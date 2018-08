Čeští astronomové hledají planety vzdálených hvězd

PRAHA V hledání planet za hranicemi Sluneční soustavy pomáhá vědcům z Astronomického ústavu Akademie věd Perkův dalekohled. Do provozu byl uveden před 51 lety, k výzkumu tzv. exoplanet slouží od loňska. Dosud díky němu vědci prozkoumali několik objektů, které jako možné kandidáty na planety určil dalekohled NASA na oběžné dráze

„Zatím našli dvě dvojhvězdy a jeden systém, který bude potřebovat přesnější pozorování,“ řekl Petr Kabáth ze skupiny pro výzkum exoplanet. Výsledky pozorování vědci hodlají publikovat do konce letošního roku.

Planety ležící za hranicemi Sluneční soustavy nelze pozorovat přímo, jejich existenci ale naznačují výsledky pozorování hvězd. Na hvězdy se „dívá“ teleskop NASA Kepler, umístěný na oběžné dráze Země. „Kepler pozoruje pomocí tranzitu. To znamená, že se dívá na světlo z hvězdy, a když nastane pokles intenzity, zákryt, může to znamenat, že je tam planeta. Ale nemusí, může to být jiná hvězda, chyba na detektoru, nebo něco jiného,“ řekl Kabáth. A právě o toto zpřesnění dat z Keplera se starají vědci v Ondřejově.



Kandidáty na exoplanety v Ondřejově pozorují pomocí Perkova dalekohledu a speciálního spektrografu. Když je planeta dostatečně velká, nezpůsobí „své“ hvězdě jen zákryt při svém oběhu, ale také ji svou gravitací přiměje k pohybu. „My jsme schopni měřit radiální rychlost od 10-20 metrů za sekundu, což odpovídá velkým planetám typu Jupitera,“ řekl Kabáth. Zatímco Jupiter oběhne Slunce za více než 11 let, při pátrání po exoplanetách se astronomové zaměřují za planety s výrazně kratší dobou oběhu, například v řádu dní. To jim umožňuje pozorovat zákryt vícekrát, aniž by kvůli tomu museli čekat roky.

V případě, že pozorování napovídá, že vytipovaný objekt je exoplaneta, není ještě vyhráno. Objekt musí prozkoumat ještě přesnější přístroje, například ty v Chile spojené s Evropskou jižní observatoří. Zatím astronomové v Ondřejově prohledali tři hvězdy, u kterých data nasvědčovala, že mají planetu velikosti Jupiteru. Ve dvou případech se ukázalo, že nejde o spojení hvězdy a planety, ale o dvojhvězdu. Nejzajímavější je podle Kabátha třetí soustava. „Jde o vícesložkový objekt, kde je pravděpodobně jedna obří hvězda a dvě hvězdy menší, které kolem ní obíhají,“ uvedl. Neobvyklý systém, který se v určitých ohledech „hlásí“ jako planeta, stojí podle vědce za další prozkoumání.

Řadu podnětů pro výzkum přinese astronomům také sonda TESS, kterou NASA vypustila letos v dubnu a která má pozorovat blízké a jasné hvězdy s kandidáty na exoplanety. Na oběžnou dráhu ji vynesla raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. TESS se „dívá“ do nepříliš vzdálených částí vesmíru, což je pro vědce kolem Perkova dalekohledu výhoda. „Řekněme, že jsou to desítky světelných let. Čím je objekt blíž, tím je to pro nás lepší, tím lépe ho můžeme charakterizovat, tím přesněji měříme,“ řekl Kabáth.

Vědci z jeho skupiny se chtějí zapojit do další chystané mise pro hledání exoplanet, jako je Plato Evropské kosmické agentury. Má odstartovat v roce 2026. Na exoplanety se zaměří i letos schválená mise Ariel.



Perkův dalekohled je v provozu od 23. srpna 1967. S průměrem objektivu dva metry je největším teleskopem v ČR. Výzkum exoplanet je na něm novinkou, v minulosti sloužil a stále slouží především ke studiu velkých a vzdálených hvězd a vícehvězdných systémů.