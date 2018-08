Cestování se zvířecími mazlíčky. Za jízdy psa nikdy nekrmte

Letní prázdniny přímo vybízí k cestování. Pokud plánujete výlet či dovolenou, myslete i na své zvířecí mazlíčky. Jestliže je chcete vzít s sebou, berte v potaz jejich pohodlí a bezpečnost během cestování.

Plánování a příprava

Plánování a příprava je před cestováním se zvířaty nevyhnutelná. Promyslete, jestli váš domácí zvířecí mazlíček cestuje rád. Se zvířaty je to stejné jako s lidmi. Určité činnosti mají raději než jiné, a tak je tomu i s cestováním. Některá zvířata cestování netolerují a ty pak mohou z cesty udělat peklo pro celou rodinu. Někteří psi a kočky špatně snášejí zatáčky či natřásání při cestě autem a trpí tzv. kinetózou, cestou zvrací, jsou neklidní. Jiní nemohou cestovat v důsledku nemoci, zranění nebo zvýšeného temperamentu. Pokud je to váš případ, uvažujte o hlídání zvířecího mazlíčka po dobu vaší nepřítomnosti.



Pokud jedete na návštěvu, vždy zvažte, jestli navštěvovaní mají rádi zvířata. To samé platí při ubytování v hotelech nebo kempech. Vždy se předem ujistěte, že domácího mazlíčka můžete vzít s sebou. Pokud vaše zvíře musí zůstat na hotelovém pokoji o samotě, zavěste na dveře označení “Prosím, nerušit” a informujte o tom hotelovou recepci.

Obecné rady pro cestování s domácím zvířecím mazlíčkem

Zajistěte si správnou identifikaci domácího zvířecího mazlíčka, nejlépe mikročipem.



Nezapomeňte vzít s sebou vybavení potřebné k péči o srst (šampon na koupání, hřeben na česání, trimování), nůžky na drápky, misku na vodu a krmení včetně oblíbených pamlsků a hraček.



Zkontrolujte v Pet Passportu jestli jsou všechny vakcinace v pořádku a předem si zjistěte, jaké jsou podmínky a omezení pro cestování se zvířetem do cílové destinace.



Pro podrobnější informace navštivte webové stránky Státní veterinární správy ČR (www.svscr.cz).



Mějte fotografii vašeho mazlíčka vždy s sebou. Může to pomoci při identifikaci v případě jeho ztráty.



Cestování letadlem

Cestování letadlem zatěžuje majitele i samotného zvířecího mazlíčka nejvíce. Letecké společnosti průběžně aktualizují svoje požadavky na cestování se zvířaty včetně omezení plemen psů a velikosti zvířat povolených k přepravě. Mohou také zpoplatňovat cestovní přepravku.

Živá zvířata můžete přepravovat jen do zemí, kam to povolují předpisy cílové země a za podmínek touto zemí stanovených. Podrobnější informace může poskytnout velvyslanectví dané země, případně Státní veterinární správa ČR. Většina aerolinek vyžaduje před odletem potvrzení o zdravotním stavu od veterinárního lékaře. Předem si zjistěte u aerolinek podmínky přepravy zvířat. Většina velkých leteckých společností dovoluje cestování s kočkami a malými psy ve speciálních přepravkách určených pro tento účel, které se vejdou do prostoru pod sedadlo.

Pokud je to možné, snažte se zarezervovat přímý let bez přestupů. V období léta upřednostněte ranní nebo pozdní večerní let. V zimních měsících naopak preferujte let v čase oběda. Brachycefalitická plemena psů (psi s krátkým nosem, např. Francouzský buldoček, boxer) tolerují cestování hůře než ostatní plemena.

Den před odletem se ujistěte, že nedošlo k žádným změnám v podmínkách letu. Přijeďte na letiště dříve, psa před odletem vyvenčete, umístěte ho do přepravky a pak jděte co nejrychleji na přepážku k odbavení. Na palubě letadla připomeňte letušce, že váš pes je v nákladním prostoru letadla. Když budete na palubě i se zvířetem, snažte se projít “check in” mezi posledními, tím minimalizujete čas pobytu zvířete v přeplněném odletovém terminálu letiště.

