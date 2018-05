Chyby? Jí se moc, málo nebo špatně, říká odbornice

Jsou lidé, kteří začínají se sportem proto, aby se pak nemuseli omezovat v jídle. To je chyba. Nesportujeme proto, abychom se mohli přejídat. Strava je naopak zdrojem energie pro pohyb, který přináší potěšení, říká Iva Hrnčiříková z katedry podpory zdraví Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.

LN S jarem se lidé rozhodnou sportovat. Doporučíte jim nějakou speciální stravu?

Pro rekreačního sportovce není speciální strava nutná. Když sportujete obden, tělo má dost času na regeneraci. Jestliže se chcete věnovat nejčastějším vytrvalostním aktivitám – běhu a cyklistice – denně, měl byste pamatovat na dostatečné množství sacharidů, tedy 2 g na 1 kg tělesné hmotnosti. Pro zhruba 75 kilogramů vážícího člověka je to asi 120 g vloček, 300 ml mléka a 150 g ovoce. A pokud sportujete déle než 90 minut, měl byste sacharidy přijímat i během tréninku.

LN Když jsem zvolil posilovnu?

Také nepotřebujete speciální stravu, pokud si nevyberete kulturistiku. Tam už je zapotřebí speciální sportovní výživa. Kdo má pocit, že by ji měl zařadit do svého tréninku, měl by se poradit s odborníkem na výživu. Ten dokáže analyzovat, zda je potřeba, a poradí, jak, kdy a v jakém množství ji užívat.

LN Jak nutný je pitný režim?

Při každém sportování je důležité přijímat dostatek tekutin. To znamená pít i v průběhu pohybu a po něm v rámci regenerace. Doporučila bych kombinovat pití vody a některých druhů běžně dostupných minerálek, ne kyselky. V případě tréninku delšího než jedna hodina a také za teplého počasí poradím účinné hypotonické iontové nápoje. Teplota pití by neměla být příliš odlišná od teploty prostředí, kde se pohybujeme. A neměli bychom pít hodně sycené nápoje. Nedoporučuji pít při sportování mléčné výrobky, džusy, alkohol a energetické nápoje, protože způsobují nevolnosti a nejsou tím správným zdrojem vody. Musíte předejít dehydrataci, která výkon zhoršuje, přichází kvůli ní dříve únava. Regenerace je pak dlouhá a mnohdy nedostatečná.

LN Jaké jsou největší nutriční chyby při amatérském sportování?

Kromě nedostatečného pitného režimu taky špatné načasování stravy. Buď se nejí vůbec, nebo moc, či špatné jídlo.

LN Platí pro jídlo při sportování nějaké obecné pravidlo?

Sportovat byste neměl nalačno. Čím více se blíží doba tréninku, tím by jídlo mělo být stravitelnější, lehčí a nemělo by ho být moc. Například těsně před tréninkem nejezte ovesnou kaši s ovocem, ořechy a semínky. Objemnější jídlo byste měl jíst asi dvě až tři hodiny před tréninkem. Strávíte je a získané živiny využijete k výkonu.

LN Co když člověk sportuje večer?

Tam bývá často problém s tím, že lidé po tréninku nechtějí večeřet. To není dobré. Obecně doporučuji – čím později skončíte s tréninkem, tím lehčí by měla být večeře, ale je třeba se najíst dostatečně před ním. Z hlediska regenerace je však strava po tréninku nezbytná.

LN Co když má člověk po sportování skutečně velký hlad? Je to signál, že něco není v pořádku?

To většinou znamená, že byly vyčerpány zásoby sacharidů a je třeba je doplnit. Někteří lidé mívají pocit, že se po sportu musí odměnit něčím dobrým. Způsob uvažování – dnes jsem makala, tak si dám zákusek, protože potřebuji cukry, a zítra bude zase dieta, nevede k tomu, abych se cítila dobře. Jídlo nám umožňuje, abychom mohli vykonávat aktivity, ne naopak.

LN Mnoho lidí tvrdí, že když sportují, mohou se i přejídat…

Většinou to končí tak, že pomyslnou překážku jídla, tedy sport, rychle odstraní, protože zákusek chutná stejně a je to bez pocení.

LN Která doba je pro začátek sportování nejlepší?

Nedoporučuji odkládat začátek změny. Je přece možné začít hned, třeba chůzí. Na jaře má většina lidí přirozenou tendenci jídelníček odlehčit, zařadit víc zeleniny a ovoce. Toho je dobré využít. Ale pokud je člověk se svou hmotností nespokojen, neměl by s redukcí váhy čekat na nějaké roční období.

LN Mám se držet nějaké diety?

Dieta asi nebude ve většině případů nutná, postačí upravit nesprávné návyky. Ke zvýšení hmotnosti spolehlivě vede nepravidelná, nadměrná, nesprávná skladba stravy a přejídání. A nezapomeňme, že cílem by mělo být nejen hmotnost snížit, ale také ji udržet. A to vám diety, zejména ty extrémní, nezaručí.

LN Které diety byste nedoporučila?

Ty, které slibují rychlé zhubnutí v krátké době a jsou rizikové kvůli nedostatku některých živin, například sacharidů, vitaminů a minerálních látek. Nefunkční diety jsou založené na extrémním snížení energetického příjmu nebo držení hladovek. Nebo na vynechávání pečiva, omezení sacharidů či tuků. Každá z živin je pro tělo důležitá, jen musíme upravit její množství. Když vynecháte ze stravy sacharidy, budete sice hubnout, ale nebudete mít mnoho energie ke sportu a pohybu obecně. A budete hodně unavený, ospalý.