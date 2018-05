Vlastní psí plemeno i dezert. Co by Harry a Meghan měli vědět o Sussexu

LONDÝN Poté, co princ Harry a Meghan Markleová při příležitosti své svatby obdrželi od královny tituly vévoda a vévodkyně ze Sussexu, zpravodajský server BBC se rozhodl zafungovat jako průvodce a přinesl nedocenitelné informace o hrabství na jihu Anglie nejen pro královské novomanžele.

Sussex má vlástní dezert

Jen máloco je krásnější než nevěsta ve svatební den, ale kaloriemi nabitý, máslem prosáklý sussexský pudink je dost vážnou konkurencí dokonce i pro Meghan. Tato sytá lahůdka tradičně používá až obscénní množství másla, které po rozkrojení těsta vytvoří rozteklou loužičku zlatavého tuku. Ve své kuchařce z roku 1675 Spižírna hodná královny popsala autorka Hannah Woolleyová dezert tvořený obalem z lojového těsta naplněného máslem, který se vaří v plátýnku a podává s ovocem.

Později se dostalo do módy přidat dovnitř tohoto klasického pudinku celý citrón - slavné kuchařky, jako je například Delia Smithová či Mary Berryová přísahají na lahodné spojení máslové sytosti a sladkosti zvýrazněné kyselostí citrónu. A aby toho nebylo málo, hrabství je také domovem koláče banofee, který vymyslela restaurace The Hungry Monk (Hladový mnich) v Jevingtonu ve Východním Sussexu.



Vlastní psí plemeno

Harry by možná rád pokračoval v tradici své babičky a choval psíky plemene corgi. Ale pokud má jako jeho bratr slabost spíše pro španěly, pak by vzácné plemeno Sussex španěl bylo to pravé. Sussex španěl je nejvzácnější ze všech španělů a po celé roky byl na pokraji vyhynutí. Psi tohoto plemene, které existuje od 18. století, jsou nízcí a silní. Vyšlechtěni byli v blízkosti Hastingsu tak, aby byli schopní pohybovat se v místní husté vegetaci.

Sussex je nepopiratelně krásný

Dokud si Harry a Meghan budou chtít užít nádherný sussexský venkov, měli by investovat do dvou solidních párů turistických bot. Celých 80 procent tohoto hrabství tvoří venkovské oblasti a více než polovina z nich je zařazena mezi Oblasti mimořádné přírodní krásy (AONB). Na jaře tu rozkvétá zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare), který je známý pod místním označením „chlouba Sussexu“ a roste prakticky výhradně na křídových loukách oblasti South Downs.

V létě je ovšem lepší zamířit k moři a užít si kilometry a kilometry majestátního a impozantního pobřeží - byť pro Kaliforňanku Meghan zvyklou na písčité pláže pacifického pobřeží by ty sussexské pokryté oblázkovým štěrkem mohly být poněkud nepohodlné. Nejslavnější část pobřeží je patrně v Brightonu, ovšem královský pár by se patrně raději držel dál od nudistické zóny, která byla první veřejnou pláží pro naturisty v Británii.

Susex je domovem bohatých a slavných

V Sussexu není nouze o slavné a movité osobnosti počínaje bývalým boxerským šampiónem Chrisem Eubankem až po slavného DJ Fatboy Slima (kterého jeho mamka zná jako Normana Cooka). Žije tu například autorka dětské knížky Gruffalo Julia Donaldsonová, stejně jako Dame Vera Lynnová, zpěvačka, textařka, a herečka, jejíž hudební nahrávky a vystoupení dosáhly obrovské popularity během druhé světové války - a nyní jí je 101 let.

Od roku 1907 až do své smrti v roce 1930 tu žil autor Sherlocka Holmese Sir Arthur Conan Doyle, který v Sussexu napsal řadu děl, včetně Údolí strachu či Poslední poklony Sherlocka Holmese.



Sussex má královskou minulost

Rozloha hrabství Sussex se v podstatě shoduje s královstvím Sussex (království Jižních Sasů), které bylo jedním ze sedmi anglosaských království a v roce 1066 stalo terčem jednoho z výbojů Viléma I. Dobyvatele.

A i když tento nemanželský potomek vévody Roberta I. Normandského a jeho neurozené milenky Herlevy z Falaise, která byla dcerou koželuha, v oblasti nepobýval, v pozdějších stoletích si Sussex na nepřízeň korunovaných hlav nemohl stěžovat.

Koncem 18. století si Harryho pra-pra-pra-pra-prastrýc král Jiří IV. v Brightonu postavil nádherný přímořský palác. Luxusní Royal Pavilion (královský pavilón) dodnes patří mezi architektonicky nejpozoruhodnější budovy v Británii. A to bez ohledu na to, že královně Viktorii se nelíbil natolik, že ho v roce 1850 prodala městu a během první světové války budova sloužila jako vojenský lazaret.