Chemikálie a zubní kazy. Brčka neohrožují jen mořské živočichy, škodlivé jsou i pro lidské zdraví

PRAHA Celý svět v posledních měsících zbystřil a vyhlásil boj plastům za účelem záchrany ekologického systému naší planety. Velkou část veškerého plastového odpadu v přírodě tvoří brčka. Ta nejen že ohrožují životní prostředí, vliv mají i na lidské zdraví.

Organismus každého člověka v dnešní době čelí náporu množsví plastů, které každý den produkujeme a zároveň je zpět do svého těla dostáváme. Vodní živočichové žijící ve vodách plných odpadků do sebe vstřebávají veškeré okolní chemikálie uvolňující se z těchto předmětů, které se tak dále dostávají do potravního řetězce.

Do lidského těla se však dostanou i jinak - používáním plastových předmětů, nejčastěji běžně dostupných brček. Podle The Washington Post může jejich časté používání výrazně ovlivnit lidský organismus.

Největším a nejvíce patrným rizikem jsou materiály, ze kterých jsou brčka vyrobena. Často se jedná o polypropylen, který patří mezi nejběžnější plasty a hojně se využívá v potravinářském a textilním odvětví. Vyznačuje se výbornou chemickou a mechanickou odolností, což jsou jedny z hlavních vlastností, na které se vědci při výrobě plastů zaměřují.

Ačkoliv je polypropylen řazen mezi materiály, které by potravinám uškodit neměly, podle výsledků testů americké národní lékařské knihovny NLM se mohou chemikálnie z brček dostávat do nápojů, zejména pokud jsou vystaveny velkému teplu nebo přijdou do styku s kyselými nápoji. V lidském těle poté mohou například ovlivňovat hladiny hormonu estrogenu.

Alternativou může být používání brček vyrobených z ekologických materiálů. V dnešní době jsou k sehnání například brčka bambusová, papírová, kovová, skleněná a nebo vyrobená ze slámy.

Nesprávné pití z brčka může způsobit zubní kaz

Vedle na prvních pohled jasných chemických vlivů na lidský organismus však brčka mohou naše zdraví ovlivňovat i pokud jsou vyrobena z těchto ekologicky neškodných materiálů.



Naprostá většina lidí konec brčka umístí doprostřed ústní dutiny, kdy se poté nápoj přes celou dutinu dostává do krku, nebo brčko směřují přímo do určité z částí úst. V případě pití sladkých nápojů tento způsob může výrazně ovlivnit stav zubů a zubní skloviny. Přes konec brčka tekutina totiž cílí na určité místo a způsobuje tak vyšší koncentraci cukrů z nápoje v určité oblasti.

Výsledkem toho tak může být zvýšené riziko zubních kazů a poškození skloviny. Řešením by bylo umístění brčka v ústech tak, aby tekutina přímo směřovala do hrdla a nepřišla tak do kontaktu se zuby. Tento způsob však většina lidí nepraktikuje, mizí tak možnost vychutnání si nápoje.

Navíc „ucucáváním“ nápoje skrze brčko člověk do žaludku dostává i vzduch, který může způsobovat nadýmání a nepříjemné bolesti břicha. Christy Brissetteová, odbornice na výživu, v článku The Washington Post uvádí, že zaznamenala zlepšení zdravotního stavu mnoha klientům s podobnými problémy poté, co jim doporučila přestat brčka používat.

Lidé také často ztrácí přehled o tom, kolik tekutiny už vypili a dostávají tak do sebe větší množství nápoje. Výsledkem je poté zvýšený příjem cukrů a alkoholu, což muže způsobovat další nepříjmené problémy.

Mimo jiné se brčka mohou podepsat i na lidském vzhledu. Jejich častým používáním mohou vzniknout vrásky v oblasti úst, které se hlavně vyskytují u kuřáků.