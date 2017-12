Potraviny, které zahřejí. Proti zimě může pomoct správně zvolená strava

ŘÍM Máme si v zimě zvětšit porce jídla? Pomáhá sklenka červeného vína navíc? Je lepší teplá polévka nebo těstoviny? A kolik vody máme vypít? Když je naše tělo vystaveno nízkým teplotám, organismus reaguje tak, že se snaží bránit a mění tepelnou rovnováhu v závislosti na prostředí. Co můžeme udělat pro to, abychom se chránili před chladem? Také výživa, to, co jíme a co pijeme, nám pomáhá zůstávat v teple, píše italský deník Corriere della Sera.

Co se děje s organismem, když je chladno? Jestliže teploměr klesá, klesá rovněž vnitřní teplota našeho těla. Pod 37 stupni Celsia vznikají některé procesy, jako je kožní vazokonstrikce, čili stažení kožních cév. Tímto způsobem se tělo snaží zabránit únikům tepla. Jestliže je skutečně zima, zvyšuje se produkce vnitřního tepla, do níž se zapojují různé metabolické procesy. Tělo tak ztrácí teplo pomaleji než ho produkuje. Když je člověk vystaven chladu déle, vzniká riziko hypotermie, kdy tělesná teplota klesá pod 35 stupňů Celsia. Kromě toho je zde nebezpečí poškození kůže, problémy se svaly a kostmi a omrzliny.



Abychom se tomu vyhnuli, je dobré pomoci organismu uspokojit větší metabolickou potřebu, aby mohl vyrábět více vnitřního tepla. To lze učinit odpovídajícím přísunem kalorií. „Není nutné příliš zvyšovat příjem kalorií. Nepotřebujeme jíst více, tím, že sníme více kalorií, se neohřejeme. Důležité je dodržovat vyvážený režim a dávat přednost čerstvým sezónním potravinám. Konzumace ve správné chvíli má vliv na produkci tepla a na to, aby se tělo vyvaroval tepelné nerovnováze. Každá potravina podávaná ve správném čase, stimuluje metabolismus,“ uvádí doktorka Roberta Monzaniová z Klinického institutu Humanitas v Miláně.

Některé potraviny můžeme konzumovat celoročně, včetně zimy. Jsou to celozrnné výrobky, hrášek, kukuřice, houby, brambory, vejce. Jejich vyvážená konzumace má vliv na metabolismus a na produkci tuků, proteinů a cukrů bez nějaké nerovnováhy. V období mezi sezónami dávejme přednost čerstvým pokrmům, jako jsou jablka, lilky, mléko, na jaře zase masu, řepě, tykvím, kuřatům a kávě. V zimním období si dopřávejme jehněčí, čočku či zázvor, který je velmi důležitý, protože působí na cévní systém tak, že zvyšuje produkci tepla. Podobně působí i pepř, který podporuje trávení.

Říká se, že alkohol v zimě zahřívá. Je tomu tak? „Je to falešná představa,“ zdůrazňuje doktorka Monzaniová. „Účinek alkoholu je přechodný, nepůsobí správně na metabolismus a na rovnováhu metabolismu cukrů. Naopak může vyvolat přílišné plýtvání teplem,“ dodává.

Důležitá je hydratace. I když na rozdíl od léta míváme menší žízeň, je důležité zajišťovat neustálý přísun tekutin i v zimě. Pokud máte problémy s tím, abyste pili vodu, připravujte si čaje a odvary. Tímto způsobem přijmete dostatek tekutin, navíc teplých, které přispějí k tomu, abyste se zahřáli. A v případě odvarů, zvolíte-li si správné ingredience, můžete dosáhnout zvýšeného účinku: ideální je například odvar ze zázvoru.