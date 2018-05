Česká bioložka bojuje za záchranu mořských želv v Indonésii

PRAHA Mořských želv ve světě dramaticky ubývá, změnit to chce projekt mladé bioložky Hany Svobodové z České koalice na ochranu biodiverzity. Svobodová a čtyři zoologické zahrady, které se do projektu zapojily, dnes představily video se známými osobnostmi na podporu těchto plazů. Podle Svobodové žije šest ze sedmi druhů mořských želv v Indonésii, čtyři z nich jsou kriticky ohrožené vyhubením. Mohou za to zejména pytláci, kteří sbírají nevylíhnutá vejce.

Podle Svobodové, která se želvami zabývá 13 let, je situace nejhorší ve východní Asii. „Na mnoha místech už želvy úplně zmizely, to platí o Indii nebo Srí Lance,“ řekla. Na Borneu, kam osobně jezdí, se od druhé světové války snížila populace karet obrovských o 91 procent. V tomto místě je podle ní založená místní organizace na ochranu želv. Celkem 15 zaměstnanců se stará o ochranu želv na třech ostrovech, z nichž dva jsou neobydlené.



Ochránci brání pytlákům ve sběru vajec, která se často ocitají na černém trhu. Podle Svobodové dokáže jediná prodejkyně za rok prodat tolik vajec, že by se z nich mohlo vylíhnout několik stovek tisíc želv. „Želvy se vrací klást vajíčka tam, kde se samy vylíhly. Když je zloději ukradnou, žádné želvy už se nevrací,“ řekla Svobodová. Pro chod místní organizace je třeba 80.000 korun měsíčně. Do října loňského roku je platilo Švýcarsko, podpora ale již skončila a Svobodová se snaží zabezpečit fungování organizace i nadále. Kromě této podpory je podle ní třeba také vzdělávat děti, aby si uvědomily, jak je ochrana želv důležitá.



Sběr želvích vajec je sice zakázán zákonem, ale policie v této části světa není podle bioložky tak výkonná, aby tyto zločiny opravdu stíhala. Ani důkazy o lovu ryb dynamitem či videa zlodějů vajec policie neprošetřila, jak uvedla Svobodová z vlastní zkušenosti.

Pytláci se zaměřují i na dospělé želvy, z nichž zaživa stahují krunýře na výrobu zboží z želvoviny. Podle bioložky se to dělá tak, že se zvíře opéká nad ohněm, až se mu začne uvolňovat krunýř. Krunýř poté pytláci želvě sloupnou a pustí ji zpět do moře. „Myslí si, že je to v pořádku, protože ji vypouští živou, ale ona samozřejmě pojde,“ popsala Svobodová jednu z praktik. Chce se proto zaměřit i na osvětu mezi turisty. „Je potřeba, aby věděli, že je to trestný čin. Často si myslí, že kdyby to přece bylo nelegální, tak by se takové výrobky neprodávaly, ale v této části světa to tak nefunguje,“ uvedla.

K programu na záchranu želv se přihlásily zoologické zahrady v Liberci, Ostravě, Olomouci a Hodoníně. Podle Svobodové jsou dobrým příkladem toho, že posláním zoo již není jen zvířata ukazovat, ale pomáhat k jejich ochraně v jejich přirozeném prostředí. Video, které lidé mohou zhlédnout na stránkách morskezelvy.cz, natočil Zdeněk Suchý a o ochraně želv na něm mluví zpěvák Dan Bárta, herečka Bára Hrzánová a šéfkuchař Roman Vaněk.