plavání, ve kterém se zaměřuje na kraul, motýlek a polohový závod. Plave od šesti měsíců a od pěti let soutěžil také v triatlonu. Denisa soutěží v cyklotrialu a biketrialu. Loňská mistryně světa do 15 let jezdí na kole od čtyř let. Soutěží společně s kluky, v kategoriích jen podle věku a obtížnosti.

Mezi vítězi je letos také chlapecká taneční skupina Flash Jaroměř, která si cenu odnesla za scénický tanec na celostátních soutěžích, pantomimu a pohybové divadlo.

Ocenění za hudební talent

Díky hudebnímu talentu vyhráli sedmiletá pianistka Klára Gibišová, dvanáctiletý muzikant Daniel Matejča a třída 5.C ze Základní školy Pražská ve Znojmě. Klára hraje na piano od svých tří let a v současnosti vyhrává v podstatě všechny soutěže, kterých se zúčastní. Daniel hraje skvěle na housle, klavír a bicí.

Všichni žáci znojemské hudební třídy se věnují hře na nějaký hudební nástroj, osm z nich umí na cimbál. Vystupují na charitativních akcích a koncertech, účastní se rovněž projektu Tady jsme doma Národního ústavu lidové kultury.

Mimořádné nadání prokázali také dvanáctiletý matematik Michal Bernat a čtrnáctiletá bioložka Barbora Reslová. Michal vyniká v exaktních oborech, má skvělou prostorovou orientaci, miluje šifry, dopravní systémy a encyklopedie. Barbora se věnuje biologickému výzkumu a práci s mladšími dětmi. Další koníčky nehledá. Svoje znalosti by ráda využila při studiu na veterinární škole nebo v oboru ekologie a ochrany životního prostředí.

Do celostátního kola soutěže se letos přihlásilo 184 dětí včetně dětských kolektivů. Odborná komise z nich vybrala třicítku nejšikovnějších, z nichž porotci ve finále rozhodli o nových majitelích ocenění.