Vojtěch vyhověl kritikům. Čínská klinika nebude součástí hradecké nemocnice

HRADEC KRÁLOVÉ Chystaná klinika tradiční čínské medicíny po zásahu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) nebude součástí Fakultní nemocnice Hradec Králové. S odvoláním na ministra to ve středu napsal server E15. Kliniku za 300 milionů korun připravuje fakultní nemocnice s čínskou společností CEFC, jež slíbila projekt podpořit zhruba 270 miliony korun.

„Centrum se nebude stavět uvnitř areálu fakultní nemocnice. Procesy ještě řešíme, je to poměrně čerstvé,“ citoval server Vojtěcha. Pro CEFC a stavbu kliniky to je komplikace a nejspíš další zdržení.

„Bavíme se o tom, jestli centrum nepřevést do Prahy, kde by poptávka mohla být větší. Nebo jej postavit někde v Hradci Králové, ale mimo fakultní nemocnici,“ uvedl ministr.



Stavbu má zaplatit CEFC prostřednictvím Nadačního fondu Tradiční čínské medicíny, v němž zasedají i zástupci ministerstva zdravotnictví. Klinika měla vyrůst v areálu fakultní nemocnice.

Odborné lékařské společnosti a Česká lékařská komora to kritizovaly jako nevhodné směšování alternativních metod s medicínou založenou na důkazech. Ministr se podle E15 rozhodl kritikům vyhovět, aby „otupil hrany sporu“.

Podle ředitele komunikace CEFC Group (Europe) Company Pavla Bednáře je důležité, že není zpochybňována budoucnost centra. „Nepovažujeme za nejdůležitější, kde centrum bude, ale aby tradiční čínská medicína měla v České republice pozitivní rozvoj,“ uvedl s tím, že projekt kliniky je mezivládní a ještě o něm bude rozhodovat premiér po jednání nové pracovní komise.

Čínská klinika jako soukromá firma

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který je zároveň členem správní rady Nadačního fondu Tradiční čínské medicíny, doufá, že by se klinika vyčlenila z fakultní nemocnice jen organizačně.

Nezastřešovala by ji nemocnice, fungovala by jako soukromá firma, ale stála by na plánovaném místě v areálu nemocnice. „Už jsou vydaná všechna povolení. Pokud by šel projekt jinam, znamená to nové stavební řízení, překreslení projektu. Byla by to komplikace,“ řekl Prymula.

Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka by organizační vyčlenění kliniky jako firmy z fakultní nemocnice nic neřešilo. „Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkové zdravotnické zařízení a nemělo by hazardovat se svým dobrým jménem. Čím dál budou šarlatáni za branami fakultní nemocnice, tím lépe,“ řekl Kubek.

Hradecká nemocnice zatím nemá ke změně plánu oficiální stanovisko ministerstva zdravotnictví. Klinika se měla začít stavět v září 2016. Zatím poslední zveřejněný termín zahájení stavby byl začátek letošního roku. Od roku 2015 v hradecké nemocnici funguje ambulance tradiční čínské medicíny. Provázanost fakultní nemocnice s ambulancí čínské medicíny kritizuje Česká lékařská komora.