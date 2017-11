Elektronické recepty by podle lékařské komory neměly být povinné

BRNO Elektronické recepty by podle České lékařské komory (ČLK) neměly být povinné. Mnoho lékařů, zejména těch starších, kvůli nim skončí a není za ně náhrada, varoval v sobotu na sjezdu komory její prezident Milan Kubek. Komora podle něj není obecně proti elektronizaci zdravotnictví, ke zvolené podobě eReceptů však má řadu výhrad. Změna prý přinese problémy, ale přínosy mít nebude.

Lékaři se obávají o spolehlivost systému. Podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Zdeňka Blahuty je systém dostatečně kapacitní a v poslední době nezaznamenal žádné výpadky. „To není pravda,“ ozvalo se v reakci na Blahutovo tvrzení z mnoha míst v sále.



Elektronické recepty jsou nyní dobrovolné, ovšem od 1. ledna příštího roku budou povinné. Pacient by podle Kubka měl mít možnost volby, zda přijme klasický, anebo elektronický recept. Stejnou možnost volby chce komora i pro lékaře. Podle náměstka ministra zdravotnictví Radka Policara by ale taková možnost šla proti smyslu zákona.

Kubek předpokládá, že pacienti se kvůli eReceptům budou obracet na ombudsmanku a že dříve nebo později problematiku dostane na stůl Ústavní soud. Komora se pokusí oslovit zákonodárce, kteří by mohli podat k soudu návrh na přezkoumání ústavnosti právní úpravy.

Podle ČLK má elektronizace smysl, pokud přináší přidanou hodnotu, šetří lékařům čas, nevytváří dodatečné náklady, chrání osobní údaje. Dále musí být aplikace uživatelsky přiměřeně přátelská. „Ani jednu z těchto podmínek elektronické recepty tak, jak jsou zaváděny, nesplňují,“ řekl Kubek. Doufá, že alespoň některé připomínky komory zohlední prováděcí vyhláška. Zmínil například výjimky pro záchranku, první pomoc nebo návštěvní službu.

Lékaři se obávají sankcí za nedodržování povinnosti. Blahuta ale slíbil, že SÚKL bude k lékařům po 1. lednu přistupovat vstřícně a benevolentně.

Elektronické recepty kritizuje také Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Společnost stejně jako komora poukazuje na to, že elektronické recepty zatím nebudou mít původně slibované funkce. Chybí takzvaný lékový záznam, tedy seznam všech léků, které má pacient předepsané, přístupný pro všechny jeho lékaře. Systém by měl zároveň umět kontrolovat duplicity a nežádoucí působení společně užívaných léků, ovšem současná legislativa to zatím neumožňuje.