Zeptejte se vašeho veterinárního lékaře na specifická doporučení ohledně cesty zvířete v letadle. Pro dobrou pohodu zvířete v průběhu cestování je obecně doporučováno, aby byl nalačno. Na základě věku, velikosti zvířete a délce letu je však potřeba konzultovat případné rutinní krmení s veterinárním lékařem. Obecně se nedoporučuje podávání trankvilizerů (zklidňujících léků) zvířeti při cestování v letadle, jelikož mohou zvýšit riziko srdečních a dýchacích komplikací. Konkrétní případ však vždy konzultujte se svým veterinárním lékařem.

Cestování autem

Pokud domácí zvířecí mazlíček není zvyklý na cestování autem, vezměte ho před plánovanou cestou na několik kratších výletů autem do blízkého okolí. Získá tím k autu více důvěry a nebude ho mít spojeno s nepříjemnými zážitky. Nenechávejte zvíře v autě bez dozoru. Zejména v letních měsících může záhy dojít k rychlému přehřátí zvířecího miláčka s fatálními následky!

Kočky nepatří za zadní sklo auta

Kočky důvěřují cestovní přepravce, ve které se cítí bezpečně. Přepravka jim také brání v případném lezení pod vaše nohy v průběhu řízení. Nejvíce se osvědčují přepravky z umělé hmoty se zamřížovanými dvířky, vhodné jsou i přepravky proutěné (jsou však hůře uzavíratelné a s údržbou je to komplikovanější). Kočku můžete na krátké vzdálenosti přenášet také v plátěné uzavíratelné tašce, nebo na kočičím postroji.

Přepravku umístěte na zadní sedadlo auta či v jeho zavazadlovém prostoru. Na dno přepravky dejte savou podložku, kterou v případě potřeby vyměňujte. Při delším cestování do přepravky umístětei misku s kočkolitem. Při delším transportu dělejte přestávky pravidelně po dvou až třech hodinách, přičemž kočce umožněte pohyb v uzavřeném prostoru auta nebo na postroji venku, pokud je na něj zvyklá. Před plánovanou cestou kočku nekrmte, v průběhu cesty by se mohla rozvinout žaludeční nevolnost a následné zvracení.

Psi v autě nesedí vedle řidiče

Psi, kteří cestují v zavazadlovém prostoru auta, by měli důvěřovat ochranné přepravce, která je zajištěna proti pohybu. Psi cestující v autě na volno by neměli sedět na sedadle vedle řidiče a neměli byste jim dovolit ani sedět na klíně spolujezdce nebo dokonce řidiče. Postroj, vodítko nebo jiné pomůcky sloužící k zvýšení bezpečnosti zvířete v průběhu jízdy jsou běžně k dostání ve zverimexech. Neměli byste zvířeti dovolit cestovat s hlavou vystrčenou z okna v průběhu jízdy. Prach a jiné nečistoty mu mohou vlétnout do oka, uší nebo nosu a způsobit poranění nebo infekci.

Krmení při cestování

Pravidelné krmení odložte až na konec cesty nebo na konec dne. Suché krmení je vhodnější, ale záleží na návycích domácího zvířecího mazlíčka. Pokud mu dáváte konzervované krmení, tak nespotřebovaný zbytek vyhoďte, protože by měl být uskladněn v chladničce. Vezměte s sebou láhev s vodou pro případ, že cestou nebude jiný dostupný zdroj vody. Pokud s krmením zvířecího miláčka není z jakéhokoliv důvodu možné vyčkat na konec cesty, naplánujte si zastávky po dvou až třech hodinách jízdy na venčení, během kterého zvířeti dáte menší množství krmení a vody. Nezapomeňte při odchodu z domu vzít vodítko. Pokud zvíře špatně toleruje cestu autem, požádejte veterinárního lékaře o vhodné léky, které zvířeti cestu usnadní.

