Diabetici by měli pravidelně navštěvovat očního lékaře. Optimálně jednou za rok, pokud jsou dobře léčeni, stačí i méně často. Novinářům to dnes řekl primář Pavel Diblík z Oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která letos slaví výročí 200 let od založení. S cukrovkou se potýká asi osm procent Čechů, ročně přibudou asi 3000. Nemocným hrozí poškození sítnice vzniklé ucpáváním cév v oku.

Podle Diblíka jsou diabetici v centru zájmu očních lékařů, protože jich je mezi Čechy kolem 800.000. O tom, že musí mít pravidelně kontrolované i oči, stále nevědí všichni. „Pořád vidím zanedbané diabetiky. Často je to chyba i těch pacientů,“ dodal Diblík. Správně léčený diabetik druhého typu nemusí kontrolu podle něj potřebovat i několik let, naopak při nasazení inzulinu po dosavadní léčbě jen dietou by oči lékař zkontrolovat měl.



Takzvanou diabetickou retinopatii způsobuje ucpávání cév v oku nebo otok sítnice, když z cév vytéká tekutina. Nedostatečné prokrvení i otok sítnice ničí vidění. Oko se to snaží napravit tvorbou nových cév, které jsou nekvalitní a praskají. Pacienti zpočátku nemají žádné příznaky, takže očního lékaře nevyhledají. Zrak se zhorší až po několika letech. Pokud není tvorba nových cév v oku příliš masivní, pomůže podle Diblíka laserová operace.



V roce 2016 se léčilo s cukrovkou přes 861.500 Čechů, dalších asi 300.000 o ní zatím neví. Naprostá většina pacientů (91,7 procenta) má diabetes druhého typu, který je spojován s nadváhou a nezdravým životním stylem. Rostě počet nových případů, v roce 2007 to bylo asi 56.400, v roce 2015 to bylo přes 80.000. Každoročně zemře mezi 20.000 až 30.000 pacientů s diabetem.

Kromě možného zhoršení zraku roste i počet dalších chronických komplikací, jako jsou nemoci srdce a selhání ledvin. Riziko cévní mozkové příhody zvyšuje diabetes dvakrát až čtyřikrát, pětinásobně infarktu, srdečního selhání nebo ischemické choroby srdeční.