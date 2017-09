Obezita v mládí přispívá ke vzniku rakoviny v dospělosti, zjistili vědci

ŘÍM Nadváha a obezita dospívající mládeže bývá příčinou častějšího onemocnění rakovinou tlustého střeva a konečníku v dospělosti. Jak ukázal výzkum uskutečněný u dvou milionů mladistvých ve věku sedmnácti let, pravděpodobnost výskytu těchto chorob v dospělosti se s nadváhou zvyšuje v případě tlustého střeva o 50 procent a v případě konečníku až o 70 procent.

Informoval o tom italský deník Corriere della Sera. Kdo trpí nadváhou nebo obezitou, je v dospělém věku častěji vystaven riziku onemocnění rakovinou tlustého střeva, upozorňuje nedávná studie zveřejněná na stránkách vědeckého časopisu Cancer. Výsledky výzkumu shrnují četné dosavadní poznatky jak o nebezpečné souvislosti nadbytečných kilogramů s nejméně šesti různými typy rakoviny (rakovina děložní sliznice, tlustého střeva a konečníku, jícnu, ledvin, slinivky břišní a prsu, zejména u žen v období po menopauze), tak i o dnes již prokázané souvislosti mezi nadváhou v mládí a zvýšenou pravděpodobností onemocnění chronickými chorobami s postupujícím věkem.



Až dosud měly studie vztahující se k váze v dospívání a riziku onemocnění rakovinou tlustého střeva v dospělosti rozporné výsledky. Vědci z Telavivské univerzity však analyzovali údaje vztahující se k více než milionu mužů a více než 700 tisíc žen, kteří se podrobili testům zahrnujícím měření indexu tělesné hmotnosti (BMI) v průměrném věku sedmnácti let (od šestnácti do devatenácti let), a to v letech 1967 až 2002. Tyto osoby byly sledovány až do roku 2012, každá v průměru 23 let. Vědci registrovali téměř 3000 případů onemocnění rakovinou a zjistili, že nadváha a obezita zvyšují o více než 50 procent pravděpodobnost onemocnění rakovinou tlustého střeva a o více než 70 procent rakovinou konečníku.

„Jde o dosud nejrozsáhlejší výzkum na toto téma, který ukazuje význam měření indexu tělesné hmotnosti v dospívání jako nástroje k posílení zdravotního stavu těchto osob,“ uvedl hlavní autor studie Zohar Levi.

Pro kontrolu vlastní hmotnosti jsou důležité dva parametry: za prvé index tělesné hmotnosti, který získáme tak, že vydělíme hmotnost v kilogramech druhou mocninou výšky v metrech. Hodnota BMI nižší než 25 znamená optimální váhu, nad 25 až do 30 nadváhu a od 30 do 40 obezitu. Číslo nad 40 znamená těžkou formu obezity. BMI je přibližným indexem, protože nezohledňuje fyzickou konstituci, rozmístění tuku a svalové hmoty.

Druhým ukazatelem je obvod pasu, který vypovídá o množství břišní tukové tkáně. U žen by obvod pasu neměl překračovat 80 centimetrů.

Kilogramy navíc jsou spojeny s předčasnou smrtí a dnes jsou světově uznávány jako rizikové faktory kardiovaskulárních chorob, mrtvice, cukrovky a nádorů. K tomu je třeba připočítat, že nadváha je často provázena dalšími zdravotními problémy, jako je například vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, spánková apnoe a dýchací problémy, astma či komplikace v těhotenství.