Česko je nejnezdravější země světa, tvrdí studie. Moc pijeme, kouříme a tloustneme

LONDÝN Česká republika je nejnezdravější zemí na světě, pokud jde o kombinaci konzumace alkoholu a tabáku a o počet obézních lidí. V první desítce je devět bývalých komunistických zemí ve střední a východní Evropě, desáté jsou Spojené státy s Litvou.

Na druhém místě je Rusko, na třetím Slovinsko, sousední Slovensko je páté. Vyplývá to ze srovnávací studie 179 zemí světa, o které informoval britský server Clinic Compare, který se opírá o veřejně dostupná data Světové zdravotnické organizace (WHO), americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) a Světové plicní organizace (WLA).



Nejnezdravější země světa: 1. Česko 2. Rusko 3. Slovinsko 4. Bělorusko 5. Slovensko 6. Maďarsko 7. Chorvatsko 8. Polsko 9. Lucembursko 10. Litva

V Česku se v průměru na osobu ročně zkonzumuje 13,7 litru alkoholu a země je na 11. místě co do spotřeby tabákových výrobků. Celkově třetí Slovinsko je na šestém místě v množství vykouřených cigaret za rok, a sice 2637 na osobu. USA se do první desítky dostaly kvůli rozšířené obezitě, která postihuje 35 procent jejich obyvatel. Jinak nejobéznější jsou obyvatelé tichomořských ostrovů - Samoa má takto postiženo 41,6 procenta populace.



„Nejzdravější“ zemí světa je v této srovnávací studii Afghánistán s pouhými 2,7 procenta obézních obyvatel. Země je také ve skupině 20 států světa, kde se nejméně kouří a pije alkohol. Do skupiny deseti „nejzdravějších“ jsou zařazeny další velmi chudé země jako Guinea, Niger nebo Eritrea, Somálsko a Etiopie. Studie tak nezohledňuje okolnost, že jde o regiony postižené častým ozbrojeným násilím, opakujícími se epidemiemi a rozšířenou podvýživou.

Britský list The Independent ve svém komentáři uvádí, že obyvatelé České republiky vycházejí ze studie jako jedni z největších „ochmelků“ na světě. Neupozorňuje ale na fakt, že konzumace je evidována zeměpisně, a tedy že se na ní podílejí například i zahraniční turisté, včetně těch britských, kteří hromadně pořádají víkendové nájezdní výlety do pražských restauračních zařízení.