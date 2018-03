Diagnóza se skládá jako mozaika, říká lékař

Potvrzení diagnózy nemoci, která neúprosně vymazává samu podstatu lidství, může trvat čtvrt, ale i půl roku, konstatuje docent Aleš Bartoš z Národního ústavu duševního zdraví.

LN Počet lidí s Alzheimerovou nemocí a demencí stále roste. Proč tomu tak je?

Lidé se díky kvalitnější lékařské péči dožívají mnohem vyššího věku než dříve. Zatímco úmrtnost na některá častá onemocnění, srdeční a mozkové příhody se snížila, vzrostl počet chorob souvisejících s dlouhověkostí, které ještě neumíme léčit.

LN Jak dlouho trvá, než lékaři nemocnému diagnostikují Alzheimerovu nemoc?

Diagnostika Alzheimerovy nemoci není vůbec jednoduchá. Lékař ji skládá jako mozaiku z výsledků různých vyšetření. Potvrzení diagnózy může trvat čtvrt až půl roku. Pacient musí podstoupit řadu vyšetření a některá i opakovaně s časovým odstupem. Protože jestli je něco pro Alzheimerovu nemoc typické, je to postupné zhoršování stavu pacienta.

LN Jaká vyšetření musí tedy pacient podstoupit?

Lékař pacienta vyšetří v ordinaci podle své odbornosti neurologicky, psychiatricky a geriatricky. Může poslat pacienta na psychologické vyšetření, které zhodnotí schopnosti pamatovat si nové informace a zjistí kvalitu dalších duševních funkcí. Pro Alzheimerovu nemoc je typické postižení krátkodobé paměti. Mezi další vyšetření patří vyšetření krve, magnetická rezonance mozku, někdy funkční zobrazení mozku. Celkový obrázek může doplnit odběr a vyšetření mozkomíšního moku.

LN Co mohou výsledky vyšetření mozkomíšního moku ukázat?

Dají se tak zjistit zvýšené a snížené hladiny látek, které jsou pro Alzheimerovu nemoc typické. Při degeneraci mozku se některé bílkoviny špatně svinou či složí v prostoru. Je možné si je představit jako saze, které zanášejí mozek. Podobně jako moře obklopuje pevniny, je také mozek omýván tekutinou – mozkomíšním mokem. Do něho se dostávají tyto bílkoviny, které v něm plavou. Amy vyšetřením mozkomíšního moku zjistíme koncentraci těchto bílkovin. Se vším všudy toto vyšetření stojí sedm až deset tisíc korun.

LN Co se stane, když Alzheimerovu nemoc u pacienta diagnostikujete?

Pokud má pacient stanovenou diagnózu, může dostat léky. Léky mu bohužel nedokážou nemoc vyléčit, ale prodlouží období, kdy zůstane soběstačný. Léčba v časných stadiích nemoci je nejúčinnější, a proto potřebujeme správnou diagnózu co nejdříve. Přes alarmující údaje o vývoji počtu postižených není demence často rozpoznána nebo je diagnostikována pozdě. Řada pacientů s kognitivní poruchou či demencí je vyšetřována a léčena odborníky se specializací na jiné choroby, aniž by byla porucha paměti vyhodnocena.

LN Bude někdy v budoucnu snazší Alzheimerovu nemoc rozpoznat?

V to doufám. Už dlouhá léta se zabýváme vývojem krátkých paměťových testů. V našem ústavu jsme vyvinuli několik krátkých screeningových testů, které nabízíme odborníkům z České republiky k volnému používání. Máme představu, že praktičtí lékaři by mohli zařadit orientační zhodnocení paměti jednoduchým krátkým testem do běžné praxe preventivní péče o seniory. Pokud testy prokážou paměťové selhání, doporučí pacienta k odbornému lékaři.

LN Kdy budek dispozici lék, který Alzheimerovu nemoc vyléčí?

Poslední nový lék se na trhu objevil v roce 2004. Přestože se výzkumu nemoci a léčbě věnuje celosvětově velká pozornost, toto úsilí dlouhodobě nepřineslo praktický výsledek. Přesto touha porazit tuto nemoc neutuchá. I do ČR přicházejí stále častěji nové lékové studie, které se snaží vtipným nápadem chorobu přelstít. Velké naděje jsou vkládány do postupu, který šikovně využívá stimulaci vlastních sil organismu k vyčištění mozku od patologických bílkovin. Jde o očkování, při němž se vybudí imunitní systém člověka k ovlivňování procesů v mozku. Ve světě už proběhly pokusy s očkováním proti beta-amyloidu – bílkovině, která při Alzheimerově nemoci zanáší mozek. Očkování vyčistilo patologické nánosy v mozku u myší a pak u lidí. Bohužel nedostatečně ovlivnilo nemoc nebo mělo nežádoucí účinky. Proto se vědci na Slovensku a v Rakousku zaměřili na další „špatnou“ bílkovinu v mozku, zvanou protein tau, a vyvinuli očkovací látku. Před pár lety zahájili lékovou studii, v níž jsou pacienti očkováni proteinem tau. Po očkování se zvýší koncentrace protilátek, které by mohly mít vliv na patologické ukládání proteinu tau v mozku. Považujeme za čest, že Národní ústav duševního zdraví se této studie účastní jako jedno z center po Evropě. Přijímání nových pacientů do této studie však již skončilo. Uvidíme, zda se konečně podaří najít účinnější léčbu, než máme v rukou dnes. Pokud vše dobře dopadne, k pacientům se lék stejně dostane za mnoho let, možná za deset, ale třeba si s tím pospíší.