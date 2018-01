Co dělat, když vám psa napadne jiný? Křik ani bití nepomůže

Ideálním řešením vzniklého konfliktu by měla být spolupráce obou majitelů psů. Co je třeba? Předat si v prvé řadě kontakty, dále zajištění očkovacího průkazu obou psů. Následné navržení konstruktivního postupu je to, co nás v dané situaci odliší od našich psích bojovníků. Na společné hledání chyb, kdo za co může a kdo co zanedbal, je dost času později. Důležité je umět zachovat chladnou hlavu a uvědomit si, že příště to může být obráceně.