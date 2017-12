Elixír nesmrtelnosti Vánoce nepřinesou, říká psycholožka

Vánoce jsou zvláštním obdobím opaku. Měli bychom se uklidnit, ale máme nervy napnuté k prasknutí, měli bychom být laskaví, ale hádáme se, měli bychom se věnovat vnitřní očistě, ale couráme z večírku na večírek, říká Hana Neudertová, vedoucí klinická psycholožka Fakultní nemocnice Brno.

LN Začněme dárky. Proč nakupujeme dárky v lékárně? To dřív nebylo běžné...

Před sametovou revolucí farmaceutický průmysl neměl příležitost své produkty inzerovat a nebyla ani velká příležitost medikamenty svým blízkým pod stromeček dávat. Ale s příchodem farmaceutických firem na český trh zde tento byznys významně upevnil svoji pozici právě kvůli hladu po různých lécích, které dřív nebylo možné sehnat. Navíc v reklamách jsou sugestivně nabízena rychlá řešení různých neduhů, aktivita bez limitů a dlouhověkost.

LN Je za tím skutečně novodobý důraz na mladistvý vzhled, štíhlost nebo zdraví?

Člověk má v sobě zakódovanou úzkost z nemocí, stárnutí a smrti. Odjakživa byl hledán elixír života a mládí, zázračná mast, tekutina či tableta, která život alespoň prodlouží, když už nevrátí mládí. V současné době je to však z velké části také důsledek antiageismu se společenskými požadavky na atraktivitu, mládí a výkon. Můžete cvičit, dodržovat životosprávu a jíst jen zdravé potraviny. Ale to je namáhavá a vlastně nikdy nekončící cesta. Jednodušší přece je koupit si preparát, který by měl pomoct při redukci váhy, celulitidě… Zde se navíc uplatňuje další z efektů, které se obecně v marketingu a psychologii prodeje používají: levné věci nemohou přece fungovat tak dobře jako ty drahé.

LN Proč to právě takhle funguje o vánočních svátcích?

Každé období roku přináší nějakou symboliku. Jaro je symbolizováno oslavou zrození života, v létě si užíváme darů přírody a zralosti, podzim znamená jisté zklidnění a zima je ve znamení adventu a vánočních svátků. Přináší témata stárnutí zároveň s nadějí na nový začátek. Začíná adventními svátky, končí svátkem Tří králů. Prociťujeme je víc než obyčejné všední dny. I pro nevěřící jsou to svátky rodiny, pokoje a vzájemné pospolitosti. Je to hektické a energeticky náročné období, připravujeme se na jeho vyvrcholení v podobě Štědrého dne a dalších svátečních dnů. Sváteční čas nás vede k sebereflexi, jsme citlivější, vnímavější. Potřebujeme mít pocit konce a zároveň nového začátku.

LN Zároveň na nás ale marketing útočí ze všech stran, od října už jsou v hypermarketech vánoční ozdoby, to nelze nevnímat...

Měli bychom stát pevnýma nohama na zemi a sami pro sebe si odpovědět na otázku, jak vlastně chceme oslavit vánoční svátky. Budou to rodinné oslavy a příležitost k návštěvě blízkých, nebo je chceme mít v konzumní podobě, plné nervů a křiku?

LN Je nám předkládán model usměvavých lidí z umělé hmoty, kteří se milují a nehádají, zvláště o Vánocích. Skutečnost ale bývá jiná...

Lidé bývají ke sporům o Vánocích náchylnější. Důvody jsou různé. Každý si totiž průběh svátků může představovat jinak, čeká třeba atmosféru, na kterou byl zvyklý jako dítě. Ale ta je nepřenosná, rodina si musí vytvořit vlastní vánoční zvyklosti a rituály. Měli bychom najít vzájemný kompromis, jakým osobitým způsobem chceme Vánoce prožít, které hodnoty a zvyky ze svých původních rodin si chceme uchovat a které oželíme. Pokud ke vzájemné dohodě nedojde, musí jeden z páru slevit, ale pak se také může cítit ukřivděný.

LN Asi to není jediný důvod hádek...

Může se taky například stát, že jeden z partnerů nese veškerou tíhu Vánoc, vše nakupuje, zařizuje, dělá atmosféru, a ten druhý se veze. Pak stačí jen malá jiskra kritiky či nemístné poznámky, aby došlo k výbuchu. Vánoční atmosféra klidu a rodinné pohody se ztrácí a děti mají místo úsměvu slzy.

LN Vraťme se k dárkům. Proč je dáváme tak drahé a někdy naprosto nesmyslné?

Problém je v nás. Dáváme na odiv, co jsme dostali a co dáváme. Amusíme být lepší než sousedé či kamarádi, ať to stojí, co to stojí. Zároveň si tím kupujeme „odpustky“ za to, že v průběhu běžných dnů nedáváme blízkým tolik času, pozornosti a péče, protože v konečném důsledku to je dražší komodita. Koupit drahou věc je přece jen menší investice než být kdykoliv k dispozici, jak od nás partner či naše děti v průběhu roku čekají. Drahými dary si druhé zavazujeme, aby nevznikl pocit, že pro nás nejsou dost důležití. V žádném jiném období roku si rodiny nenadělají tak velké dluhy, nic jiného by je k nim asi nepřinutilo.

LN Zeptám se jako již tolik kolegů přede mnou: Jak svátky strávit v pohodě?

Buď podlehnete společenskému tlaku, budete kupovat věci, které jste viděl v reklamě... Anebo si řeknete, že bude přece jen lepší prožít svátky v klidu, s lidmi, které máte rád. Uvědomíte si, že je třeba se zamyslet a zklidnit se v sobě. Alespoň jednou za rok. A to se vám asi ve frontě v hypermarketu nepovede. Srovnejte si výhody a nevýhody a vraťte se k původnímu smyslu Vánoc.