Dokonalí jako obrázek, aneb trpíte selfitidou?

Jste posedlí pořizováním selfie? Pokud ano, pak můžete trpět něčím jako selfitidou, což je skutečná psychická porucha, která člověka neustále nutí pořizovat své fotografie a vkládat je na sociální média. Uvádějí to psychologové, které citoval britský list The Sun.

Termín selfitida se objevil už v roce 2014, aby popsal obsesivní pořizování selfie, ale vědci ho doložili až nyní. Výzkumníci z britské Nottingham Trent University (NTU) a z indické školy managementu TSM definovali šest motivačních faktorů, s jejichž pomocí sestavili „stupnici chování při selfitidě“. Ta má pomoci posoudit, jak těžce je člověk tímto stavem zasažen.



K vytvoření stupnice od jedné do 100 vědci využili průzkumu, který podnikli u skupiny 200 lidí v Indii. Indie byla zvolena proto, že má nejvyšší počet uživatelů facebooku a také nejvyšší počet úmrtí při snaze pořídit si selfie na nebezpečném místě ve snaze přitáhnout k sobě pozornost.



„Před několika lety se v médiích objevovaly články, které tvrdily, že by Americký psychiatrický svaz měl selfitidu klasifikovat jako psychickou poruchu,“ říká doktor Mark Griffiths, profesor behaviorálních závislostí z NTU. „Sice se ukázalo, že ty zprávy nejsou pravdivé, ale to neznamená, že samotná selfitida neexistuje. My jsme teď potvrdili její existenci a vypracovali jsme první behaviorální stupnici selfitidy, abychom tento stav dokázali posoudit,“ dodal.

Ti, kdo trpí selfitidou, se podle zjištění vědců obvykle snaží posílit vlastní sebedůvěru. Usilují o získání pozornosti, chtějí si zlepšit náladu, vytvořit vzpomínky, potvrdit své místo v určité sociální skupině a být společensky konkurenceschopní.