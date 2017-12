Energetické nápoje skrývají rizika. Mohou způsobit vážné problémy

Vážné problémy mohou podle amerických lékařů hrozit těm, kdo se osvěžují energetickými nápoji. Přitom obliba a spotřeba těchto „životabudičů v plechovkách“ stále roste.

Evropu podle marketingových odborníků ten pravý boom „energy drinků“ teprve čeká.



Mají nám dodat energii a výdrž. Pomáháme si s nimi při fyzické námaze, ale i při duševní práci. Energetickými nápoji se udržují v bdělosti unavení řidiči, studenti si s jejich pomocí „dopují mozky“ před náročnými zkouškami.

Bezkonkurenčně nejvíc se jich vypije v Severní Americe. Jen v USA se jich letos prodá za 21 miliard dolarů. Ve srovnání s limonádami a kávou je sice spotřeba energy drinků zanedbatelná, avšak lékaři ji neberou na lehkou váhu. Poukazují na skutečnost, že složení energetických nápojů zatím nepodléhá důkladnější regulaci. Zároveň upozorňují na alarmující fakt, že je pijí hlavně děti a mládež.

Kofein a sladidla

I když trh s energetickými nápoji ovládá několik málo společností, mezi nimiž hraje prim Red Bull se čtyřicetiprocentním podílem, sortiment nabízených energy drinků je velmi pestrý. Zastoupení stimulujících látek je však ve všech nápojích podobné.

Výrobci přidávají do energy drinků velké množství kofeinu. Další látky se stimulačním účinkemdodávají výtažky z jihoamerických rostlin paulinie nápojné, známé také jako guarana, a cesmíny paraguayské, z jejíchž listů si obyvatelé Jižní Ameriky vaří oblíbený čaj maté. Obě rostliny rovněž obsahují velké množství kofeinu.

Někdy se přidává i asijský ženšen. V energetických nápojích pijí lidé cukr D-glukurolakton, kterému jsou připisovány detoxikační a stimulační účinky. Molekuly L-karnitinu by měly dodávat konzumentům energy drinků fyzickou zdatnost a u aminokyseliny taurinu výrobci slibují, že povzbudí jak svaly, tak i nervový systém.

Hořkou chuť kofeinu přebíjí velké množství cukrů nebo umělých sladidel. Z cukrů se hojně používá laciná fruktóza, vyráběná chemicky rozkladem kukuřičného škrobu.

Špatný spánek a zatížený oběhový systém

Tým amerických lékařů vedený harvardskou epidemioložkou Josiemer Matteiovou shromáždil obrovské množství dat o účincích energetických nápojů na lidské zdraví. Ve studii publikované vědeckým časopisem Frontiers in Public Health konstatují, že energy drinky skutečně mohou člověka povzbudit. Kofein zřejmě dokáže do určité míry zahnat ospalost a další komponenty mohou mít stimulační efekt jak na lidskou tělesnou schránku, tak i na nervový systém. Pravidelní konzumenti energetických nápojů však za to platí nezanedbatelnými zdravotními riziky.

Guarana Paulinie nápojná (Paullinia cupana), známá také jako guarana, je jihoamerický keř nebo malý strom. Její semena obsahují řadu alkaloidů, například teobromin, teofylin a velké množství kofeinu, které stimulují mozkové funkce. Semena se používají k výrobě energetických nápojů, společně s jinými stimulanty a pořádnou dávkou cukru nebo umělých sladidel, které přebíjejí hořkou chuť obsaženého kofeinu.

Ukazuje se, že především mladší milovníci energy drinků tíhnou také ke konzumaci alkoholu, častěji kouří tabák i marihuanu a užívají drogy ze skupiny amfetaminů. Mladí konzumenti energetických nápojů mívají také větší sklony k depresím, úzkostným stavům, a dokonce k sebevražedě. Významnou roli v tom všem může sehrát narušení spánku velkými dávkami kofeinu.



Energetické nápoje zatěžují také oběhový systém. Patrný je u pijáků energy drinků zvýšený krevní tlak. I to je zjevný důsledek vysokých dávek kofeinu. Tomuto alkaloidu připisují lékaři v malých dávkách pozitivní efekt na lidské zdraví. Podle epidemiologických studií žijí umírnění pijáci kávy déle než lidé, kteří se kávě vyhýbají. Energetické nápoje jsou však kofeinem nabité. Dostává se do nich nejen v čisté podobě, ale i v dalších komponentách, jako je například guarana.

V USA a Austrálii, kde jsou energetické nápoje velmi populární, dochází ročně k několika tisícům případů, kdy má nadměrná konzumace energy drinků za následek příznaky otravy kofeinem, provázené zběsilým bušením srdce, silně zrychleným dechem a třasem těla.

Silně slazené energetické nápoje s sebou nesou stejná rizika jako jiné nealkoholické nápoje s vysokým obsahem cukru. Kromě obezity, cukrovky druhého typu a zvýšeného výskytu zubního kazu hrozí konzumentům nápojů s vysokým obsahem fruktózy také poškození ledvin. Řada studií dává pití energetických nápojů do souvislosti s častými bolestmi hlavy, žaludku, únavou a celkovou podrážděností.

Pod válcem reklamy

Energetické nápoje byly uvedeny na trh ve větší míře po roce 1997. Rozmach jejich konzumace nastal po agresivní reklamní kampani spuštěné v roce 2004, kdy stoupl prodej o impozantních 240 procent. Marketingová ofenziva na spotřebitele tím však neskončila.

Výrobci se snaží získat nové zákazníky na úkor výrobců jiných nealkoholických nápojů. To je tvrdý oříšek, protože výrobci nejrůznějších limonád mají rozsáhlou a stabilizovanou klientelu, vládnou obrovskými výrobními a distribučními kapacitami a v neposlední řadě spoléhají na své vlastní masivní reklamní kampaně.

Výrobci energetických nápojů proto cílí svou poměrně agresivní reklamu na děti a mládež. Pozornost této věkové skupiny často přitahují prezentací riskantních životních aktivit. Příkladem je sponzorování adrenalinových sportů.

Psychologové zaznamenali, že už jen značky některých energetických nápojů dokážou v lidské mysli nabudit agresivitu. V jednom experimentu nechali vědci mladé lidi závodit s autíčky na autodráze. Hráči dostávali autíčka s logy různých společností. Nejriskantnější jízdu předváděli dobrovolníci právě s autíčky ozdobenými logem výrobce energetických nápojů.

Zvýšená pravděpodobnost rizikového jednání vyvstává i se stále rozšířenějším zvykem míchat energetické nápoje s alkoholem. Podle jednoho průzkumu ze zemí Evropské unie pije energy drinky s alkoholem až 71 procent jejich mladých konzumentů. Takhle navozená opilost je ještě nebezpečnější než opilost vyvolaná pouze alkoholickými nápoji. Účinky stimulační látky vzbuzují v podnapilém člověku mylný dojem, že si stále udržuje jasnou hlavu. S energetickými nápoji tak vypijí mladí lidé více alkoholu a následky opilosti bývají o poznání závažnější.