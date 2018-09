Fashion week skončil. Uzavřely jej Branky, body, vteřiny

PRAHA Jedna velká party, dal by se označit poslední den přehlídek Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku (MBPFW). Nemám ovšem na mysli večírky sponzorů nebo zákulisní soaré, ale dění přímo na mole. Nebývalým mejdanem se totiž stala přehlídka studentů zlínské Univerzity Tomáše Bati i španělské značky Outsiders Divison. Jejich výstředním modelům sekundovali tvůrci elegantní dámské módy a na závěr vystoupila za zvuku znělky televizních sportovních novin značka Chatty.

Ať už zajdete do jakéhokoli klubu, většina osazenstva se nemění – opilé holky, které rozdávají číslo na potkání, kluci v podpatcích a rozmazané rtěnce, podivíni i týpci, kteří by si zrovna přáli být někde jinde. Do jednoho předvedla tyto archetypy trojice studentů zlínského oděvního ateliéru - Lukáš Krnáč, Vivien Babicová a Kristýna Coufalová. Jejich kolekce mohla působit bláznivě i nenositelně, nejeden český milovník módy si ale jistě pořídí velmi zdařile provedenou party kabelku s krátkými řetízky.



Malým tanečním vystoupením se v úterý stala i přehlídka španělského tria Outsiders Division. Značka funguje od roku 2012 a je typická svou inspirací radostí ze života, cirkusem, dětstvím i kultovními filmy. Široké kalhoty, barevné oversize kabátky a vyšívané bryndáky chvílemi působily, že se z Clam-Gallasova paláce stalo jedno velké šapitó. Mezi celým programem přehlídek ale šlo o velmi příjemné osvěžení atmosféry.

Potlesk krejčím

V dalším bloku následovala Zdeňka Imreczeová, která pokračuje v testování, co všechno její krejčí ještě vydrží. Návrhářka totiž zůstala věrná svému experimentu s trojúhelníkovými okraji, které prezentovala již v předchozích sezónách. Tentokrát ovšem zubaté zakončení obrátila a ozdobila jimi rukávy, středy šatů nebo průstřihy v tričkách. Potlesk tak v úterý zazněl i pro krejčí Imreczeové, kteří nad kolekcí jaro a léto 2019 museli strávit kvanta perných hodin práce.

Především na konceptu přehlídky si dala záležet Denisa Nová. Počet modelů její kolekce nebyl veliký, mezi dívkami se ale prošlo i několik mužů v (asi vlastních) džínsech a křivácích, od hlavy až k patě v černém. Nechyběl mezi nimi sklář a pedagog Rony Plesl nebo designérské duo Zorya. Molo se vyprázdnilo, hudba hrála dál, ale defilé se diváci nedočkali. Po několika vteřinách rozpačitých pohledů, zda už je skutečně po přehlídce, se mezi přihlížejícími zvedla samotná návrhářka, s úklonou poděkovala a za vřelého potlesku odešla do zákulisí.

Ve sportovním těle módní duch

Chuť začít se sebou něco dělat, tedy co se tvaru postavy týče, vzbudily přehlídky Pavla Brejchy a značky Chatty. Obléknout příští jaro a léto pohodlné kalhoty i elegantní šusťákovku vyzval Brejcha ve své sportovně laděné kolekci s názvem The Gang. Návrhář ovšem zaujal především detaily – síťovaným maxi kšiltem, který přetočením modelky proměnily v sofistikovanou korunu, ale i pouzdrem na rtěnku vybavený řemínkem.

Poslední přehlídka v režii značky Chatty se neobešla bez téměř půlhodinového zpoždění. Již to vypadalo, že se návrhářkám Anně Tuškové a Radce Sirkové v zákulisí rozklepala kolena nebo se týmu maskérů přihodilo něco neplánovaného. Publikum ovšem nebylo příliš nadšené, když zjistilo, že odstartování přehlídky chyběl jen příchod šéfredaktorky magazínu Vogue, Andrey Běhounkové a modelky Evy Herzigové.

Všichni se ale nakonec dočkali kolekce inspirované sportem a maximálními výkony. Zjevná byla předloha dresu, teplákových souprav a původně denimová značka si navíc neodpustila vtipný střih džínsů se zkoseným sedem, z něhož vykukoval lem růžových trenek. Překvapivě nižší počet modelů doprovodil vtipný hudební doprovod s hlasem sportovního komentátora i věrně známá melodie, která uvádí sportovní zpravodajství Branky, body, vteřiny.

Úterkem přehlídkový program MBPFW pro sezónu jaro a léto 2019 skončil. Pro ty, kteří si chtějí prohlédnout prezentované modely zblízka, mohou ve středu navštívit Clam-Gallasův palác, kde budou pro veřejnost vystaveny všechny kolekce nejen českých návrhářů a značek. Akce končí v 17h.