Cestování autobusem nebo vlakem

Cestování se zvířecím mazlíčkem v autobuse závisí na podmínkách přepravce. Většinou však nečiní větší problém, ale může záviset na obsazenosti dané linky a velikosti zvířete. Většina autobusových přepravců však umožňuje přepravu jenom jednoho zvířete na dané lince. Při cestě je vhodné mít zvíře v přepravce, aby nedocházelo k nežádoucímu kontaktu s ostatními cestujícími a případnému vyloučení z přepravy.



S cestováním vlakem problém nebývá. Obecné zásady krmení při cestě autobusem nebo vlakem jsou shodné s již zmíněnými v předešlém textu - cestování autem.

Výběr cestovní přepravky

Nesprávný výběr přepravky je nejčastějším důvodem úniku nebo zranění zvířete v průběhu přepravy. Nejvíce se osvědčují přepravky z umělé hmoty se zamřížovanými dvířky. Jsou bezpečné, lehké, vzdušné, pro zvíře pohodlné a snadno čistitelné. Vhodná přepravka dostupná ve zverimexech by měla být:

Dostatečně velká, aby se v ní přepravované zvíře mohlo bez potíží postavit a přitom se nedotýkalo hřbetem stropu přepravky, mohlo se posadit, otočit a lehnout v přirozené poloze.

Bezpečně uzavíratelná.



Dostatečně pevná a bez vnitřních výčnělků, s držadlem umožňujícím lehkou manipulaci s přepravkou.



Měla by mít silné, nepropustné dno, ve kterém je savý materiál.



Musí být vhodně a správně označená, včetně vašeho jména, domácí adresy, telefonního čísla a kontaktní informace v místě destinace. Také by měla být opatřena označením “Živé zvíře” se šipkami označujícími správnou polohu přepravky. V letadle byste měli mít s sebou fotografii zvířete s případnou informací o jeho zdravotním stavu pro případ ztráty nálepky z přepravky.



Musí být lehce větratelná, aby v ní nebyla žádná překážka zabraňující výměně vzduchu.



Před odjezdem na dovolenou nebo výlet, umožněte zvířeti navyknout si na přepravku, ve které pak bude cestovat.



Kempování se zvířecími mazlíčky

Cestování do přírody a kempování přináší pro zvířecího mazlíčka spoustu nových výzev a vytváří obrovský prostor pro jeho vlastní tvořivost. Nese s sebou také nebezpečí v podobě tchořů, ježků, hadů a dalších divoce žijících živočichů, kteří ho mohou pokousat. Dávejte proto na svého zvířecího miláčka zvýšený pozor nebo ho voďte na vodítku. Berte ohled na ostatní kempující. Před vlastní cestou se zeptejte veterinárního lékaře na účinnou ochranu proti blechám a klíšťatům.

Další doporučení při cestování

Když plánujete jakoukoliv delší cestu se zvířecím mazlíčkem, tak si připravte ”set první pomoci”. Ten by měl obsahovat nejrůznější obvazy, léky proti průjmu (veterinární lékař vám je doporučí), antiseptický krém (dezinfekci), gázové čtverce a telefonní číslo na veterináře, číslo na toxikologickou informační linku a kontakt na 24hodinový veterinární servis v místě dovolené.

Dejte zvířeti přívěšek s informacemi o jeho jménu, jménu majitele, adresu a telefonní číslo, na obojku může být také přívěšek s nálepkou místa ubytování na dovolené. Váš zvířecí mazlíček se může ztratit, tyto informace proto mohou být velice prospěšné.

Každý den si všímejte zdravotního stavu zvířecího mazlíčka. V neznámém prostředí může trpět nechutenstvím, depresí a může se změnit i jeho chovaní. Všímejte si neobvyklého výtoku z očí a nozder, nadměrného drbání nebo kousání kterékoliv části těla, abnormálního močení či průjmu, nadměrného příjmu vody. Vyhledejte místního veterinárního lékaře, pokud máte obavy ze změny zdravotního stavu zvířecího mazlíčka.