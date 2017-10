Čínští školáci jsou moc tlustí na atletické rekordy

PEKING Více než 30 let nepadl ve škole v nejmenovaném městě na severovýchodě Číny nový atletický rekord - žáci jsou totiž příliš tlustí a nemají dostatečnou kondici na to, aby rekordy ze 70. a 80. let překonali. Napsal to zpravodajský server The Times.

Po celé Číně přitom v posledních letech přibývají důkazy toho, jak stoupá obezita mezi dětmi. A s dětmi se nadváha přenáší i do pozdějšího věku, jak dokazují zprávy o vysokém počtu rekrutů, kterým se nedaří splnit fyzické zkoušky, či o sérii náhlých úmrtí mezi mladými lidmi, kteří zkusili mírnou tělesnou aktivitu.



Z armády nyní odchází kvůli fyzické nezpůsobilosti tolik vojáků, že se Peking začíná obávat, že nedokáže naplnit kapacitu svých ozbrojených sil. V největší armádě světa slouží 2,3 milionu vojáků.

Pokud jde o školu zmíněnou v úvodu, pak například rekord dívek v běhu na 800 metrů byl ustaven v roce 1977, a rekord chlapců v běhu na 100 metrů překážek je z roku 1981. Oba rekordy jsou z doby, kdy byl stále nedostatek jídla a jeho příděly se přísně kontrolovaly.



Podle oficiální zprávy zveřejněné letos v květnu trpělo v roce 2014 nadváhou 12,2 procenta čínských dětí starších sedmi let, zatímco v roce 1985 to bylo jen 2,1 procenta. Obezita u této demografické skupiny vystřelila za posledních 30 let na 7,3 procenta z půl procenta v roce 1985.

Čínští odborníci předpokládají, že pokud proti tomuto stavu nebudou podniknuty adekvátní kroky, do roku 2030 bude trpět nadváhou nebo bude obézních 28 procent čínských dětí. To představuje přinejmenším 49 milionů dětí.

Čínské školy viní z nárůstu obezity čím dál tím více sedavý způsob života. Mnoho dětí je závislých na internetu a elektronických zařízeních. Školáci musejí dělat více domácích úkolů a chodit na hodiny doučování, protože co nejlepší výsledky u přijímacích zkoušek na střední a vysoké školy jsou nezbytné pro možnost kvalitního vzdělání.

Nedostatek sportovních hřišť a veřejných prostranství, stejně jako smog, rovněž drží děti doma, místo aby se věnovaly sportovním aktivitám. A také školy sportování dětí do značné míry omezují ze strachu, že by případné zranění mohlo znamenat soudní žalobu proti nim.



Přitáhnout se k hrazdě? Těžký úkol

Ministerstvo školství vydalo před několika lety dekret, podle kterého se mají školáci každý den alespoň hodinu věnovat sportovním aktivitám. Zavedlo i každoroční zkoušky tělesné zdatnosti.



Školáci, kteří nesplní základní požadavky, nemohou postoupit dál. Vzápětí ale muselo ministerstvo snížit laťku a například prodloužit čas pro běh na 100 metrů, aby ho s úspěchem dokončil vyšší počet školáků.

V roce 2013 unikly z ministerstva výsledky celonárodního průzkumu, při němž se mělo 200 000 chlapců přitáhnout rukama k hrazdě. „Více než polovina z nich to nezvládla ani jednou,“ uvedl ředitel odboru pro sportovní, zdravotní a umělecké vzdělávání Wang Teng-feng. „Spousta z nich se na hrazdě ani nedokázala udržet, natož aby se přitáhli nahoru,“ dodal.