Objev týmu v čele s českými vědci: antabus poráží rakovinu

Daleká cesta od výzkumu až k pacientovi Lék proti alkoholové závislosti Disulfiram (s obchodním názvem Antabus) se používá desítky let.



Na potenciální přesměrování tohoto léčiva proti nádorům upozorňoval v minulých letech například Boris Cvek, jeden ze spoluautorů aktuální studie. Nový objev olomouckých vědců, jak disulfiram v lidském těle vlastně funguje, ovšem spadá do základního a preklinického výzkumu. Teprve další bádání a ověřování ukáže, jak by mohl být lék užíván.



Pacientky s metastatickým karcinomem prsu mají ovšem možnost zapojit se do 2. fáze klinické studie , která je otevřená ve Fakultní nemocnici Olomouc.



, která je otevřená ve Fakultní nemocnici Olomouc. Tamní lékaři a vědci z Ústavu molekulární a translační medicíny plánují, že by se jí mělo zúčastnit 100 až 150 žen s touto nemocí.