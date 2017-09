Doping pro duševní práci. Léky pro nemocné mohou zvýšit výkonnost zdravých

Léky určené k léčbě pacientů s narušenými funkcemi mozku mohou zvýšit duševní výkonnost zdravých lidí. Jak se postavíme k příslibům a rizikům duševního dopingu?

Bílý jezdec bere soupeřovu věž a černý se vzdává. Tak končí jedna z více než tří tisíc partií, které sehrálo čtyřicet špičkových německých šachistů s počítačem naprogramovaným tak, aby byl každému hráči vyrovnaným soupeřem. Před sérií partií hraných na 15 minut polkli šachisté tabletu. Někdy obsahovala kofein, jindy léky Modafinil nebo Metylfenidát. V některých tabletách se neskrývala žádná účinná látka. Hráči netušili, jakou tabletu dostali.



Z celkové výsledkové bilance je jasné, že dopovaní šachisté stráví více času přemýšlením nad jednotlivými tahy a občas prohrají, protože překročí časový limit. Pokud se však nedostanou do časové tísně, jsou úspěšnější a vyhrávají více partií než hráči užívající kofein či placebo.

Před zkouškou i před večírkem

Studie německo-švédského týmu pod vedením psychiatra Klause Lieba z Univerzity Johannese Gutenberga v Mohuči publikovaná ve vědeckém časopise European Neuropsychopharmacology znovu rozvířila diskuse o duševním dopingu. Lék Metylfenidát se používá k léčbě poruch pozornosti a soustředění. Modafinil potlačuje potřebu spánku. Léčí se jím například lidé postižení narkolepsií (chorobnou spavostí). Oba léky dnes ale často užívají i zdraví lidé, aby si zvýšili duševní výkonnost.

Duševní doping je v ekonomicky vyspělých zemích hojně rozšířen a na svém vzestupu podle mnoha odborníků ještě nedosáhl vrcholu. Na amerických univerzitách se setkají s nabídkou duševního dopingu dvě třetiny studentů. Polovina z nich pokušení podlehne. Někteří berou tablety během přípravy na těžké zkoušky. Mnozí je ale užívají denně a výjimkou nejsou ani případy, kdy studenti užívají duševní doping před večírky, kde chtějí udělat dojem svou duchaplností.

Mozky si dopují i vědci zápolící s nabitým pracovním programem, lékaři sloužící dlouhé noční směny nebo manažeři létající na jednání napříč časovými pásmy. Klaus Lieb zjistil, že si duševním dopingem pomáhá v práci každý pátý německý chirurg. O rozsahu duševního dopingu názorně vypovídá fakt, že od roku 2002 do 2009 narostla spotřeba modafinilu v USA patnáctinásobně. Množství modafinilu vydaného na lékařský předpis se však za stejnou dobu zvýšilo jen třikrát. Léčba poruch spánku modafinilem tak představuje jen příslovečnou špičku ledovce. Většina léku končí u lidí, kteří v něm vidí zkratku na cestě za úspěchem.

Šedá zóna

Léky jsou vyvíjeny pro nemocné a na těch se také testují. Lékaři hodnotí, nakolik lék ulevuje pacientovi od jeho problémů a zároveň sledují případné nežádoucí vedlejší účinky. Schválení léku předchází velmi pečlivé vážení všech pro a proti. Přínosy musí jasně převažovat nad případnými negativy. Užívání léků, jako je Modafinil či Metylfenidát, zdravými lidmi, kteří tak chtějí posunout své schopnosti za obvyklou hranici, je problematické. Nevíme, jak působí na zdravý mozek, a netušíme, jaké vyvolají u zdravých lidí nežádoucí vedlejší účinky.

Řada odborníků je k možnostem duševního dopingu skeptická a přičítá případné pozitivní účinky léků na výkony zdravého mozku placebo efektu. K pochybovačům patřil i Klaus Lieb.

„Předpokládali jsme, že se nám nepovede zvýšit výkonnost šachistů, kteří už dosáhli špičkové úrovně,“ přiznal Lieb v rozhovoru pro lékařský časopis Journal of the American Medical Association. Výsledky německo-švédské studie neznepokojily jen psychiatry. Jasně ukázaly, že v šachu a dalších podobných hrách lze dopovat. A nejde jen o podezření. Lieb a jeho spolupracovníci oslovili prostřednictvím anonymního internetového dotazníku členy Německé šachové federace. Každý jedenáctý hráč se přiznal, že se už někdy pokusil dopovat pomocí léků nebo drog. Snaha o rychlejší a lepší reakce ponouká k duševnímu dopingu také účastníky velkých turnajů v počítačových hrách, kde se nejednou hraje o velké peníze.

Ven z ilegality?

V řadě zemí už duševní doping zakořenil. Lidé kupují léky od pacientů, kteří je dostávají na lékařský předpis, nebo se obracejí na síť černých internetových obchodů. Podle cambridgeské psycholožky Barbary Sahakianové nelze za současného stavu duševní doping vymýtit. To nejlepší, v co lze doufat, je jeho určitá kontrola.

Někteří odborníci se přimlouvají za to, aby duševní doping vystoupil z ilegality. „Musíme začít tím, že vylepšení duševních schopností přestaneme vnímat jako sprostá slova,“ napsal před časem v článku pro přední vědecký časopis Nature americký právník Henry Greely ze Stanfordovy univerzity. Takovému kroku by měly předcházet důkladné testy, které by odhalily případná rizika duševního dopingu.

Vědci se znepokojením sledují především nárůst spotřeby léků pro zvýšení duševní výkonnosti u mladých lidí. Vývoj lidského mozku není definitivně završen před pětadvacátým rokem a vliv duševního dopingu na formující se nervové obvody zůstává velkou neznámou. Lékaři se v tomto ohledu obávají především amfetaminůa modafinilu. Velký otazník se vznáší i nad následky dlouhodobého užívání těchto léků.

Britští vědci pod vedením Barbary Sahakianové provedli před pár lety test, v němž potvrdili, že modafinil zvyšuje kreativitu, a dokonce posiluje zaujetí při plnění úloh. Pod vlivem léku si lidé více užívají i náročné úkoly. Když však chtěl tento tým sledovat možné nežádoucí účinky dlouhodobějšího užívání modafinilu, etická komise jejich studii odmítla. Americké úřady zase odmítají studie, které by otevíraly cestu k „vylepšení“ člověka. Ale rozhodnout, co už je a co ještě není „vylepšení“, není vždycky jednoduché.

„Představte si, že je vám šedesát nebo sedmdesát, netrpíte demencí, ale váš úsudek už není tak ostrý, jak býval. Nechcete nic jiného než obnovu svých schopností. Je to vylepšení? Nebo je to léčba?“ ptá se Sahakianová.