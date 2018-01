Dvacetiletý Američan vyhrál v loterii 451 milionů dolarů

WASHINGTON Dvacetiletý Američan Shane Missler z Floridy vyhrál v loterii 451 milionů dolarů (9,4 miliardy Kč). Jde o čtvrtou nejvyšší výhru v loterii Mega Millions. Mladík se rozhodl vybrat si výhru jednorázově, takže dostal 281,87 milionu dolarů (5,9 miliard Kč).

Misslerovi bude v květnu 21 let a chce peníze využít k pomoci své rodině, na charitu a také k přípravě budoucího „finančního úspěchu, aby za sebou mohl něco zanechat“. Na facebooku napsal, že měl „tušení“, že by mohl vyhrát, a také, že by se neměla podceňovat síla pozitivního myšlení. „Jestliže jsem se něčemu za svůj krátký život na této zemi naučil, pak tomu, že ty, kteří si zachovají pozitivní myšlení a jsou k sobě upřímní, čeká odměna. Těším se na budoucnost,“ řekl listu Tampa Bay Times.



Missler, který už opustil své zaměstnání, tiket zakoupil v Port Richey, kde žije, a zvolil možnost rychlého výběru náhodných čísel. Úspěch mu zajistila kombinace 28, 30, 39, 59, 70 a dodatkové číslo 10.

Pro výhru si přišel s velkým úsměvem na tváři a v doprovodu otce a právníka.