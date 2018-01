Češi objevili v Indonésii nový druh raka, žije v jeskyních

Dosud neznámý druh jeskynního raka objevili a popsali vědci z České zemědělské univerzity v Praze a z Jihočeské univerzity v Indonésii, konkrétně na ostrově Nová Guinea. Žije v ponorné řece u vesnice Palimoro, kam se za ním loni v létě vypravili. Dosud byli jeskynní raci známí pouze ze Severní Ameriky.

Vědci Martin Bláha, Jiří Patoka a Antonín Kouba popsali raka v odborném časopise Zootaxa v prosinci loňského roku. „Jejich objev vzbudil ve světě značný ohlas a byl označen za jednu z nejvýznamnějších událostí v poznání raků v poslední době, která mimo jiné poskytne důležité poznatky o evolučních procesech,“ uvedla zpráva.



Rak nažloutlý, latinsky Cherax acherontis, má podle Martina Bláhy z laboratoře etologie ryb a raků Jihočeské univerzity znaky, které se projevují u živočichů žijících v jeskynních systémech - ztrátu pigmentace, zakrnělé oči a také jiné uzpůsobení ústního otvoru, jímž se adaptoval na potravu dostupnou v jeskyních. Vědci se o jeho existenci dozvěděli již před několika lety a nejprve se domnívali, že se jim podaří raka prozkoumat v Česku. Převoz račího organismu byl ale administrativně tak složitý, že jim nezbylo nic jiného, než se za rakem vypravit.

„Komunikace s průvodcem přes angličtinu a emaily nebyla ideální, až na místě jsme zjistili, co nás čeká,“ řekl Bláha. Vědci se nejprve domnívali, že za raky půjdou do běžné jeskyně. Ukázalo se ale, že žijí v ponorné řece, která protéká složitým a rozsáhlým jeskynním systémem. Na cestě k rakům proto museli projít několik kilometrů vodou. Výsledek ale stál za to.

Potvrdilo se, že nalezení raci patří opravdu k novému druhu. Vývojově jsou blízcí těm v Austrálii a Indonésii, vlivem života v jeskyních získali ale vlastnosti, které je přibližují druhům nalezeným v jeskyních v Severní Americe. Ti ale patří do úplně jiného rodu. „Jsou poměrně velcí, sameček dorůstá 15 až 20 centimetrů,“ uvedl Bláha.

Další expedice

Do Indonésie se vědci chtějí vrátit na další expedice. Láká je i jiné místo, kde podle průvodců žijí další jeskynní raci. „Biodiverzita v této části světa je tak obrovská, že bych se velmi divil, kdyby tam žádní další raci nebyli,“ řekl Bláha.



Kromě toho se tým chce zaměřit i na nepůvodní druhy v indonéské přírodě, které se tam dostávají díky tomu, že tato část světa je křižovatkou obchodu s různými akvarijními zvířaty. Pokud se zástupci nepůvodních druhů dostanou do volné přírody, může to na ni mít devastující vliv. „V mnoha případech se chovají invazivně a nenávratně poškozují zdejší unikátní ekosystémy,“ vysvětlil Bláha. Na výzkumu nepůvodních druhů hodlají čeští vědci spolupracovat s indonéskými univerzitami.