Úzkosti, deprese a vyhoření. Co dělat, když se hroutí kolega?

Jak se chovat k nemocnému kolegovi Nasměrovat jej na odborníka, vyhledat na něj kontakt. Zeptat se ho, s čím konkrétně byste mohli pomoci, ale zároveň jej upozornit, že řešit musí problém sám. Upozornit nadřízeného, že má kolega problém, ovšem netlačit nadřízeného k nějakému řešení, to je jeho kompetencí. Čeho se vyvarovat Vyjádření soucitu, který ale mnohdy snižuje sebevědomí, až uráží: „Ty jsi chudák, tohle je na tebe moc, to nezvládneš, kdoví jak skončíš.“ Odmítnutí: „To je tvůj problém, mne s tím nezatěžuj.“ Arogance, až posměch, veřejně či za zády: „To je ale magor.“ Klišé, která se pronášejí jako úlitba předstíraného zájmu: „To bude dobré, ty to zvládneš, neboj, to se spraví.“